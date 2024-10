Murió Paul Di’Anno, el primer cantante de Iron Maiden

Escuchar

Paul Di’Anno, el primer vocalista de Iron Maiden, murió a los 66 años. La noticia fue confirmada este lunes a través de un comunicado publicado por los familiares del cantante. “Lamentamos confirmar el fallecimiento de Paul Andrews, conocido profesionalmente como Paul Di’Anno”, dice el mensaje publicado en la página de Facebook del artista británico.

Fue el cantante de Iron Maiden entre 1978 y 1981 y grabó en sus primeros dos discos: Iron Maiden y Killers. Desde su salida de la banda –su rol fue ocupado por Bruce Dickinson–, el cantante fue parte de los grupos Battlezone y Killers. También tuvo una fructífera carrera solista y grabó como invitado de numerosos artistas. A finales de septiembre lanzó The Book of the Beast, un disco que recopila 17 canciones de distintos momentos de su carrera.

“A pesar de haber sufrido serios problemas de salud en los últimos años, lo que lo obligó a presentarse en silla de ruedas, Paul continuó entreteniendo a sus fanáticos alrededor del mundo, acumulando más de 100 presentaciones desde 2023″, destaca el comunicado. Precisamente en 2023 vino por última vez a la Argentina. El vocalista atravesaba serios problemas de salud: se le extirpó un absceso en un pulmón y, tras dos cirugías para reconstruir sus rodillas, permaneció en silla de ruedas.

Paul Di'Anno y Dave Murray en un concierto de Iron Maiden, el 14 de marzo de 1980, en Hammersmith Odeon, Londres Pete Still - Redferns

“Tengo mucha suerte, porque no debería estar dando conciertos. Pero, si mejoro voy a aprender a caminar de nuevo, así que ¡fuck it!”, señaló en su última visita a Uruguay. Semanas antes de ese show, la cuenta de Instagram del artista publicó un mensaje que hoy adquiere un nuevo significado. “Podemos decir con seguridad que esta es la última oportunidad de ver a Paul interpretar clásicos de los álbumes Iron Maiden y Killers en vivo en Argentina y Uruguay. Esta es realmente la última oportunidad”, se escribió. “Cantemos por última vez canciones que nunca tendrás la oportunidad de volver a escuchar en los shows en vivo de Paul”.

La despedida de Iron Maiden

La banda británica recurrió a su cuenta oficial de Instagram para despedir a su primer cantante y amigo. Junto a una foto en la que aparecen el bajista y fundador de Iron Maiden, Steve Harris y Paul Di’Anno, se lee: “Estamos profundamente tristes por la noticia del fallecimiento de Paul Di’Anno el día de hoy. La contribución de Paul a Iron Maiden fue inmensa y nos ayudó a encaminarnos por la ruta que hemos estado recorriendo como banda durante casi cinco décadas. Su presencia pionera como líder y vocalista, tanto en el escenario como en nuestros dos primeros álbumes, será recordada con mucho cariño no solo por nosotros, sino por los fans de todo el mundo”, se lee en el comienzo del posteo.

“Es muy triste que se haya ido”, comentó Steve Harris. “Estuve en contacto con él hace poco, nos enviamos mensajes de texto sobre el West Ham (el histórico club inglés defútbol) y sus altibajos. Al menos siguió dando conciertos hasta hace poco, era algo que lo mantenía en marcha, estar allí siempre que podía. Todos lo extrañaremos. Estábamos muy agradecidos de haber tenido la oportunidad de ponernos al día hace un par de años y pasar tiempo con él una vez más. En nombre de la banda, Rod y Andy, y todo el equipo de Iron Maiden, enviamos nuestras más sinceras condolencias a la familia y amigos cercanos de Paul. Descansa en paz, amigo”.

El País (Uruguay)