Harry Styles en la Argentina: se confirmó la nueva fecha del show, que se realizará en el Estadio de River

Cambio de fecha y de locación para los shows de Harry Styles en la Argentina: el artista británico se presentará en River, el próximo 3 de diciembre, a bordo de su gira mundial Love On Tour 2022.

Después de agotar las fechas programadas para 2020 -las cuales fueron postergadas debido a la pandemia-, y a raíz de la gran demanda de tickets, se decidió trasladar los shows que originalmente iban a llevarse a cabo en el Estadio Hípico hacia el estadio de Núñez.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de AllAccess.com.ar y van desde los 7500 pesos (más cargo por servicio, platea alta) a 17500 (más cargo por servicio, campo VIP). Todas las entradas adquiridas previamente serán válidas para la nueva fecha, al tiempo que quienes decidan devolver sus tickets podrán solicitar el reembolso correspondiente a partir de este miércoles y hasta el miércoles 2 de febrero inclusive.

Styles es uno de los máximos referentes de una generación que no pudo contener su emoción al enterarse de la noticia del regreso de su ídolo a la Argentina. Cantante, compositor y actor, se ha convertido también en un referente de la moda: recientemente presentó “Pleasing”, su línea sin género de cuidado personal.

Acompañará a Styles en su paso por América del Sur la cantante de reggae jamaicano Koffee. Harry lanzó su nuevo sencillo “Adore You” el 6 de diciembre, con un video dirigido por Dave Meyers, que también se estrenó el mismo día.

El artista de 27 años tiene la fama fugaz de quien logra llegar a la final del reality The X Factor y formar parte de la primera boyband de la era de las redes sociales, la exitosa One Direction, el furor intenso e incondicional de quien es perseguido durante cuadras por decenas de chicas adolescentes y la presión y las promesas de quien a los 25 años ya acumulaba dos tapas en la revista Rolling Stone, fue entrevistado por Paul McCartney y es el protegido de Stevie Nicks.

Su último disco de estudio, Fine Line, no podría estar mejor titulado: Harry no se queda en un solo lugar, sino que siempre está coqueteando con todas las posibilidades musicales, profesionales (actuó en la película Dunkirk, es modelo de Gucci y hasta produjo una sitcom) e identitarias. La primera de las doce canciones del disco es la folkie “Golden”: setea el espíritu en un verano californiano protagonizado por chico enamorado de chica y spoilea el final obvio al repetir “I don’t wanna be alone” (no quiero estar solo). Le siguen la sucesión de los tres singles, que funcionan como preámbulo para lo que Harry continúa prometiendo y nunca cumple del todo: darle a su audiencia algo verdadero y muy propio.

En “Watermelon Sugar” canta sobre sexo oral; “Adore You” es una declaración de amor incondicional noventosa, y en “Lights Up” se pone existencialista al preguntarse por su propia identidad de forma encriptada. Fine Line se vuelve más interesante en la medida en la que Styles se va volviendo más miserable. El desamor lo convierte en un compositor mucho más específico en “Cherry”, en el que le confiesa a una exnovia que hay algo de ella en la manera en la que él se viste y que extraña a sus amigos y su acento. Al final de la canción hasta incluye un audio de Camille Rowe, la modelo francesa que le rompió el corazón.

Aunque es un disco musicalmente ecléctico (“Falling” suena a una balada pop de One Direction; en “To Be So Lonely” está clarísima la influencia de su amiga Stevie Nicks, y “Treat People With Kindness” parece una conjunción entre Mika y un pastor evangelista), la constante es la obsesión de Harry Styles con la soledad y con quién es él como hombre. El amo y señor de las “nuevas masculinidades” se pregunta repetidas veces quién es uno cuando el otro ya no está casi con desesperación. El mismo que hace unas horas se sentó en el show de Ellen Degeneres con un suéter que dice “mantente alejado de las personas tóxicas” canta: “What if I’m someone I don’t want around?” (“¿Y si soy alguien que no quiero alrededor?”).

Harry Styles continúa una búsqueda constante en la que lo más interesante no es que reniegue del sonido mainstream actual, ni la legitimidad de “músico serio” que por momentos parece perseguir. Sino que a través de géneros que remiten al pasado dialoga con el presente más que nadie y, sobre todo, con su audiencia histórica a la que jamás abandona: las chicas jóvenes, las únicas que están tan obsesionadas con Harry como él mismo.