De Lenny Kravitz y Adele a Taylor Swift y Keanu Reeves, seis famosos que sorprendieron a sus fans con gestos inesperados

¿Quién no soñó con invitar a su ídolo a su fiesta de casamiento? ¿O que tu cantante favorito venga a tu cumpleaños y te dedique un tema? ¿O compartir un almuerzo con ese actor que ves en el cine y que tanto admirás? Mientras que algunos famosos viven rodeados de lujos, excentricidades y guardaespaldas, otros prefieren una vida más bajo perfil, en contacto con sus fans a los que le deben su fama y popularidad. Desde Lenny Kravitz vendiendo hamburguesas en un puesto callejero mexicano hasta Adele tomando la merienda con los bomberos de Chelsea, te contamos cuáles fueron los gestos más insólitos de las estrellas con su público.

Lenny Kravitz, detrás del mostrador

Lenny Kravitz fue visto vendiendo hamburguesas en un puesto callejero de México ANGELA WEISS - AFP

En las últimas semanas, Lenny Kravitz fue noticia por un gesto insólito mientras se encontraba de vacaciones en México. El cantante estaba recorriendo las calles de Escandón cuando decidió parar a comer en un puesto callejero. La sorpresa fue mayor cuando el intérprete de “Can’t Get You off my Mind” decidió subirse al carro ambulante y ayudar a los trabajadores en la cocina y en la venta de hamburguesas. Entre pedido y pedido, no faltaron los bailes y las fotos con los comensales que no podían creer quién se encontraba del otro lado del mostrador.

Keanu Reeves, el invitado sorpresa

Keanu Reeves siempre se caracterizo por su vida bajo perfil

Si hay un famoso que se caracteriza por su sencillez y su humildad ese es Keanu Reeves. El actor suele ser visto diariamente haciendo las compras por su barrio, yendo al banco o simplemente leyendo un libro en alguna plaza cercana. Sin embargo, el gesto que tuvo para con una pareja durante un viaje al Reino Unido superó todas las expectativas. Resulta que el protagonista de Matrix estaba tomando algo en el bar de un hotel de Fawsley Hall, en Northamptonshire, cuando se topó con un hombre que acababa de casarse. Sorprendido por el encuentro, el novio lo invitó a la fiesta que se estaba desarrollando a metros del lugar. “Mi esposo lo vio en el área del bar y le dijo que se acababa de casar e invitó a Keanu a venir a saludarnos y tomar una copa con nosotros si quería”, le contó la flamante novia al portal Newsweek sin imaginar que una hora después el artista aparecería entre los invitados.

Keanu Reeves fue de sorpresa a la boda de una pareja SWNS/The Grosby Group

“Fue todo muy emocionante. Fui a saludar y presentarme. Le ofrecí una bebida, pero la rechazó y dijo que acababa de tener un vuelo largo, por lo que no se quedaría mucho tiempo, pero fue muy amable y simpático y nos felicitó por nuestra boda”, precisó la recién casada. No es la primera vez que Reeves sorprende a un fan. Tiempo antes había sido noticia por llamar por teléfono a una abuela de 80 en el día de su cumpleaños.

Taylor Swift, el inesperado regalo de bodas

Taylor Swift sorprendió a una pareja el día de su boda Facebook Taylor Swift

Otra de las que asistió a la boda de un fanático fue Taylor Swift. La cantante sorprendió a los novios Max Singer y Kenya Smith no solo siendo parte de su festejo en Nueva Jersey sino que además los homenajeó con su hit “Blank Space” y una tarjeta hecha a mano con la letra de la canción. La encargada de planear todo fue la hermana del novio, quién le envió un mensaje a Taylor contándole que su mamá había fallecido antes de la boda. La intérprete se sintió conmovida y no dudó en sorprender a los recién casados.

Taylor Swift y la pareja feliz Instagram - Archivo

Harry Styles, el rey del misterio

Quienes van a sus shows saben que a Harry Styles le gusta mucho sorprender a su público. Ayudar a comunicar anuncios importantes se volvió algo tradicional en sus shows. Fue durante su fecha 15 del Love On Tour, en el Wembley Stadium de Londres cuando el cantante divisó un insólito cartel en la platea. En él, una mujer embarazada de cuatro meses llamada Sidney le pedía si la ayudaba a realizar el famoso “gender reveal”, la fiesta en la que se revela el sexo del bebé en camino de una manera original y divertida. El intérprete de “As it Was” no pudo resistirse a semejante pedido e inmediatamente agarró el globo negro que revelaría si se trataba de un niño o una niña. “Ella está a punto de hacer la cosa más difícil que se puede hacer en el mundo. Estoy seguro de que va a estar bien. La cosa más hermosa que se puede hacer en el mundo. Y va a ser..“, dijo Styles antes de pinchar el globo y desparramar cientos de papelitos color rosa por todo el escenario.

Paul Walker y un gran gesto que se supo luego de su muerte

El solidario gesto que Paul Walker tuvo con una pareja y que fue revelado después de su muerte LA NACION

Además de un gran talento, Paul Walker tenía un gran corazón. Cuenta la leyenda que el actor de Rápidos y Furiosos, que falleció el 30 de noviembre de 2013 en un accidente automovilístico, estaba en una joyería de Santa Bárbara en California cuando se topó con una pareja que buscaba un anillo de compromiso. Al parecer, el exorbitante precio de la joya los obligó a irse con las manos vacías. Según confirmó la joyería tiempo después de su muerte, el galán compró la pieza valuada en 17.000 dólares y le pidió a la vendedora que lo mandara a la casa de los novios de manera anónima. “Hasta ahora sigue siendo lo más generoso que alguien ha hecho por mí. Noté que había alguien más en la tienda pero no le presté mucha atención. Kyle y yo comenzamos a buscar anillos y él (en referencia a Walker) decía: ‘Elijan algo más grande’ y yo decía: ‘No, mire los precios’”. Kyle comenzó a hablar con él y le contó que acababa de regresar de la guerra de Irak. Recuerdo haber visto su mirada, se transformó”, contó la mujer llamada Kristen en una entrevista con CBS.

Una merienda con Adele

Adele es una de las artistas más comprometidas a nivel social. La cantante agasajó a los bomberos de Chelsea después de un incendio Instagram: adele

Otra artista que suele estar muy involucrada con la realidad social y los problemas de la gente es Adele. En junio de 2017, la británica tuvo un gesto con las víctimas de los incendios en la Torre Grenfell, un edificio de viviendas sociales de 24 pisos que dejó al menos 80 muertos. A los días, la británica se acercó a la estación de bomberos de Chelsea con tortas y masitas para agradecerles a estos héroes por su valentía y compromiso.

Adele fue a la vigilia que se hizo frente a la Torre Grenfell Reuters

“Simplemente llegó a la estación, tocó la ventana y dijo que tenía unas tortas para nosotros. Así que le abrimos la puerta, se quitó las gafas de sol y dijo: ‘Hola, soy Adele’”, relató el gerente de la estación Ben King, quién todavía no puede creer haber compartido una merienda con la artista.