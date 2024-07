Joaquina, la revelación venezolana de la canción latina: “Escribo canciones para desahogarme y para fotografiar mi vida”

Escuchar

“Todavía me estoy descubriendo como artista, sólo sé que me encanta escribir y poder fotografiar mi vida a través de canciones”, se define a si misma Joaquina, la cantautora venezolana ganadora del Latin Grammy 2023 en la categoría Mejor nuevo artista, que con apenas 19 años la convirtió en la ganadora más joven de la historia de los premios.

Con semejante impulso que apuntala una carrera en ascenso, durante el mes de abril agotó sus cuatro primeros shows en España, tanto en Madrid como en Barcelona. “Uno no se espera algo tan fenomenal como ganar el Latin Grammy- No me lo esperaba para nada. Y tenerlo al comienzo de mi carrera es algo que agradezco profundamente, que veo como una bendición”, admite la joven artista al otro lado de la línea, desde su casa en la ciudad de Miami.

Joaquina, una de las grandes promesas de la nueva música latina Universal Music

–¿Por un lado se te ve muy alegre, mientras tus canciones están inspiradas en la angustia adolescente. ¿Cuánto de autorreferencial y cuánto de ficción hay en tus letras?

–Yo me considero una persona muy alegre, muy social, y tal vez muchas personas pueden escuchar mis canciones y pensar que tengo otra personalidad a la que tengo. Pero creo que una cosa no quita la otra. Mis canciones son un desahogo, son cosas que uno no puede decir en vos alta, son cosas que pasan, que en mi opinión hay que normalizar y está bien hablar de eso. Me gusta jugar con eso en mis canciones. Creo que escribo canciones para desahogarme y para fotografiar mi vida. No son emociones negativas o malas, son reales, y que las tenga no significa que no sea una persona feliz.

–¿Y qué cosas te angustian?

–Mmm... no sé. Muchas de las cosas que me angustian están en las canciones. A veces, la idea del futuro me angustia un poco, trato de no pensarlo mucho y tratar de vivir el momento. También muchos sentimientos de no sentirte suficiente, de creer que tienes que hacer algo más para complacer a una persona, de pasar mucho tiempo dentro de tu cabeza, de coparte con todo el mundo en las redes sociales, de ser feliz por alguien pero que todavía te duela lo que esa persona te hizo.

Joaquina Universal Music

Nacida en Caracas, Venezuela y criada desde los 6 años en Miami, Joaquina creció entre clases de música, teatro y ballet. Inspirada en cantantes como Avril Lavigne, a los 11 empezó a subir covers de canciones y videos en Instagram, y ya en el colegio secundario participó de diferentes bandas mientras componía sus propios temas.

Así las cosas, a los 15 grabó por primera vez sus canciones en un estudio. Después de la pandemia, con la idea de estudiar música, una amiga le habló del productor colombiano Julio Reyes Copello y el nuevo programa que estaba produciendo en Miami por entonces. Joaquina obtuvo el último cupo que quedaba disponible en la academia y cursó sus dos programas a la vez (Producción e ingeniería de sonido y Artista musical), mientras terminaba su último año de High school online. Al final de esa temporada intensa, firmó con Universal e hizo su debut.

“Escapar de mi”, fue lanzada en marzo de este año y marcó un hito en la carrera de Joaquina como una voz líder de la nueva ola de artistas pop latinos. Su último sencillo se llama “Pesimista” y fue lanzado a nivel global en junio.

–Hablando de emociones: ¿por qué ese pesimismo?

–Es interesante el tema, porque en verdad es una canción de amor que habla sobre el miedo que existe de perder algo que amas mucho. Por eso se llama pesimista. El hook de la canción dice: “No soy pesimista, pero si un día llego a perderte me hiciera triza”. Entonces es un poco jugar con ese sentimiento agridulce y real, de sentir que tienes algo tan lindo y tan hermoso entre tus manos que te da un poco de miedo perderlo. No es necesariamente algo negativo, sino un juego con ese concepto.

–Como cantautora, ¿cuál es tu dinámica compositiva?

–Siempre escribo con mi guitarra y mi piano. Armonía, melodía, letra, todo a la vez. A veces me salen conceptos líricos y entonces escribo toda la canción alrededor de eso, pero siempre con la guitarra o el piano en mano para escribirlo al mismo tiempo. Me gusta tomar inspiración de todo, sacar conceptos de cosas que he leído, de historias propias o de amigos, lo que sea.

Es que además de cantar, Joaquina escribe su propia música. Sus letras se caracterizan por abordar temas como la angustia adolescente, siempre dentro del pop y pop alternativo con influencias del pop-rock y el folk. Ha sido telonera de artistas consagrados como Fonseca y recientemente de Alejandro Sanz, en un show que dio en el estadio Bernabéu de Madrid. Incluso estuvo de paso por Buenos Aires, cuando cantó con Aitana en el Movistar Arena, y hasta el colombiano Juanes incluyó “La versión en mi cabeza”, una canción escrita por ella para su álbum Un día normal.

"Uno de mis sueños más grandes es hacer mi primer show en Buenos Aires", confiesa Joaquina Universal Music

–¿Cómo te sentiste cuando cantaste con Alejandro Sanz frente a 70.000 personas?

–Fue mi primera experiencia de algo tan masivo, y no puedo creer que lo pude vivir como invitada de Sanz, que es el maestro de los maestros y uno de mis ídolos musicales más grandes de la vida. Fue como un glitch, algo increíble que haya podido vivir eso y me llena el corazón de agradecimiento por él.

–¿Cuáles son tus expectativas para lo que queda del año?

–Tengo un EP ya de cinco canciones y ahorita estoy haciendo lo que vendría a ser mi primer álbum. Ya he sacado los primeros tres sencillos de ese proyecto, “Quise Quererte”, “Escapar de mí” y ahora “Pesimista” y más adelante espero hacer una gira oficial.

–¿Te gustaría regresar a Buenos Aires?

–¡Uyy, me encantaría! Uno de mis sueños más grandes es hacer mi primer show en Buenos Aires.