La historia de la fiesta que le celebraba el cumpleaños a Carlitos Balá, hizo emocionar a Sergio Denis y rescató a grandes olvidados

Eran otros tiempos. Hace 20 años, los adolescentes esperaban a que sonara en la radio la canción que más les gustaba y jugaban a grabar compilados basados en la selección azarosa de alguna FM de moda. Nicolás Kors –como casi todos los de su edad– se enfudaba con pretensión de DJ analógico y armaba casettes, y luego CDs, para escuchar en el auto mientras visitaba los clientes de la empresa metalúrgica familiar.

Kors —como casi nadie de su edad— se divertía haciendo sonar música que en esa época no se escuchaba: Sergio Denis, Johnny Tolengo, Puma Rodríguez, Flavia Palmiero, Las Primas, Alcides, Cacho Castaña, las canciones de Lucha fuerte. Lo cautivaba todo un universo de personalidades muy conocidas, pero que para ese momento habían dejado de estar instaladas en los medios .

Alejandro De Bagge y Nicolás Kors, productores de las fiestas Bizarren Ricardo Pristupluk - LA NACION

“Post Cromañon no había tantos boliches abiertos. Nos juntábamos en mi casa y pasaba mis compilados a modo de entretenimiento. En ese momento estaba de moda la electrónica, pero a mi me gustó la idea de mezclar en una misma fiesta un asalto de los 80 y un cumpleaños infantil ”, señala Kors en diálogo con LA NACIÓN. “Nos pareció una idea divertida, un delirio que puede tener cualquier grupo de pibes. Eso que nunca llega a nada y que queda ahí”. Pero no quedó ahí. Después de musicalizar un par de fiestas entre amigos, el 10 de junio de 2006 armó, finalmente, la primera Bizarren Miusik Parti.

Desde entonces, la fiesta creció, sumó a Alejandro De Bagge como productor y se convirtió en toda una experiencia. Sin ir más lejos, este viernes 4 de abril tomará por completo al estadio GEBA.

Bizarren Miusik Parti: "Hagamos una fiesta que ningún boliche hace" Gentileza prensa

“¿Estará manejando un remís o será multimillonario?”

—El primer artista en tocar en la fiesta fue Alcides ¿Cómo lo contactaron?

Nicolás Kors: —A Alcides lo vi en un casino. El escenario era muy bajito y mientras cantaba repartía flyers con el teléfono. Sentí que fue el destino. Lo llamé y le dije: “Mirá, yo hago una fiesta (que en ese momento era totalmente desconocida). Nos encantaría que vengas a cantar una canción. Te soy cien por ciento honesto, no tengo mucha plata. Si vos no querés, te entiendo, pero sería un sueño que vengas”. No cubría ni la décima parte de lo que podría cobrar un artista. No tengo palabras: ¡Vino y cantó! ¡No lo podíamos creer! Alcides fue una leyenda, pero en ese momento nadie sabía qué era de su vida . Hoy podés seguirlo a través de las redes, pero en aquel momento no había forma de saber en qué andaba ¿Estará manejando un remís o será multimillonario? No había forma de saberlo y fue muy novedoso para el momento. ¡Está cantando Alcides, no lo puedo creer! “¿El verdadero?”, preguntaba la gente. “Sí, el verdadero”. Me acuerdo que esa vez se fue contento, le encantó la onda. A partir de ahí, siempre hubo artistas. Después de Alcides vinieron Pocho La Pantera, el Teto Medina, Pablito Ruiz...

—No era tan fácil conseguir los contactos de esos artistas en ese momento...

Kors: —Alcides me pasó el de Pocho la Pantera porque ellos eran amigos. Después, me pasaron el de Ricky Maravilla, pero no me daba el presupuesto. El de Pablito Ruiz se lo pedí de caradura a un productor y me pasó el teléfono. Después le pedí otro y me sacó escarpiendo, me dijo: “Yo me dedico a esto, no te puedo pasar todos mis contactos”. Ahí me di cuenta de mi inocencia. La fiesta empezó a crecer y yo a soñar cada vez más alto . Quería llevar a Palito Ortega, pero cobraba muy caro. Me pasaron el teléfono del productor que manejaba al hijo, a Emanuel. Así conocí a Ale [Alejandro De Bagge] y él se terminó sumando a la producción de la Bizarren, en 2008. Sabía que para tener mejores artistas teníamos que tener mejor producción.

Alejandro De Bagge: —Me empecé a encargar de la parte artística. Entendí el corazón de la fiesta. Me pareció que el concepto estaba buenísimo. La música estaba tremenda, la podía pasar bien una persona de 20, de 30, de 40, de 50, todos conviven. Mes a mes la fiesta iba creciendo a punto tal que sacaba las entradas a la venta y en menos de un hora estaba todo vendido.

De Machito Ponce y Alcides a Lía Crucet y Sergio Denis, muchos artistas pasaron por Bizarren Ricardo Pristupluk - LA NACION

—En la fiesta resurgieron personajes que habían estado guardados por mucho tiempo, como Lía Crucet ¿Qué fue lo más difícil a la hora de convocarlos?

De Bagge: —Había mucho miedo porque ellos no sabían con qué respuesta se iban a encontrar del público. Había artistas que estaban fuera de los escenarios desde hacía mucho. Hubo casos muy locos como el de Machito Ponce: él se había retirado de la escena en su mejor época e hizo una carrera como gerente de contenidos en Radio Disney. Dudó mucho porque pensó que no era compatible con lo que hacía , pero se animó y estaba feliz. La fiesta terminó siendo un regreso que le sumó mucho. Después, el caso de Lía Crucet también fue especial. Gracias a la fiesta ella volvió a tener una masividad que había perdido. Ella y su manager estuvieron muy agradecidos. Hasta el último minuto de su vida tuvimos contacto con ella. Su marido es prácticamente un amigo.

Sergio Denis, en uno de sus shows en la Bizarren Miusik Parti Gentileza prensa

—También lograron convocar a artistas que estaban muy vigentes como Sergio Denis...

De Bagge: — Había un denominador común con todos, tanto con los que se habían retirado de la actividad como los que no se habían retirado. En todos pasaba lo mismo: venían a la fiesta y quedaban totalmente asombrados. Les daba ganas de volver. Con Sergio [Denis] nos costó porque pensaban que iba a ser un consumo irónico . Lo llamaba al manager todos los meses y le decía: “Que venga a la fiesta y nos cobre el show. Si la gente le tira algo, le pagamos el doble”. Después de seis meses lo convencimos. Cuando Sergio [Denis] salió al escenario, el público estalló y lo ovacionaron a más no poder. El tipo se puso a llorar, nos venía a abrazar. No lo podía creer.

Una Bizarren Miusik Parti, años atrás Gentileza prensa

—Carlitos Balá fue uno de sus artistas estrella...

Kors: —Carlitos era un hombre mayor que ya estaba prácticamente retirado. Lo llamamos porque queríamos festejarle el cumpleaños en la fiesta. Él lo que escuchaba era el contestador. Le dejamos tantos mensajes que nos repondió y lo convencimos. Aceptó celebrar su cumpleaños 83 en la fiesta. Le armamos el chupetómetro, el teléfono público, una torta gigante.

Desde su cumpleaños número 83 hasta su aniversario número 90, Carlitos Balá celebró su día en la Bizarren Miusik Parti Gentileza prensa

De Bagge: —Lo tuve que pasar a buscar por su casa, pues decía: “Bueno, me pasás a buscar vos.” Le llevaba la ropa: la camperita roja y el pantalón blanco. Le llevaba todo. Cuando llegaba y se ponía a cantar, la gente se largaba a llorar. Era de los momentos más emocionantes. La primera vez que cantó la gente estaba fuera de sí, gritaban: “Pan y vino, pan y vino, pan y vino el que no grita Carlitos para qué carajo vino”. Ahí Carlitos se me acerca, todo preocupado, y me dice: “¿Me están diciendo para qué carajo vine?”. Y ahí le digo: “Carlitos, escuchá bien, te aman!”. Nos decía: “Nunca en mi vida hice discos, en 55 años de carrera nunca me presenté en las discotecas, esto es algo nuevo para mí ¡Es impresionante!”. Y a partir de ahí venía todos los años a celebrar su cumpleaños.

“A esta hora me estoy tomando la sopita, yo a esta hora siempre estoy en la catrera. Pero lo hago por ustedes, lo hago por ustedes”, le decía Carlitos Balá a los productores de la fiesta Gentileza prensa

Kors: —Fue hermoso tenerlo. Venía dos horas antes a prepararse y ya no se sentaba. Le decíamos que se sentara a tomar un té, pero él no quería sentarse para que no se le arrugara el dobladillo. Era muy coqueto. Y después se ponía a preparar el guión del sketch del llamado, le montamos el teléfono público para que lo pudiera hacer. Con su presencia en la fiesta hubo todo un resurgir de Carlitos. Cuando cumplió 90 le hicimos un homenaje, le dimos una placa ¡Estaba chocho! “A esta hora me estoy tomando la sopita, yo a esta hora siempre estoy en la catrera. Pero lo hago por ustedes, lo hago por ustedes”, nos decía. La fiesta logró hacerlo resurgir como leyenda. Estaba olvidado y volvió a tener mucho reconocimiento y eso fue lo que él siempre buscó, porque el gran miedo de su vida era que se olviden de él.

Alcides, uno de los primeros cantantes en actuar en la fiesta Gentileza prensa

“Hagamos esta fiesta que ningún boliche hace”

El productor Nicolás Kors rodeado por Sergio Denis y Donald Gentileza prensa

—El viernes 4 de abril la fiesta va a ser en GEBA ¿Cómo va a ser la experiencia?

De Bagge: —Es una fiesta que ningún boliche hace, es toda una experienicia. Más allá de los artistas que se presentan, desde que entrás recorrés todo un circuito con un montón de activaciones, hay un parque de diversiones inflables de 3000 m² y un camino de acceso donde vos recorrés 100 m² con un montón de postas. Hay más de 200 performers de diferentes rubros: actores, bailarines, acróbatas, una comparsa profesional, una orquesta percusiva que es una de las más importantes de Argentina que recibe a la gente cuando entra. Hay un laberinto del terror donde vos entrás y que suceden diferentes situaciones; o sea, es una experiencia que vos vas a vivir más allá del show.

Bizarren Miusik Parti. Viernes 4 de abril, de 19 a 5. Con Damas Gratis, Kapanga, Vilma Palma, Amar Azul, Los Sultanes, El Mago y la Nueva, Jazzy Mel y la conducción de Silvio Soldan. En el Estadio GEBA, Dorrego 3680. Entradas desde 19.500 pesos en TicketFlash.

