La Academia Nacional del Folklore entregó los Premios Eduardo Falú a intérpretes del género

La Academia Nacional del Folklore entregó el jueves en el Palacio Libertad los premios a los ganadores del III Certamen Eduardo Falú de Intérpretes de Música de Raíz Folklórica, destinado a promover nuevos valores y apoyar a los ya conocidos y consagrados, para contribuir al acervo folklórico musical argentino.

El certamen lleva el nombre de Eduardo Falú, uno de los más grandes intérpretes de la música folklórica argentina y tiene el auspicio de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música-Sadaic, de la Asociación Argentina de Intérpretes-AADI, de la Academia Nacional del Tango y de Radio Nacional Folklórica.

La elección fue realizada por un jurado integrado por Laura Albarracín, Perla Aguirre y Aldi Balestra. La participación de los concursantes fue mediante seudónimos, que se anunciaron durante la apertura del VII Congreso Nacional de Folklore.

Así quedaron repartidos los premios de esta edición.

1° Premio: Florencia Suárez – Quilmes, Buenos Aires

2° Premio: Daniel Mariatti – Rufino, Santa Fe

3° Premio: Camila Pino – Bell Ville, Córdoba

4° Premio: VocalCanto – San Nicolás, Buenos Aires

5° Premio: Vuela Chiringa – Ciudad de Buenos Aires

6° Premio: Marivá Vanina Fernández – San Rafael, Mendoza

7° Premio: Walter Cisneros – Río Cuarto, Córdoba

8° Premio: Soles y Lunas – Ciudad de Santiago del Estero

9° Premio: Cecilia Gauna La Lucila, Buenos Aires

10° Premio: Duo Cecchi Palazzo – Vicente López y Chivilcoy, Buenos Aires

La Academia Nacional del Folklore de la República Argentina es una organización civil y cultural dedicada a la investigación, salvaguardia, fomento y difusión del patrimonio tradicional, artístico y científico de la nación.

Fue creada en 2007 como una institución orientada al rescate de los reservorios culturales y regionales del país. Por medio de la Ley Nacional N°26.943 (sancionada en 2014), se la incorporó al régimen de academias nacionales, adoptando su nombre actual. Su presidencia ha estado liderada por figuras destacadas de la cultura y la música popular, como su fundador Antonio Rodríguez Villar y el compositor José Luis Castiñeira de Dios.

Entre sus funciones se destacan sus congresos nacionales, organizados periódicamente para debatir sobre la identidad, la música, la danza y las raíces regionales.

También realiza actividades formativas. Promueve ciclos de conferencias, talleres y homenajes a grandes próceres de la cultura criolla y nativa. Además, impulsó la creación de un repositorio digital colaborativo denominado “Folklopedia” para recopilar informaciones sobre disciplinas artísticas, tradiciones, gastronomía, flora, fauna y expresiones regionales.