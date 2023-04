La gran balada de Green Day que hablaba de una muerte familiar y terminó siendo un coro antibélico durante la Guerra de Irak

>LA NACION>Espectáculos>Música Información basada en hechos y verificada de primera mano por el cronista, o reportada y verificada por fuentes expertas. Noticia Original

La canción era la evocación que el cantante Billie Joe Armstrong hacía de su padre; pero su videoclipresultó un llamado de atención sobre el conflicto Medio Oriente, a principios del nuevo siglo

“Fue la primera vez que escribí sobre mi padre. El murió cuando yo tenía 10 años”. Billie Joe Armstrong escribió una de las más bellas canciones de la banda que lidera, Green Day, para homenajear su padre, o quizá, para poner en música algo que no había podido expresar de esta manera, cuando su padre partió y él, todavía niño, le dijo a su madre: “Wake Me Up When September Ends” (”Despiértame cuando septiembre termine”).

La canción se conoció en el disco más logrado de la carrera de Green Day, American Idiot (2004). Muchos años después, cuando el grupo que Billie Joe comparte con Mike Dirnt y Tré Cool visitó el programa del célebre conductor radial Howard Stern, en SiriusXM, volvió sobre el tema y habló de su historia. “Creo que es algo que se quedó conmigo; el mes de septiembre es ese aniversario que siempre resulta, no sé, un poco fastidioso -dijo-. Pero es raro. Cuando las cosas suceden así cuando eres tan joven, es casi como si la vida comenzara en el año cero, o algo así. Pienso en él todos los días, de verdad. Evité escribir sobre él durante muchos años y luego, finalmente, tener un avance como ese me hizo sentir bien. No fue tanto como una emoción negativa, sino como un homenaje a él”.

El 10 de diciembre de 1982 Billie Joe regresó del funeral de su papá y se encerró en su habitación. Varias horas después su madre se acercó y golpeó a la puerta. Él, desde adentro, atinó a decir: “Despiértame cuando termine septiembre”. Recién a los 32 años compartió ese sentimiento con miles de fans que escucharon el disco y lo vieron sobre el escenario cantando este tema que tiene momentos casi acústicos alternados con todo el poderío pop-punk al que durante toda la década del noventa Green Day había acostumbrado a su público.

Un arpegio lento de guitarra, un pulso sincopado en la batería (sincopado en los parámetros del rock), las primeras estrofas con un tono nostálgico en la voz del cantante. “El verano ha llegado y ha pasado, el inocente no puede sobrevivir. Despiértame cuando termine septiembre. Mi padre ha tenido que marcharse (...) Aquí vuelve la lluvia, cayendo desde las estrellas. Empapado de nuevo en mi dolor, convirtiéndonos en quienes somos. Mientras mi recuerdo reposa, pero nunca olvida lo que he perdido. Despiértame cuando termine septiembre”.

Andrew Marciano Armstrong había nacido el 30 abril de 1928 en Oakland, California y fallecido a los 44 años víctima de un cáncer de esófago. Dos décadas después de su muerte, en 2002, su hijo tuvo lista la canción que pudo haber sido incluida en el álbum Shananigans, de ese año, que era, al mismo tiempo, disco recopilatorio, con rarezas y estrenos, pero quizá todavía no estaba preparado para cantarla. Tal vez ese añejamiento le vino bien para quedar dentro del repertorio de un disco como American Idiot, con tanta fuerza discursiva.

Recién fue en 2005 cuando Armstrong se refirió abiertamente al tema en un especial de VH1 del ciclo Storytellers. “Nunca he abordado un tema sobre esto, cantar sobre mi padre. Es difícil de cantar, pero definitivamente terapéutico porque trata sobre el fallecimiento de alguien a quien amas”. En otras entrevistas también habló de momentos que compartía con Andrew: “Mi papá era un baterista de jazz y yo solía ir a los hospitales de veteranos y cantar”, dijo a Rolling Stone.

Durante aquél encuentro con el público de VH1 en ese especial de Storytellers donde la banda tocó y habló de cada título, se le preguntó si la canción iba más allá de la evocación de su padre. Porque no hay que olvidar que para 2005 el ataque a las Torres Gemelas ocurrido en 2001 era todavía algo reciente. Billie Joe aseguró que no, que solo se refería a su padre. Y es por esto que no deja de llamar la atención que el video de la canción tomara un rumbo absolutamente diferente.

La Guerra en Irak

Muchas veces pasa que al momento de planear un videoclip, los realizadores optan por contar una historia en vez de poner a los protagonistas de la banda frente a una cámara con sus instrumentos. Este caso, en parte, no es la excepción, porque también aparecen Billie Joe y sus socios, tocando. Pero hay un relato previo, intermedio y posterior que nada tiene que ver con lo que cuenta la canción. Acaso tengan en común que están, en algún punto, relacionadas a la pérdida. Porque toda guerra es, de algún modo, una pérdida y esta historia en formato videoclip está contextualizada en la vida de un soldado que decide ir al frente de batalla.

La historia que el director Samuel Bayer quiso contar tiene como trasfondo la Guerra de Irak y estaba relacionada a uno de sus trabajos previos. Venía de hacer entrevistas con soldados que habían decidido ir a pelear a Medio Oriente alentados por la propaganda televisiva. Billie Joe habría estado de acuerdo con esa mirada ya que no dejaba de trazar un paralelismocon la pérdida, aunque no tuviera relación con los versos de la canción.

Después de meses de castings se eligió a Jamie Bell y a Evan Raquel Wood para el protagónico. Encarnaron a una pareja enamorada, llena de sueños pero que, al mismo tiempo, pensaba vivir el hoy. El chico decide alistarse en el Cuerpo de Marines pensando que su novia entendería y acompañaría su decisión. Pero no fue así. “Lo hice por nosotros, se supone que esto facilitará las cosas. Pensé que estarías orgullosa de mí, pensé que al menos tú entenderías porqué hice esto.” El resto de la historia son escenas de guerra y una emboscada de quienes se resistían para no entregar su territorio en manos de quienes lo estaban invadiendo.

Mientras el director recuerda a ese video como uno de los mejores de su carrera, frente a algunas críticas al clip, el bajista Mike Dirnt aseguró: “El rock & roll debería ser peligroso. […] debería ser atacante y provocar preguntas, y pienso que el video, al final del día, llega a esa emoción nucleo de la pérdida.”

El vídeo no podía pasar inadvertido ya que la Guerra de Irak era un realidad de ese tiempo. Había comenzado un año y medio antes del estreno del clip, el 20 de marzo de 2003, cuando una coalición de países encabezada por los Estados Unidos invadió Irak con el objetivo de derrocar a su líder, Saddam Hussein. La ocupación se extendió hasta 2011.

El antecedente de este conflicto bélico había sido el conocido como “La Guerra del Golfo”, que se desarrolló entre el 2 de agosto de 1990 y el 28 de febrero de 1991, cuando luego de que Irak invadiera Kuwait, una coalición de las Naciones Unidas comandada por los Estados Unidos intervino para la recuperación de ese territorio que había sido anexado por Irak. También se lo conoció como Operación Tormenta del Desierto. Participaron 34 países.

Había resabios de aquella guerra que reaparecieron con el cambio de siglo. El argumento esgrimido por el presidente George W. Bush en 2003 fue que Irak seguía desarrollando armas de destrucción masiva, en clara violación del convenio que ese país había firmado en 1991, tras la Guerra del Golfo, para frenar la carrera armamentística en Medio Oriente. La invasión se realizó por considerarse la actitud de Irak como una clara amenaza a los países de Occidente. Sin embargo, ninguna investigación pudo determinar que hubiera armas de destrucción masiva escondidas en Irak. Fue por eso que crecieron las sospechas de otros intereses detrás de aquella invasión. De ahí que cualquier tema relacionado a la Guerra, incluso la grabación de un videoclip, podía resultar incómodo para todos aquellos que apoyaron la invasión.