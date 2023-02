La gran sorpresa que tenían guardada los Rolling Stones: ¿Paul McCartney y Ringo Starr estarán en su nuevo disco?

escuchar

La historia del rock se empeña en escribir un nuevo capítulo alrededor de dos grandes nombres que ya escribieron unos cuantos: los Stones y los Beatles. The Rollings Stones junto a los dos integrantes sobrevivientes de The Beatles, Paul McCartney y Ringo Starr, colaborarán en algunas nuevas canciones que formarán parte del próximo disco de estudio de sus Majestades Satánicas.

Según publicó Variety, Paul McCartney habría grabado partes de bajo para el próximo proyecto de los Stones, que será producido por Andrew Watt. Además, informó que también está previsto que Ringo Starr sea parte de esa nueva producción de Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood.

Según el medio norteamericano, las sesiones de grabación se llevaron a cabo en Los Ángeles durante las últimas semanas y, aunque no está claro qué pistas harán, o si ambos aparecerán en la misma canción, la producción del álbum ya se acerca a la fase de mezcla. En 2021, Jagger había dicho que la banda tenía varias canciones en producción y en un posteo de Año Nuevo, Keith Richards aseguró que había “música nueva en camino”.

Y tendrá varias sorpresas. En el próximo disco de los Rolling Stones seguramente también habrá grabaciones de Charlie Watts, quien murió en 2021, a los 80 años. Jagger y Richards aseguraron que el histórico baterista de la banda había dejado registros antes de su partida. “Dejame decirlo de esta manera -explicó Richards-: no has escuchado lo último de Charlie Watts”.

El productor Andrew Watt, quien obtuvo dos premios Grammy en la ceremonia del 5 de febrero pasado por su trabajo con Ozzy Osbourne, se ha convertido en el favorito de los veteranos del rock, a pesar de tener una discografía que se inclina mucho hacia el pop, por su labor con artistas como Justin Bieber y Dua Lipa. Además de haber trabajado con otros grupos y solistas como Post Malone, Selena Gomez, Miley Cyrus, Camila Cabello, Avicii, Rita Ora, Blink 182 y Seconds of Summer, a este guitarrista que se volcó a la producción se lo ha visto cerca de bandas como Pearl Jam e Iggy Pop, además de Osbourne. También cuenta con una relación cercana con Elton John, con quien trabajó en “Lockdown Sessions”, en 2020, que incluyó “Cold Heart” (colaboración con Dua Lipa) y el dúo Britney Spears-Elton John, en “Hold Me Closer”.

Además, McCartney y Watt han trabajado juntos. En una entrevista de 2021, el beatle aseguró: “Fui a tomar una taza de té y, por supuesto, terminamos grabando una pista”, dijo. Más recientemente se le preguntó, en una sesión de preguntas y respuestas publicada en su sitio web oficial, qué esperaba con ansias de 2023. “He estado grabando con un par de personas, así que espero hacer aún más. Empecé a trabajar con este productor llamado Andrew Watt y es muy interesante, nos hemos divertido un poco”.

Por su parte, los Rolling, que no han publicado álbumes con material inédito desde A Bigger Bang (2005), han estado trabajando en nuevas canciones lanzadas como singles o como parte de una larga serie de grandes éxitos. Su último álbum con grabaciones nuevas (aunque no de temas de estreno) fue Blue & Lonesome, una colección de versiones de blues lanzada en 2016, con la participación de músicos de larga trayectoria, como Eric Clapton. A comienzos de febrero, en tanto, lanzaron el álbum en vivo GRRR Live!

Más allá del River-Boca histórico de Beatles y Stones, hubo varios puntos de contacto entre las bandas. A propósito de esta posibilidad de feat. entre músicos de ambos grupos, Variety hizo retrospectiva de cruces anteriores: " El segundo single (y primer éxito) de los Stones fue una versión de la composición de Lennon-McCartney “I Wanna Be Your Man”, de 1963, aunque ningún miembro de The Beatles participó en esa grabación. Cuatro años más tarde, Lennon y McCartney cantaron coros en el single de los Stones “We Love You”, en una muestra de apoyo generacional: la canción celebraba la anulación de una condena falsa por drogas que vio a Mick Jagger y Keith Richards brevemente encarcelados. Ese mismo año, el multiinstrumentista de los Stones, Brian Jones, tocó el saxo en una canción de los Beatles que finalmente se convirtió en la cara B, “You Know My Name (Look Up the Number)”, aunque no se lanzó hasta 1970.

En 1967, en tanto, se produjo el punto culminante en las relaciones entre los Beatles y los Stones, cuando se “saludaron” en las tapas de sus álbumes lanzados ese año, nada menos que Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band y Their Satanic Majesties Request. En noviembre de 1968, Lennon y Yoko Ono interpretaron dos canciones para el concierto especial de televisión The Rolling Stones’ Rock and Roll Circus” (que no se lanzó hasta 1996) como parte de un supergrupo único que también incluía a Keith Richards en el bajo, Eric Clapton en la guitarra principal y el baterista de Jimi Hendrix Experience, Mitch Mitchell.

El antagonismo siempre dio sus coletazos. En 2021, McCartney dijo de los Stones: “Son una banda de versiones de blues, eso es más o menos lo que son los Stones. Creo que nuestra red fue un poco más amplia que la de ellos”. Unas semanas después, Jagger respondió en el concierto del grupo en Los Ángeles que McCartney estaba entre la audiencia y que “se uniría en una versión de blues”. Más allá de los dardos lanzados desde los dos frentes, crece la expectativa por escuchar la colaboración entre los Rolling Stones y Paul McCartney y Ringo Starr.

