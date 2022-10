Rolling Stones: crecen los rumores acerca de un álbum con temas nuevos, el primero en 20 años

escuchar

Inoxidables, imparables. Así son los Rolling Stones. Ni siquiera la muerte de su histórico baterista, Charlie Watts, en agosto del último año, los ha detenido. El grupo continuó con los compromisos musicales asumidos (de hecho, la enfermedad del baterista, a principios del último año, había llevado a la banda a optar por un reemplazo). Además, estuvo realizando grabaciones que permiten proyectar un disco de nuevas canciones para mediados del próximo año. El dato no solo representaría la vigencia de la banda y su continuidad, sino el hecho de que es capaz de generar producciones nuevas, a casi dos décadas de su última grabación de estudio con material inédito.

La última producción que la banda de Mick Jagger y Keith Richards lanzó fue a Bigger Bang, su vigesimosegundo álbum de estudio, en 2005. El disco guarda relación con los padecimientos de salud de Watts, ya que por aquel tiempo había estado alejado de estudios y escenarios por el cáncer de garganta que le habían detectado un año antes. El baterista recién se sumó al final de las grabaciones , que contaron con la producción de Jagger, Richards y Don Was. La placa finalmente se publicó el 5 de septiembre de 2005, ocho años después de su antecesor (Bridges to Babylon). Se estima que la gira de presentación de aquel álbum generó ganancias por más de 500 millones de dólares, desde su inicio, en 2005, hasta mediados de 2007.

Once años después de aquel lanzamiento, The Rolling Stones publicaron Blue & Lonesome, pero no fue un disco de inéditos sino de covers. Trajo canciones de Buddy Johnson, Howlin’ Wolf, Memphis Slim, Magic Sam, Eddie Taylor y Willie Dixon, entre muchos otros.

Ahora nace una nueva esperanza para los más fanáticos. “ Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood se unieron en Nueva York durante la última quincena para sesiones de grabación, junto con una serie de músicos de sesión de nivel mundial para completar las grabaciones iniciales de su primera producción de material original en 18 años ”. Con esas palabras comienza el artículo del periodista Simon Boyle, en el matutino británico The Sun, que confirma que la banda no solo seguirá en pie el próximo año sino que lo hará con novedades.

Otra de las pistas las había dado el líder de la banda OneRepublic, Ryan Tedder, a quien se lo señala como el productor de esta nueva creación. Hace una semana publicó un tuit que más tarde borró. Allí decía: “New Stones album is going to blow your mind. So proud. Stay tuned” (”El nuevo álbum de los Stones te volará la cabeza. Estoy orgulloso. Manténganse al tanto”).

Tedder tiene un frondoso currículum como productor y compositor. Trabajó para proyectos de Adele, Beyoncé, Leona Lewis, Selena Gomez, Demi Lovato, Ed Sheeran, Jennifer Lopez, Camila Cabello, Lady Gaga, Paul McCartney, Maroon 5, One Direction, Jonas Brothers, Taylor Swift, Ariana Grande, Logic, Blackpink y Twice, entre otros.

Con respecto al estreno del próximo año, se trataría del primer álbum de los Stones desde la partida de Charlie Watts. Según fuentes de The Sun, “ después de la muerte de Charlie hubo cierta incertidumbre sobre qué hacer a continuación. Tenían fechas programadas para tocar, pero después no estaba claro cómo se veía el futuro. Ahora que han tenido tiempo para reflexionar. Todos sienten que es lo correcto seguir haciendo lo que siempre han hecho como banda. Hacer música nueva y, con suerte, volver a la carretera para presentársela a sus fanáticos . Han tenido problemas en los últimos años, pero el espectáculo continúa, y los Stones siempre lo hacen”.

Siempre sin consignar a sus voceros, el periodista inglés también especula con un nuevo tour: “El baterista Steve Jordan se unió al trío en Electric Lady Studios en Nueva York, junto con el veterano bajista Darryl Jones para completar la formación [de las grabaciones]. El año pasado vi al legendario grupo de gira en Madrid en la primera noche de su tour europeo, donde sonaron tan frescos y vibrantes como siempre. Probablemente haya una gira importante, que incluirá fechas en los Estados Unidos, América del Sur y Europa, luego del lanzamiento del álbum, en 2023.

Mick Jagger y Keith Richards, una dupla inoxidable Instagram @mickjagger

Si bien las expectativas del público local no se pierden, cuando escucha o lee las palabras “Sudamérica” y “Rolling Stones”, las probabilidades, según el análisis de los especialistas, son realmente pocas. Semanas atrás surgieron rumores sobre la visita del grupo durante el primer semestre de 2023. Pero fueron rápidamente desestimados. Daniel Grinbank se refirió al tema durante una charla reciente con LA NACION. Antes de esta posibilidad de un nuevo disco, el productor decía: “Argentina no puede girar fondos al exterior y ese es un gran impedimento para una nueva gira de los Stones. Pero ellos no tienen previsto nada, no hay planes. De todos modos, si los hubiera, Sudamérica no sería el próximo destino del grupo. Uno posible es Japón y Oceanía y otro es regresar a Estados Unidos para hacer diez shows en Nueva York”.

Además se refirió a los costos de una gira, que son mucho mayores que hace diez o veinte años atrás, porque los músicos, que están cerca de los 80 años, necesitan varios días para reponerse entre un show y el siguiente. “Si vienen al país tienen que hacer tres o cuatro shows, ¿no? El armado del escenario lleva siete días y entre show y show ellos se toman tres días libres. Eso implicaría que para hacer tres conciertos deben permanecer doce días en el país (sin contar el tiempo previo del desembarco del equipamiento y armado de escenario)”, explicó.

