La salud de Lucía Galán: Pimpinela reprogramó la gira que iba a iniciar en agosto por España

La productora del Dúo Pimpinela emitió un comunicado para informar sobre la reprogramación del tramo español de la gira Siempre Juntos Tour, que los hermanos Lucía y Joaquín Galán tenían previsto para agosto y septiembre de este año . Finalmente, el tour ibérico quedará agendado para 2025. A pesar de que esto no afecte al público argentino (a menos de que viva en España), su agencia decidió comunicarlo porque esto se debe a la salud de la cantante, que recientemente fue sometida a una intervención quirúrgica en el páncreas.

Además de explicar los motivos, se hizo un minucioso racconto de por qué se llega a esta decisión. “Debido a una infección en los bronquios, a fines del año pasado Lucía se realizó estudios médicos en Madrid. Los profesionales encontraron una mancha que circunstancialmente detectaron fuera del área establecida. El diagnóstico fue neoplasia quística mucinosa de páncreas”, señala el escrito. “Fue un hallazgo milagroso, que a pesar de todo lo difícil que va a ser atravesarlo, agradezco a Dios que me lo hayan detectado a tiempo”, comentó Lucía en un video difundido hace unas semanas, en el que explicó el proceso de la intervención quirúrgica a la que sería sometida.

Los hermanos Galán y sus cuatro décadas como Pimpinela Gerardo Viercovich

Según los especialistas, la neoplasia quística mucinosa del páncreas (NQMP) es un tumor infrecuente, que afecta predominantemente a mujeres (entre el 90 y 95 por ciento). Por lo general, son lesiones solitarias, sin compromiso del conducto pancreático principal; poco sintomáticas y asociadas a malignidad en un 10 a 40 por ciento de los casos, dependiendo en especial de su tamaño. Afecta especialmente entre la quinta y séptima década de la vida. Su descubrimiento suele ser incidental por cortes imagenológicos del abdomen. Y este fue el caso de Lucía.

Luego de la operación, su evolución continuó como estaba prevista, pero según la prescripción de su equipo médico en las últimas horas, “ la paciente va a necesitar un proceso de rehabilitación sujeto a la velocidad que requiera la misma . Cabe aclarar que, por el tipo de actividad que realiza, la recuperación para que esté en óptimas condiciones puede ser más prolongada”. De ahí que la gira que estaba anunciada para este comienzo del segundo semestre de este año debió ser reprogramada para 2025.

Desde las redes del dúo también se manifestaron al respecto. “¡Hola a todos! Les contamos que Lucía continúa estable y sigue evolucionando día a día, pero los médicos nos aclararon que aún no se puede establecer un tiempo específico para su recuperación -escribieron en Instagram-. Ella espera hacer su primera salida al Hogar Pimpinela, que acaba de cumplir 28 años, para festejar junto a los chicos. Gracias a todos por sus mensajes. Como siempre, los mantendremos informados.”

Según informó la productora L.A. Rock Entertainment & Concert Tour, responsables de la gira, “próximamente se irán anunciando los recintos y ciudades que comprenden esta reprogramación, entre las cuales se incluyen el Wizink Center de Madrid”. Las entradas adquiridas a través de las webs oficiales -explicaron- seguirán siendo válidas para las próximas fechas que se anuncien para 2025. Quienes deseen hacerlo, podrán solicitar la devolución de las mismas por el mismo medio en que fueron obtenidas, dentro del plazo fijado que marcarán las ticketeras.

Que todavía no haya fechas definidas para la reprogramación no significa que los pronósticos no sean buenos. De hecho, Siempre Juntos Tour volverá a ponerse en marcha a partir octubre, y continuará hasta diciembre, con conciertos en Argentina, Colombia, Chile y Uruguay. Mientras tanto, Joaquín se abocará a la preproducción del nuevo single y videoclip, que el dúo planea lanzar a finales de este año, informaron desde la productora.

Los Pimpinela, la promediar su carrera Archivo

Como Pimpinela, Lucía y Joaquín llevan más de cuatro décadas sobre los escenarios. Criados en una familia de españoles apasionados por la música, en 1981 le dieron forma a este dúo que resistió al paso del tiempo y de las modas, con un estilo muy personal, basado en convertir un par de horas de show en amores, engaños y desengaños. A propósito de la gira de los 40 años, Lucía explicaba a LA NACIÓN: “La técnica hay que internalizarla para poder contar algo. En nuestro caso, cuando comenzamos, nuestra matriz era unir la música con el teatro. Joaquín se enfocó en la composición, que es su pasión, y yo en la actuación, que es lo que estudié desde pequeña sin imaginar que me convertiría en cantante. Yo quería ser actriz, jamás se me había cruzado por la cabeza hacer lo que hago -confesaba en su charla con Pablo Mascareño-. Así que haber encontrado un estilo donde los dos podemos volcar nuestras vocaciones fue muy importante. Una vez logrado eso, fue un camino de estudio, de perfeccionarnos hasta el día de hoy, no quedarnos con lo que sabemos”.

