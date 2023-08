Luis Miguel: 8 canciones icónicas que queremos escuchar esta noche en el Movistar Arena

escuchar

Son clásicos, son versiones icónicas, son canciones que todos conocemos en la voz de Luis Miguel. Algunas de ellas, quizás todas, sonarán a partir de este jueves en el Movistar Arena, en el comienzo de su serie de diez shows porteños y en el inicio mismo de su nueva gira, con la que rompe un silencio de cuatro años.

“Cuando Calienta el Sol”

Lanzada en 1987, fue el tercer sencillo del álbum Soy como quiero ser, editado ese mismo año por Warner Music. Enseguida trepó a la cima del Hot Latin Songs en los Estados Unidos. Si bien por aquellos años muchas de las composiciones del cantante eran firmadas por el español Juan Carlos Calderón, ”Cuando calienta el sol” es una canción popular originalmente conocida como “Cuando calienta el sol en Masachapa” y alude a una caleta de pescadores en la costa oriental de Nicaragua, escrita por el compositor nicaragüense Rafael Gastón Pérez, autor de grandes boleros como “Sinceridad”, “Romance” o “Infiel”.

Luis Miguel tenía 17 años cuando cantó y registró esta canción, con el pelo revuelto y el cuerpo dorado por el sol, tal como se lo puede ver en aquel videoclip ochentoso, dirigido por Pedro Torres y filmado en las playas de Acapulco. Paradójicamente, apenas unos meses antes, en pleno auge de su carrera, su madre, Marcela Basteri, había desaparecido sin dejar rastro, después de separarse de su marido y viajar con destino a España.

“La incondicional”

Escrita, producida y arreglada por el compositor español Juan Carlos Calderón especialmente para el cantautor mexicano, fue lanzada el 20 de febrero de 1989 como el tercer sencillo de su sexto álbum de estudio, Busca una mujer y pronto ascendió al número uno en la lista Billboard Hot Latin Tracks. También grabó una versión en portugués y existe otra en cantonés interpretada por Sally Yeh. La historia relata cómo el protagonista se separa de su novia para ingresar a la Fuerza Aérea Mexicana. El video oficial, dirigido por Pedro Torres, se filmó en diferentes locaciones del “Heroico Colegio Militar en la Ciudad de México”. Como dato curioso, el cantante accedió a cortarse su larga cabellera durante el rodaje, todo un símbolo de “El Sol” en ese entonces, que marcaría sin dudas un cambio de estilo en su imagen.

“Suave”

Escrita por Orlando Castro y Kiko Cibrián, esta canción fue lanzada como el tercer sencillo de su álbum Aries (1993), producido por el mismo Luis Miguel, con la asistencia de Cibrián, Rudy Pérez, David Foster y Juan Luis Guerra, y alcanzó el número nueve en la lista Billboard Hot Latin Songs en los Estados Unidos. Más tarde fue incluida en el álbum recopilatorio Grandes éxitos (2005). El video musical de la canción fue dirigido por Kiko Guerrero y se filmó en Acapulco. Según pudo verse en la segunda temporada de la serie producida por Netflix, “Suave” llegó a la vida de Luis Miguel en un momento complicado para su familia, cuando el cantante se encontraba distanciado de sus hermanos y su hija, completamente dedicado a su carrera artística, en un intento de dejar atrás el trauma de haber perdido a su madre, Marcela Basteri. En 1995, la canción fue versionada por el cantante puertorriqueño de salsa Jerry Rivera, incluida en su álbum Fresco.

“Ahora te puedes marchar”

Incluida en su quinto álbum de estudio, Soy como quiero ser, originalmente esta canción fue escrita en inglés por Mike Hawker e Ivor Raymonde y tuvo una primera adaptación al español en la década del 60, cuando cambió de nombre por “Ahora te puedes marchar”, el mismo título que conservó la versión del cantautor mexicano, pero con una letra diferente, escrita especialmente por el español Luis Gómez-Escolar. La canción fue lanzada oficialmente el verano de 1987 como primer sencillo del álbum y enseguida se convirtió en un gran éxito, trepando al número uno en los Billboard Hot Latin Tracks durante tres semanas. De esa manera, El Sol de México se convirtió en el cantante más joven en tener un top hit en los Billboard Hot Latin Tracks, con tan sólo 17 años. Considerado uno de los mayores éxitos de su carrera, posteriormente fue incluido en sus Grandes éxitos (2005). Para su difusión se grabaron dos videoclips, el primero con Angélica Rivera, la protagonista de telenovelas como Destilando amor y La Dueña y el segundo bailando sobre un puente junto a un grupo de bailarines.

“No sé tú”

Es uno de los grandes hits de Romance, su octavo álbum de estudio, lanzado el 19 de noviembre de 1991 por el sello WEA Latina. Por sugerencia de su mánager, Luis Miguel había decidido grabar un repertorio completo de boleros, para lo cual se contrató al cantante y compositor mexicano Armando Manzanero. La grabación se realizó en Ocean Way Recording, en Hollywood, California, con Bebu Silvetti en los arreglos musicales, e incluyó doce boleros originalmente publicados entre 1944 y 1986. Los dos primeros sencillos, “Inolvidable” y “No sé tú”, alcanzaron el primer lugar de la lista Billboard Hot Latin Songs en Estados Unidos y se mantuvieron seis meses en la cima de las listas mexicanas. El disco fue muy bien recibido por la crítica especializada y le valió a “Luismi” numerosos reconocimientos, incluyendo una nominación al Grammy por Mejor álbum pop latino y un enorme éxito comercial, con más de 13 millones de copias vendidas en todo el mundo. El videoclip fue dirigido por Pedro Torres y se filmó en Miami. Allí puede apreciarse a un Luis Miguel completamente reseteado, con smoking y una orquesta sinfónica a sus espaldas, frente al lago de una aristocrática mansión victoriana.

“Entrégate”

Después de su lanzamiento, Luis Miguel fue reconocido como el vocalista masculino líder en América Latina. Escrita, producida y arreglada por el compositor y productor español Juan Carlos Calderón, esta popular balada es el segundo sencillo de 20 años (1990), su séptimo álbum de estudio nominado al Grammy. Una vez más lo catapultó al número uno de Billboard. Como dato curioso, el videoclip se grabó en Bariloche y Luis Miguel insistió en convocar a Verónica Varano para protagonizar la historia, donde se lo puede ver conduciendo un Mercedes Benz 250 CL descapotable. En una entrevista para la revista Para Ti, Varano reveló cómo fue convocada: “Luis Miguel estaba en Miami, me vio en una revista y pidió que me convocaran para el videoclip de ese tema que estaba por filmar en la Argentina. Me llamaron, lo conocí, me pareció amoroso y viajamos a Bariloche, donde trabajamos una semana. Fue todo muy simple y armonioso”.

“Sol, arena y mar”

Escrita por Arturo Pérez y coescrita y producida por el mismo Luis Miguel, con música de Francisco Loyo y Salo Loyo, cuenta la leyenda que la letra de esta canción fue inspirada en la relación previa del cantante mexicano con Daisy Fuentes, en 1995, luego de que la presentadora cubana entrevistara al cantante para promocionar su álbum Segundo romance. Fue lanzada como el sencillo principal de su 13er. álbum de estudio, Amarte es un placer (1999) por la compañía discográfica WEA Latina y se destacó por la incorporación de una sección de vientos con fuerte influencia del jazz. El sencillo alcanzó el número tres en la lista Billboard Hot Latin Tracks en los Estados Unidos, el número dos en España y el número uno en Argentina, Chile y México.

“La chica del bikini azul”

Se trata del tercer corte de Palabra de honor, lanzado al mercado por la compañía discográfica EMI Capitol México en 1984. Es otra de las canciones más icónicas de Luis Miguel y, durante muchos años, la gran incógnita de sus fans fue la identidad de aquella mujer que inspiró la canción. El misterio parece haberse develado en abril de este año, cuando una joven española aseguró en sus redes sociales que la canción estuvo inspirada en su propia madre y compartió junto a su hermana un breve clip donde señaló: “Cuando tu madre es la chica del bikini azul de la que habla Luis Miguel”. El video alcanzó rápidamente los 23.5 millones de vistas y muchos de los internautas se mostraron ávidos por saber un poco más sobre la mujer en cuestión.