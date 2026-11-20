Contadora de historias, vuelve a los clásicos con un nuevo álbum: “Tengo 82 años y tenía 18 cuando empecé a cantar con Los Huanca Hua; quiero terminar mi carrera con esto”

Madre, padre y cinco hermanos (cuatro varones y una mujer). Una casa de puertas abiertas donde se vivía cómodamente pero sin abundancias. De esa casa salió uno de los grupos más célebres de la avanzada folklórica argentina, los Huanca Hua. Entre esos hermanos estaba Juan Enrique, “El Chango”, personaje irrepetible de la música popular argentina, y también estaba su hermana Marián Farías Gómez.

Criados en San Telmo y afincados en San Isidro, su canción venía de lejos; de Santiago del Estero. Allí, en Loreto, había nacido en 1911 Enrique Napoleón, al que llamaron “Tata” cuando ya se había convertido en el padre de estos musiqueros. Fue un hombre que, por un lado, quería una descendencia de profesionales con título enmarcado en cuadrito y, por otro, cantores que pudieran echar mano a piezas como “El huajchito”, que él mismo escribió junto a la madre de este clan, María Antonia “Pocha” Barros, esa mujer que ponía la chispa de bohemia a todo el conjunto.

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Chango creó y dirigió Los Huanca Hua; cuando se fue, su hermano Pedro tomó el rumbo. Marián se unió al grupo a mediados de la década del sesenta y luego emprendió su camino como solista. Ahora, a los 82, tiene entre manos un nuevo disco, para el que recreó muchas joyitas folklóricas de allá lejos y hace tiempo, en algunos casos con invitadas especiales, voces que van desde el rock hasta la música urbana.

“Rubia Moreno” es el primer anticipo de ese trabajo, que canta con Hilda Lizarazu. Para el resto habrá que esperar un poquito. Pero Marián tiene ganas de contar. Por momentos, dice que podría ser su última grabación, aunque es difícil creerle por la nitidez de su voz y el entusiasmo que emana. Entre la novedad de volver a grabar y la celebración de su carrera, en ese punto está Marián. De hecho, próximamente la Academia Nacional del Folklore le entregará un reconocimiento por su trayectoria en el Salón Azul del Congreso de la Nación.

Pasó mucho tiempo desde aquellos años dorados en los que el clan familiar era una especie de usina de música. Ya no están sus hermanos. Su adorado Chango, el que producía sus discos, murió en 2011. Ahora el que está a cargo de las grabaciones de estas canciones es Lito Vitale. Y la responsable de darle título al proyecto es su amiga Teresa Parodi, que un día escribió un tema para que lo cantara Marián, “Mi canto viene de lejos”.

-¿De dónde viene ese canto?

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-Con Teresa somos muy amigas. Tanto que cuando murió mi Chango, en el velatorio me dio un abrazo y me dijo que ella era mi hermanita. Tiempo después compuso esa canción que se llama “Mi canto viene de lejos”. En mi caso, mi papá era santiagueño y mi abuela tenía un porcentaje de sangre originaria. Mi abuelo paterno era árabe libanés. Por el lado de mi mamá, una madre cordobesa y un padre uruguayo.

-¿Cómo sigue este disco?

-Bueno, va a tener historias muy viejas como la de “Rubia Moreno”, una pulpera del siglo XIX.

-¿A qué momento de tu vida querés volver con ese repertorio?

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-No necesito volver porque sigo viviendo como siempre viví. Quiero que los pibes de hoy escuchen esa música. Que sepan quién fue Julio Argentino Jerez, Atahualpa Yupanqui, Armando Tejada Gómez. Teresa es tradicionalista y, al mismo tiempo, tiene un nieto que hace rap y lo invita a uno de sus discos. Con esto quiero decir que no estoy en contra de nada de esto, si mi hermano Chango era fanático de los Beatles y yo de los Rolling Stones. Cuando comenzamos, la idea no fue no querer a lo otros; todo lo contrario. La idea era que no desapareciera lo nuestro. Tengo 82 años. Tenía 18 cuando empecé a cantar con Los Huanca Hua. Y quiero terminar mi carrera con esto, con temas de Atahualpa, de Tejada Gómez y Lima Quintana.

–¿Qué te pasa cuando escuchás algo de ellos?

–Me conmuevo cuando escucho algo de Atahualpa o cuando escucho cantar al Dúo Coplanacu. Me gustaría que eso le pase a los que les gusta como yo canto. Tengo la voz intacta. Podría cantan en la misma tonalidad que en 1966, pero ya no me gusta cantar tan agudo. Si empiezo a fallar con la voz, dejo, porque me duele escuchar a cantantes que quiero y admiro, que perdieron la voz.

Marián Farías Gómez: "Mi hermano Chango era fanático de los Beatles y yo de los Rolling Stones". Hernan Zenteno - La Nacion

-¿Sos más intérprete que cantante?

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-Sí, desde mi primer disco, de 1966, fui creciendo como intérprete. En el exilio conocí a Monserrat Caballé, cantante lírica maravillosa. La entendías, aunque no supieras la letra que estaba cantando. El día que la conocí tenía un vaso de vino en una mano y un cigarrillo en la otra. “Uno tiene que contar, no cantar”, me dijo. Y es así. Yo tengo que contarte lo que dice la canción. Cada palabra tiene un significado.

-Y en tu casa de infancia sonaba todo tipo de música.

-Toda la música que te puedas imaginar. Mi hermano Chango tenía meses todavía cuando un día mi mamá puso un disco de los Mills Brothers y él al escucharlo se sentó por primera vez en su moisés. En esa época se usaba el moisés para los bebés.

-Habrán quedado muchas anécdotas en esa casa.

-Han venido Atahualpa, Mario Arnedo Gallo, Hugo Díaz, Ariel Ramírez. Los Ábalos eran como hermanos de mi papá, Adolfo y Machingo venían los fines de semana a nuestra casa. Un día Hamlet [Lima Quintana] nos leyó un poema que escribió para un amigo que había muerto. Y Mario Arnedo terminó poniéndole música a lo que fue la zamba “La amanecida”. Mi casa era toda música.

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- ¿Y qué te dio Santiago del Estero?

-El amor por la tierra. Conocí el mar recién a los 16, porque nuestros veranos eran de 50 grados en Santiago del Estero. Íbamos a la casa de los Carrillo. Ramón Carrillo era primo de mi papá. Nos escapábamos a la hora de la siesta, íbamos a un lugar donde había melones y sandías que se estaban madurando. También nos íbamos al campo y volvíamos llenos de tierra y manchados de fruta. Cazábamos lagartijas. Son los recuerdos más lindos que tengo de la infancia. Y de más grande también. Recuerdo que Blackie [la periodista y conductora pionera de la radio y televisión argentina, Paloma Efron], era la madrina de Los Huanca Hua. Y fue ella la que me llamó a Santiago, porque en ese momento yo estaba allá, para que me integre al grupo. Yo no quería, yo quería ser médica. Me estaba preparando para el ingreso a Medicina. Date una idea: que llamaran de Buenos Aires a Santiago por teléfono en aquella época. Era porque algo estaba pasando. Un llamado así era porque alguien se murió. Bueno, Blackie, a la que yo admiraba, me planteó el tema como una cuestión de solidaridad con mis hermanos. Y me tocó la fibra sensible. Volví a Buenos Aires, fui a buscar a Chango y me terminaron de convencer. Igualmente, creo que haber estado en Santiago en ese momento fue lo que me dio el empujón. Yo tenía 18 años. La primera vez que canté con el grupo fue en el Círculo de Rosario. Salvo por la época de los Huanca, en toda mi carrera solo canté dos veces en Santiago.

Marián Farías Gómez: "Blackie me planteó el tema [de cantar en los Huanca hua] como una cuestión de solidaridad con mis hermanos. Y me tocó la fibra sensible". Hernan Zenteno - La Nacion

-¿Por qué?

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-No sé. Preguntarle a los santiagueños.

-¿Te sentiste alguna vez de todos lados y de ninguno, al mismo tiempo?

-Siempre. Esa sensación me da. Tuve que irme del país. Le agradezco enormemente a los españoles cómo nos recibieron. A los 15 días de haber llegado a España ya estaba cantando; no tuve ningún problema, nunca. Estuve afuera entre el 76 y el 81. Tuve la entrada prohibida al país. Mi mamá le tenía miedo a los aviones. Y yo extrañaba, por eso un día vine por un mes y me quedé cuatro. Soy profundamente argentina por mis raíces familiares, por mi infancia en Santiago del Estero, porque comencé mi carrera solista en Córdoba y fue impresionante.

-¿Qué tan determinante fue para tu vida musical todo aquello que absorbiste durante la infancia?

-Mi papá hubiera querido que todos tuviéramos un diploma de abogados o médicos en la pared. Mi papá le sacaba la guitarra a Chango y la escondía. Y mi mamá se la volvía a dar. Porque mamá se dio cuenta de que Chango era la música. Pero en casa nunca nos obligaron a nada. Si yo soy la única de los cinco que terminó la secundaria. La música fue la protagonista en casa. Por mi viejo, que era un gran pianista y compositor. Y porque la mayoría de los temas de éxito de los Huanca eran de papá, la música y de mamá, la letra. Y los amigos de papá eran todos músicos. La mamá de Hernán [Figueroa Reyes, integrante de los Huanca Hua] era prima de mi mamá [Mariela Reyes Barros]. Y mamá cantaba como los dioses. Creo que aprendía de ella eso de no cantar sino contar. De ella y de Nelly Omar.

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