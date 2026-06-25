Mick Jagger con LA NACION: la próxima gira de los Rolling Stones, su nuevo disco y la ocurrencia que terminó con una carcajada

La cuenta regresiva para la salida del nuevo álbum de The Rolling Stones, Foreign Tongues, ya está en marcha. A decir verdad, comenzó el día en que publicamos la reseña del álbum. Ahora, el nuevo capítulo previo es el más jugoso. Si bien el disco saldrá a la venta en sus formatos físicos y estará disponible en las plataformas digitales el 10 de julio, mucho antes, el próximo 1° de julio, publicaremos la entrevista exclusiva que Leo Rodríguez tuvo con Mick Jagger en Londres.

“No diría que nervioso, estoy un poco ansioso. Hoy es un día muy especial para mí”, comentó el conductor de LN 104.9 + Música minutos antes de encontrarse con la leyenda de The Rolling Stones. “Es un día muy especial en lo personal, pero fundamentalmente para ustedes que me van a acompañar a un momento que yo creo que va a ser inolvidable”.

Tras la entrevista, en la que un Jagger de muy buen humor respondió sobre el nuevo álbum, sobre el mundial de fútbol, sobre los recuerdos de la primera visita de la banda al país, allá por 1995 y, claro está, sobre si saldrán finalmente de gira y pasarán por Buenos Aires (un spoiler: las ganas de volver a girar están intactas y si se da forma al tour, Argentina sería una de las paradas), Leo recurrió a sus redes sociales para dejar sus impresiones del encuentro, con las emociones aún a flor de piel.

“Años soñé con momentos como este y todavía no caigo. Uno trata de ser profesional en este momento y es difícil porque tenés enfrente la cara del póster que tuviste en tu pieza de adolescente... pero tenés que ser profesional”.

En un anticipo de la charla, en la que queda en evidencia el muy buen humor de Mick Jagger y su predisposición para responder a cada una de las preguntas, el líder de The Rolling Stones bromeó con Leo Rodríguez cuando el periodista quiso hacerle “la pregunta que millones de argentinos esperan...”. Rápido de reflejos, el hombre de la lengua más famosa del Siglo XX lo interrumpió para completar: “¿Si me voy a postular para presidente?“.