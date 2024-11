Murió, a los 64 años, Tyka Nelson, la hermana de Prince

La cantante de Minneapolis y hermana de Prince, Tyka Nelson, falleció ayer, a los 64, según informaron medios locales . Horas después, la noticia fue confirmada al portal Variety por quienes representan el patrimonio de su hermano. Todavía se espera el informe de la autopsia, ya que hasta el momento se desconocen las causas de su muerte.

De todos modos, se sabe que la salud de la cantante había empeorado en los últimos meses. Nelson había lanzado cuatro álbumes entre 1988 y 2011. El 7 de junio de 2017, lanzó su última canción, “End of The Road”, como un tributo a su hermano Prince y un homenaje a sus padres.

Tyka Nelson, que murió este lunes, había dedicado su última canción publicada a su hermano Prince Archivo

Se suponía que debía realizar un concierto de despedida en junio pasado. Sin embargo, enfermó y no pudo subir al escenario para un adiós definitivo a los shows. “Me estoy haciendo mayor”, dijo Tyka al Minnesota Star Tribune antes de aquel concierto, minimizando sus cualidades artísticas y el hecho de que no pudiera estar cantando en esa despedida. “Realmente no fui cantante. Soy escritora. Puedo cantar. Disfruto cantando”. Además, dijo que estaba escribiendo unas memorias.

Nacida el 18 de mayo de 1960, Tyka era hija de John L. Nelson, un pianista que colaboró con Prince en varias ocasiones, y Mattie Shaw Nelson. Los sobrevivientes de Tyka Nelson incluyen a sus hijos President y Sir, sus hermanas Sharon y Norrine Nelson y su hermano Omarr Baker. Nelson fue una de los seis medio hermanos y hermanas que conformaron la familia de Prince y sus herederos legales, luego de que el cantante muriera de una sobredosis accidental de drogas en 2016.

Ella y otros dos de los herederos vendieron sus intereses a Primary Wave Music, mientras que los demás conservaron su herencia. En un fallo de 2022, las propiedades del patrimonio, que habían sido valoradas en 156,4 millones de dólares, se distribuyeron equitativamente entre dos bandos: Primary Wave y los tres hermanos y sus asesores, L. Londell McMillan y Charles Spicer. Si bien los asuntos comerciales de Prince estaban en considerable desorden, después de su muerte, las partes enfrentaron desafíos al trabajar juntas. En los últimos años lanzaron una serie de publicaciones con música del astro de Minneapolis, reabrieron el complejo de Prince en Paisley Park como museo y están trabajando en otros proyectos.

En un comunicado, un representante de Primary Wave dijo: “Estamos increíblemente tristes al enterarnos del fallecimiento de Tyka Nelson. Era muy conocida como una talentosa cantante y compositora y hermana de Prince, apoyándolo y trabajando para mantener vivo su legado durante años. Nuestros pensamientos están con [sus hijos] President, Sir y toda su familia durante este momento difícil”.

Su partida ocurrió ocho años después de la de su hermano. La muerte de Prince resultó un tema controvertido que terminó en la justicia. Sin embargo, la demanda por una supuesta muerte por negligencia que inició la familia de Prince contra un médico y un farmacéutico del Trinity Medical Center en Rock Island, el hospital que atendió a Prince pocos días antes de su fallecimiento, fue desestimada por un tribunal estadounidense. En la demanda, la familia afirmaba que era deber de la institución haber avisado sobre la condición de adicto del músico y que al no hacerlo eran, en parte, culpables de la muerte.

Las demandas contra el doctor Michael Schulenberg, quien había tratado al músico en los días previos a su muerte, fueron desestimadas. Por su parte, las demandas contra la cadena de farmacias Wallgreens por proporcionar medicamentos narcóticos recetados a Prince por un propósito médico inválido, también fueron desestimadas. Las prescripciones estaban a nombre de su guardaespaldas, Kirk Johnson. Tampoco dieron lugar a la denuncia contra el Trinity Medical Center, donde Prince fue tratado por una sobredosis de droga que había tenido una semana antes de morir.

