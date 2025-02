La anécdota retro de Jessica Simpson con Prince: “Me tomó y me dijo que me quería mostrar algo”

Tras varios años de ausencia, Jessica Simpson volvió para reclamar el lugar que supo ocupar en el mundo de la música y en las páginas de espectáculos. La cantante, que está a punto de lanzar un nuevo EP, volvió a brindar entrevistas en las que revela cómo es su presente, pero en las que también rememora algunas anécdotas de su época de oro. En ese contexto, la intérprete de “I Wanna Love You Forever” recordó esta semana una extraña situación que vivió junto a Prince.

La cantante rescató esta anécdota del baúl de los recuerdos en una entrevista que brindo junto a su hermana, Ashlee, para The Cut. “En aquellos tiempos, Prince y yo solíamos tener conversaciones espirituales muy a menudo. Una vez, durante una fiesta que se celebró después de la entrega de los premios Grammy, fui a su casa y él me estaba esperando. La puerta se abrió y él estaba allí de pie. Me preguntó: ‘¿Señorita Jessica?’. Y yo le dije: ‘¿Sí, señor Prince?’”, comenzó.

“Entonces, me tomó de la mano y me dijo: ‘Quiero mostrarte algo’. La gente caminaba con sus Grammys, sus galardones por el salón, y él estaba en uno de sus mejores momentos: acababa de lanzar Musicology”, continuó.

“Me acompañó hasta la repisa de la chimenea y me dijo: ‘¿Notás algo?’. Miré hacia arriba y descubrí que había una fotografía de mi sonrisa enmarcada . Pensé: ‘¿Es esa mi sonrisa?’”, rememoró. Y continuó: “Él me dijo: ‘Sí, y quiero que mires muy de cerca esa sonrisa y sepas que no importa cuántas veces hablemos sobre ser testigos de Jehová o no, cristianos, bautistas o lo que sea. Dios está en esa sonrisa. No dejes que ningún hombre te la quite. Tampco ningún hecho ni ninguna persona que esté relacionada con el negocio de la música’”.

Después de conmoverse por el gesto de su colega, Simson sintió que debía compensarlo. “Entonces, copié su gesto y coloqué a Prince en la repisa de mi casa en Nashville; una increíble foto en blanco y negro en la que se lo veía genial. Lo hice por él, pero también para recordar la importancia de mi sonrisa más allá de lo que sea que esté atravesando, más allá de donde sea que me esté llevando la vida. Esa imagen me recuerda que yo soy mi propia guía”, dijo.

Estas declaraciones de la cantante se produjeron luego de que se refiriera, en otra entrevista, a la relación que mantiene con su exmarido, Eric Johnson, luego de haberse separado de él en enero de este año.

En diálogo con People, Simpson contó que lanzará este viernes su primera canción en años, titulada “Use My Heart Against Me”. Se trata del primer sencillo de su próximo EP, Nashville Canyon: Part 1. “He crecido mucho en este tiempo, y siento que ahora puedo soportar muchas cosas”, aseguró en aquella entrevista. E indicó: “Tal vez, simplemente estoy destinada a amar a mucha gente en mi vida”.

“No sé por qué tengo el corazón tan agitado, pero soy una de las personas afortunadas a la que eso le sucede”, continuó Simpson, antes de revelar cómo es su relación actual con Johnson. “Al menos tengo a mis hijos y todavía tengo a Eric. Sigue siendo una parte muy importante de mi vida y siempre lo será”.

LA NACION