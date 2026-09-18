Pablo Guyot y Alfredo Toth: Son cuñados, tocan juntos desde hace 46 años y acumulan grandes y caóticos shows con Charly

“Somos familia”, dicen tras más de cuarenta años tocando en grupos y realizando producciones de discos

El concepto de remake aplica habitualmente al cine, aunque en la música viene teniendo un uso cada vez más extendido. Recrear discos (grabarlos con mirada, oído y tecnología actuales); rearmar una banda que tuvo éxito hace varias décadas y volver a ponerla en la ruta, para que sus artistas y sus fans vivan la experiencia de otro modo. Alfredo Toth y Pablo Guyot tienen mucho para contar sobre un escenario. En el recorrido que han hecho, juntos o por separado, sus nombres aparecen en las formaciones de Los Gatos, León Gieco, Nito Mestre, Raúl Porchetto, Piero, Zas y Charly García. Ya desde los setenta, fueron amigos, cuñados, compañeros de bandas y creadores de su propio proyecto, G.I.T. (junto a Willy Iturri), que terminó de marcar sus vidas como músicos, y productores, de los más granado del rock argentino de la década del noventa y de la primera del nuevo milenio.

Pablo Guyot y Alfredo Toth están haciendo una gira por los cuarenta años de "Es por amor" Fabián Marelli

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Obviamente, el repertorio de G.I.T. es lo medular de sus carreras y lo pueden abordar hoy de otra manera, como dos señores de setenta y pico que no aparentan la edad que acusan, plantados en la estirpe de lo que son (ni más ni menos que eso), músicos de rock.

Porque muchas veces se extraña lo que se tuvo. En tiempos de pandemia, Guyot decía: “Hacer una gira es lo mejor que te puede pasar”. Pues bien, desde hace algunos años están de gira, una que no tiene principio ni final, aunque sí algunas “excusas” como la celebración de un aniversario redondo. Esta vez se trata de los cuarenta del segundo disco de G.I.T., ese que solo se llamó Volumen 3 y que la mayoría de los fanáticos conocen por el título de uno de sus temas más famosos, “Es por amor”.

G.I.T. sonó en vivo y publicó discos durante una década (1984-1994), tuvo una fugaz reaparición en 2010 y una gira de conciertos en 2017, que pudo haber extendido la vida del grupo por un buen tiempo más, pero Willy Iturri regresó a Chile donde está radicado hace tiempo.

Ahora solo como dúo, GyT -que se acompaña por dos buenos músicos, Guillermo Cudmani en guitarra y “Bolsa” González en batería- vienen de tocar en salas del interior, de Chile y de Perú (países donde G.I.T. fue muy famoso durante la década del ochenta) y van por más. Para este año programaron una veintena de actuaciones. Ya hicieron la mitad y tienen todavía por delante shows en teatros de Quilmes, Pilar, Morón, San Isidro, La Plata y Chile, incluido el festival Santiago Rocks, en diciembre.

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“Estuvimos sin tocar en vivo durante mucho tiempo. Fueron, por lo menos, quince años produciendo discos. Y aunque ahora lo seguimos haciendo, extrañábamos la tocada, desde la gira grande con Iturri”, dice Guyot.

-¿Por qué se cortó? ¿Porque Iturri no vivía acá?

Alfredo Toth: -Sí, en la estratósfera [larga una carcajada]. Pensamos en quién nos iría a ver, después de tanto tiempo dedicados a producir discos. Pero fue un pedazo de gente, en todos lados. Pero Willy se volvió a Chile y no volvimos a hablar de continuar haciendo giras.

Pablo Guyot: -Pero nosotros queríamos seguir tocando. Le terminamos poniendo Guyot y Toth al grupo y primero sumamos a “Bolsa” González, que trabajaba con nosotros en muchas producciones de discos. Después de la pandemia comenzamos a tocar. Fuimos al exterior y desde el año pasado estamos con los cuarenta años de “Es por amor”.

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-¿Solo es salir a tocar o hay intenciones de grabar?

Toth: -Tenemos temas nuevos que tocamos en vivo y la intención es grabarlos.

Guyot: -Supongo que el año que viene lo concretaremos. Por lo menos tres o cuatro temas nuevos.

Pablo Guyot: "Hacer una gira es lo mejor que te puede pasar" Fabián Marelli

-¿Cuál es la clave de tantos años de compartir bandas, ser amigos, producir discos juntos?

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Guyot: -Nos hemos mandado a la mierda un par de veces. Pero se aprende que, cuando uno viene medio cruzado, el otro se hace el boludo. Al día siguiente, lo mejor es decir: “Perdón, ayer estaba medio rayado”. Y listo. No hay que profundizar más. Pensá que son más de 46 años.

Toth: -Ya nos conocíamos, pero empezamos a tocar juntos en la banda de Raúl Porchetto.

En la tapa del disco Metegol, Raúl Porchetto, Pablo Guyot, Willy Iturri y Alfredo Toth

Guyot: -Ahora nos sorprendió esta gira, que fue muy diferente a la de hace diez años. Hay gente joven por un lado y otra que ya nos vio en los ochenta, cuando tenían 16 y nosotros unos 30.

Toth: -En todos los teatros la gente termina parada, disfrutando mucho de las canciones. Traen sus recuerdos y los ves ahí.

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-Y hoy ustedes se lo pueden tomar de otro modo...

Guyot: -Totalmente. Estábamos más acelerados. Hasta en Japón tocamos.

Toth: -O ni sabíamos dónde estábamos [se ríen].

Guyot: -Ahora cada momento lo disfrutás.

-¿No extrañan el éxito de G.I.T. y viven esas canciones de otra manera?

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Toth: -Son los mismos temas, pero la tocada es diferente. Suena bárbaro.

Guyot: -Y pasa algo raro, antes era época de éxito y de moda, y venía todo regalado.

Alfredo Toth: "En todos los teatros la gente termina parada, disfrutando mucho de las canciones" Fabián Marelli

-¿Ahora se lo tienen que ganar? Pero el público ya los conoce.

Toth: -No, claro. No te tenés que matar para ganarte al público porque ponés el pie arriba del escenario y la gente ya te entregó el corazón. Ves cómo lo disfrutan.

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-De todas las veces que salieron de gira, con G.I.T. o con otras bandas, ¿cuales fueron los momentos que mejor se recuerdan y cuáles son los olvidables?

Toth: -En el Stud Free Pub de Libertador había un escenario chiquito. Metí el pie en un agujero y me lo rompí. En los shows siguientes tuve que tocar con el yeso. Y después de un mes y medio, el día que me lo sacaron, levanté la pierna y le mostré a Pablo. Y como él es muy observador, me dijo: “¿Te compraste zapatillas?”

Guyot: -Con Charly siempre la pasamos muy bien pero el último show que hicimos con él fue un caos. Era el Festival Rock & Pop en Vélez [en octubre de 1985]. Fuimos a las 3 de la tarde y tocamos a las 4 de la mañana, más o menos. Imaginate todo lo que pasó en el medio. Al día siguiente algunos decían que fue el mejor show de Charly. “Quemó sus naves”. Pero no sabés lo que nosotros sufrimos. Había pasado de todo. En un momento un camarógrafo pisó el cable de mi viola y se desenchufó. Charly le amagó a la cámara, pero sin tocarlo. El pibe se asustó, se tiró para atrás y pegó contra un fierro de luces. Fue un recital muy raro. Y hubo otros muy buenos, como cuando fuimos a grabar a Ibiza o a tocar a Viña del Mar. Pero también fue especial esta última gira.

Toth: -Con cuatro mil personas en el Caupolicán de Chile. Rescatás algo de cada lugar al que vas. Quizás estas son situaciones extremas. Siempre pasa algo que luego recuerdo como un buen momento.

Guyot: -Y la gente, por un lado, te escucha sonando igual o mejor que antes y además hace un viaje en el tiempo.

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-¿Como se ven ustedes?

Guyot: - [se ríe] Alfredo ve perfecto. Se acaba de operar de la vista.

-Alfredo, enfrentaste duros problemas de salud en los últimos años, como un infarto en 2023...

Toth: -Ahora estoy bien. La música es absolutamente sanadora. No pienso, porque mi físico me permite no pensar todo el tiempo. Pero la música es una puerta. Bueno, en mayo pasado, ver el Caupolicán al palo. Eso te pega para bien.

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–La sociedad que han creado parece para toda la vida.

Toth: -Sí, pero no pensamos en eso.

Guyot: -Vivimos. No tenemos problemas entre nosotros. Sería como pelearte con un hermano.

-Con un cuñado...

Toth: -Claro, nos convertimos en cuñados en la época cuando tocábamos con Porchetto. Hace más de 40 años. [pocos saben que uno de los temas de G.I.T., “Para Pau”, está dedicado a la hija de Annie Guyot y Alfredo Toth).

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Guyot: -Somos familia. Y sí, fue una suerte haber podido transitar tanto tiempo juntos, en bandas, con G.I.T. o con la producción de discos.

Alfredo Toth y Pablo Guyot, en sus años de juventud

-¿Cómo productores, cuales fueron los discos más logrados?

Guyot: -Siempre trabajamos con bandas que nos gustaron. Guasones, Tipitos, Los Piojos. Alfredo produjo varios de Los Piojos. A mí, personalmente, me gusta mucho el trabajo con los Ratones. Cuando vos decís Girando, ya sabés de que estamos hablando. Y también me gustó uno que hicimos con Los Enanitos Verdes [hace una pausa], ahora que no están y que se los extraña. Pero nosotros no hacemos magia. Es un ida y vuelta con los grupos. No nos gustan las bandas que hay que inventar.

Toth: -De cada disco tenés recuerdos. Libertinaje [de Bersuit Vergarabat] estuvo buenísimo también.

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Pablo Guyot, "Bolsa" González y Alfredo Toth, en un ensayo de la gira Es por amor Fabián Marelli

-¿Y los complicados?

Guyot: -El primero de Intoxicados fue una aventura.

Toth: -[mirada cómplice y carcajadas]Una aventura, sin dudas.

-Hoy hay más solistas que bandas. ¿Cambió mucho el modo de producir en los últimos veinte años?

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Guyot: -A nosotros no nos gusta producir solistas. Siempre tocamos en bandas y nos gusta producir bandas. Vemos lo que hay que potenciar. Hay que enamorarse de algo de una banda para poder empezar. Y hay otra parte que es ser psicólogo, para que se lleven bien. Igualmente, todos con los que trabajamos son grosos. Los discos se hacen gracias a ellos, con nuestra ayuda.