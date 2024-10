Paul McCartney: el Monumental se prepara para otra noche mágica en Buenos Aires

Escuchar

Tras una primera noche de pura nostalgia, emoción y celebración musical, el estadio de River Plate se prepara para la segunda jornada de Paul McCartney en Buenos Aires, en el marco del tramo sudamericano de su Got Back Tour.

Desde temprano se percibe, al igual que ayer, un clima de gran expectativa e ilusión, y es que no todos los días se puede decir que hay un Beatle dando vueltas por la ciudad. Fans de todas las edades, grupos de amigos y familias reflejan el poder de convocatoria intergeneracional que provoca el legendario músico inglés. Algunos lo verán hoy por primera vez, otros ya lo han visto en varias oportunidades. Cualquiera sea el caso, están acá con el deseo de vivir una experiencia colectiva inolvidable y de escuchar en vivo clásicos que guardan un alto valor emocional.

Fanáticos llegados de todas partes: Cristian Harvey, de Resistencia; Edgardo López Pereyra, de la ciudad de Corrientes y Damián Fontán y Enzo Rizzi, de Paso de los Libres Flor Daniel - LA NACION

A lo largo de la tarde los fanáticos comienzan a acercarse a los distintos ingresos del Monumental, con la ansiedad de asegurarse un lugar en la fila. Ayer, hubo algunas demoras en los ingresos producto de las aglomeraciones sobre la hora del show, por lo que conviene llegar temprano y cumplir con tiempo con cada paso, desde el cacheo inicial hasta el ingreso.

Juan De Ruschi y Federico Haehnel cumplen el sueño de ver la banda que les marcaron sus padres desde chicos Flor Daniel - LA NACION

Las calles aledañas al estadio se van llenando de banderas, carteles y recuerdos que los asistentes llevan consigo, así como también risas, charlas y anécdotas que hacen un poco más amena la espera. “Los Beatles son mi banda favorita desde que tenía 7 años. Crecí con ellos, conozco su discografía completa. Toda la vida me acompañaron. Para mí, ahora saber que dentro de un rato voy a ver a Paul es algo muy simbólico. En 2013 fui a ver a Ringo Starr con mi padrino y ver ahora al otro Beatle que está vivo es todo un logro, me vuela la cabeza ”, apuntó Juan De Ruschi antes de entrar al estadio. A su lado, su amigo Federico Haehnel comentaba que iba a ser su segunda vez. “Me acuerdo que la vez anterior era re chiquito y no veía nada. Mis tíos me tuvieron que levantar, pero fue toda una locura”.

Melanio y Camila Miñarro hasta pensaron sus remeras para participar de la fiesta Flor Daniel - LA NACION

Entre la gente que ingresa al Monumental está Gustavo Andreatta. Ya vio varias veces a Paul McCartney. Entre ellas, la de 1993. En aquella oportunidad se quedó toda la madrugada haciendo guardia para que al otro día pudiera estar entre los primeros y darse el gusto de estar muy cerca de su ídolo. El tema que más espera escuchar hoy es “Now and Then”, la canción que Paul y Ringo pudieron terminar con ayuda de la Inteligencia Artificial.

Juana hizo su cumpleaños temático de los Beatles LA NACION

Entre el público, hay fanáticos de muy corta edad. Como Juana, la de la foto junto a su padre. Tal es su predilección que tiene por esta música que hizo su cumpleaños temático con temas de los Beatles y se vistió al estilo Sgt Peppers Lonely Hearts Club Band. Su Beatle favorito es John Lennon. Su pasión por los Beatles es heredada: fueron sus padres, Julieta y Abel Locuratolo, quiene le hicieron escuchar por primera vez a los “Fab Four”.

En su quinta visita a la Argentina, seguramente esta noche Paul McCartney volverá a cumplir el rito de decirle a esa multitud: “Hola Argentina, buenas noches Buenos Aires”. Anoche, prometió que iba a tratar de hablar un poco español. Quizás hoy lo vuelva a intentar.