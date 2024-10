Paul McCartney: todo lo que hay que saber de los shows que dará este fin de semana en River

Escuchar

Para los más fanáticos, la cuenta regresiva comenzó hace rato, casi desde que se pusieron a la venta las entradas y accedieron a las suyas. Para el resto, el conteo quizá comenzó esta semana cuando comenzaron a llegar noticias del otro lado del Río de la Plata. Paul McCartney cantó en Uruguay días atrás y este fin de semana pondrá su música, en vivo, a disposición de los fans argentinos. Serán dos conciertos en River (este sábado y domingo). Luego continuará con su gira sudamericana. Tiene seis conciertos hasta finales de este mes en Brasil, Chile, Perú y Colombia. Y en medio de ese periplo cantará en Córdoba (el 23, en el estadio Mario Kempes). Recién después partirá hacia Costa Rica y México y desde mediados de noviembre comenzará a cumplir con su agenda de conciertos en España, Francia y el Reino Unido, para terminar antes de la Navidad.

Paul McCartney, durante una pausa, en uno de los ensayos del Got Back Tour, en Los Angeles MJ Kim - Gentileza DF Entertainment

Los madrugadores tendrán para entretenerse ya que si el sábado llegan temprano podrán disfrutar de un par de shows antes de la llegada de la gran gloria del rock inglés. Las puertas del estadio de River se abrirán a las 16. El sábado, Luz Gaggi será la primera en ganar el escenario con un set, de 19.30 a 20. A las 20, el que amenizará el anochecer será el DJ Chris Holmes (de 20 a 20.30) y se espera que el concierto de McCartney se extienda desde las 21 hasta la medianoche.

Luz Gaggi, una de las artistas que cantará en la previa del show de Paul McCartney Instagram: @luzchelagi

El domingo, las puertas se abrirán a la misma hora. De 19.30 a 20 cantará Mat Alba y otra vez el set del DJ Holmes sonará a partir de las 20. Además, el show de ese día contará con la transmisión exclusiva de Flow, por el canal 605.

Los que todavía no tienen sus entradas, que no desesperen. Todo va a andar bien; todavía quedan tickets, tanto para las funciones de Buenos Aires como para la que dará en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El ex Beatle comenzó los ensayos de este tramo del tour en septiembre, en Los Angeles. Actualmente tiene por delante 22 shows, lo que multiplicado por tres docenas de canciones en cada uno, hace un total de 66 horas de concierto, hasta el 19 de diciembre próximo. Y si bien es cierto que, en algunos casos, entre un recital y el siguiente tendrá algunos días de descanso, la pausa no es significativa si se tienen en cuenta los 82 años que pesan sobre sus espaldas.

Por dónde ingresar

Uno de los datos más preciados al momento de ir a River para ver partidos o recitales es el ingreso. No solo la puerta sino las calles por las que acceder. Un error de cálculo puede demandar caminatas extra de veinte minutos. Por eso vale la pena chequear las rutas de acceso para cada sector. Aquí van:

Campo delantero: Puerta G y Puerta Maratón nueva, se ingresa por Libertador y Quinteros.

Campo: Puertas X-Y-Z, se ingresa por Campo Salles y Libertador.

Platea Preferencial San Martín y Platea San Martín: Puerta D 1,2 y 3, se ingresa por Alcorta y Monroe.

Platea Alta San Martín: Puerta E-F, se ingresa por Alcorta y Monroe.

Platea Preferencial Belgrano y Platea Belgrano: Puerta S, se ingresa por Udaondo y Libertador.

Platea Alta Belgrano: Puerta QR, se ingresa por Udaondo y Libertador.

Platea Media Sívori: Torre 3, se ingresa por Alcorta y Monroe.

Platea Alta Sívori: Torre 2, se ingresa por Alcorta y Monroe.

Palco San Martín: Puerta D 1, 2 y 3, se ingresa por Alcorta y Monroe.

Palco Belgrano: Puerta de Prensa, ingresa por Udaondo y Libertador.

Paul McCartney preparó un repertorio para tocar durante unas tres horas, en este tramo del Got Back Tour MJ Kim - Gentileza DF Entertainment

Lo prohibido

Quienes están habituados a esta clase de espectáculos masivos saben que no se puede ingresar con ciertos elementos. De todos modos, vale la pena recordarlos. Equipos profesionales de fotografía y video, Ipads, tablets y laptops, palos de banderas y selfie sticks, equipos de mate, bolsos o mochilas mayores a 35x35x15cm, envases de vidrio y cartón, bebidas alcohólicas o latas de cualquier tipo, alimentos y bebidas de latas de cualquier tipo; aerosoles, líquidos inflamables, sustancias ilegales, paraguas y sombrillas, pirotecnia y explosivos de toda clase, cascos, camisetas de fútbol, banderas de medidas mayores a 1.5 metros, armas ni objetos punzocortantes, punteros láser ni coche de bebés.

Detrás de escena

Si bien todavía no trascendió la lista de requerimientos para el camarín de McCartney, por lo que se supo del show del último martes, en el estadio Centenario de Montevideo, lo minucioso del pedido no es solo personal sino para buena parte de su equipo. En el Uruguay, días antes del concierto, la producción se puso en marcha para tener listos 50 filetes de “pollo falso”, 60 salchichas vegetarianas, 10 paquetes de hamburguesas veganas, un kilo de tofu y dos de arroz integral. Leches vacuna, de avena, soja, arroz, almendra y coco. Para los camarines, alimentos orgánicos. Bagels, barras de chocolate, aguas, 18 botellas de té verde producido en Japón. También cerveza de marcas variadas y vinos. En estos viajes suele acompañarlo su esposa Nancy Shevell y un cocinero, quien se encarga de que todo su menú sea vegetariano y variado.

Con semejante cantidad de cosas, claro que Macca no está solo en estas aventuras. Además de familia, allegados y de los músicos de su banda -Abe Laboriel Jr. (batería), Wix Wickens (teclados y dirección musical), Brian Ray (bajo y guitarra) y Rusty Anderson (guitarra)- cuenta con un plantel de 120 operarios y técnicos a cargo de la producción, el montaje y el funcionamiento de su escenario.

No hay que descartar que haya una bicicleta a mano, lista para el cantante. Así como en anteriores visitas se lo vio pedalear por zonas de Buenos Aires, entre el último concierto porteño y el que dará el 11 en Chile hay varios días en el medio, de ahí que quizá pueda tomarse un descanso y dedicarlo al esparcimiento al aire libre, ya sea en Buenos Aires o en Santiago.

Paul McCartney en el Estadio Centenario de Montevideo Nicolás Pereyra - El País

Iniciativas sustentables de Sir Paul

Según explican desde su productora, “toda la gira de Paul McCartney está atravesada por premisas que invitan a generar mayor conciencia sobre el planeta a partir de conductas más sustentables que fomenten los buenos hábitos de convivencia con la naturaleza y sus recursos limitados. Reducción del plástico, alimentación sostenible, reciclado de aceite vegetal, compostaje, agua potable gratuita y educación ambiental son algunas de las acciones que predominan”.

Reducción de la huella de carbono mediante la compra de bonos certificados.

Accesibilidad: a los eventos de Buenos Aires asistirá una ONG de personas sin audición con intérpretes de lenguaje de señas y, de este modo, garantizarles el disfrute del evento. Por su parte, en el Estadio Kempes de Córdoba, la ONG que acompañará es para personas no videntes, con el fin de que todos los asistentes puedan disfrutar de este momento histórico.

Energías renovables: la energía es otro punto clave para el cuidado del planeta, por lo que se instalarán torres de iluminación con paneles solares para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, evitando el uso de combustibles y la reducción del ruido en su fuerte compromiso con la innovación y el medio ambiente.

Gestión de residuos: habrá estaciones de reciclaje para separar el material reciclaje que se genere, aportando a la economía circular y evitando la disposición final en rellenos sanitarios.

Consumo consciente: es una activación parte de la campaña internacional “Lunes sin carne”, presente en todos los shows de Paul, cuyo objetivo es reducir el consumo de carne por lo menos un día a la semana.

