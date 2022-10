Primavera Sound: Jack White, Pixies y Cat Power abren el festival: dónde se hace y cómo conseguir los últimos tickets

escuchar

Con una suerte de hilo narrativo centrado en la cultura alternativa a los márgenes del mainstream, el festival Primavera Sound hace hoy su desembarco en Buenos Aires con una suerte de show apertura un mes antes del gran banquete. Bautizado Road to Primavera, el evento de hoy se realizará en Costanera Sur, con los shows de Cat Power, Pixies y Jack White, una selección de artistas que va del rock guitarrero incendiario a la fragilidad melancólica, y de ahí a la electrificación de la música de raíz, todos ellos además con un historial de shows en la Argentina, un presente pleno y nuevos discos bajo el brazo para renovar sus repertorios en una nueva visita porteña.

Jack White pasó por San Pablo antes de desembarcar una vez más en Buenos Aires Mauricio Santana - Getty Images South America

En el que será su cuarto paso por el país (primero con The White Stripes en 2005, después como solista en 2015 y por último junto a The Raconteurs en 2019), Jack White llegará a Buenos Aires no con uno sino con dos discos bajo el brazo. El músico nacido y criado en Detroit y radicado en Nashville publicó en abril de este año su cuarto disco solista, Fear of the Dawn, en el que inocula una dosis de alto voltaje al blues y lo moldea como arcilla fresca para dar forma a una interpretación del rock que nace en las raíces del género pero se actualiza para no perder vigencia. Tres meses después, White publicó su trabajo siguiente, Entering Heaven Alive, una suerte de antónimo de su predecesor, más orientado al folk-rock. Y si bien es cierto que la guitarra es su mascarón de proa artístico y domina gran parte del disco, su interpretación también escapa a los purismos, con sintetizadores, máquinas de ritmo y osciladores que hacen apariciones fugaces en el medio de un clima dominado por la tracción a sangre.

El predio donde se realizará Primavera Sound, en Costanera Sur

Para presentar en vivo ambos discos, White decidió realizar una suerte de regreso a la síntesis. Acompañado solo por un trío potente de batería, bajo y teclados, el autor de “Lazaretto” logra exprimir la mayor cantidad de recursos posibles de una oferta limitada de recursos para ir de menos a más según las canciones lo pidan o mande el impulso. Para Jack White no existen los planes preestablecidos, por lo que no hay un patrón que se repita en las listas de temas de sus conciertos, más allá de la predominancia de canciones de Fear of the Dawn. El resto varía como también sus ánimos y suele incluir versiones de canciones ajenas (”Love is Blindness, de U2; “She’s Like Heroin to Me”, de The Gun Club) y un repaso por todos sus proyectos: The Dead Weather (“I Cut Like a Buffalo”), The Raconteurs (“Steady, as She Goes”, You Don’t Understand Me”) y, principalmente, The White Stripes (“Hotel Yorba”, “Fell In Love WIth a Girl”, “Dead Leaves and the Dirty Ground” y el cierre más que obligado con “Seven Nation Army”).

La nueva vida de Pixies

Pilar clave del rock alternativo de finales de los ochenta y principios de los noventa, con el show de este viernes Pixies sumará tres visitas al país. La primera, en 2010, fue en el marco de su segunda gira reunión tras su separación en 1993, y fue la única en contar con los cuatro miembros originales de la banda. Ya en 2014, Pixies aterrizó en Lollapalooza con Indie Cindy, su primer disco en veintitrés años, y el rol del bajo pasó a estar ocupado por la argentina (radicada en Estados Unidos) Paz Lenchantin, que suplantó a Kim Deal. Ocho años más tarde, el grupo liderado por Black Francis llega a Costanera Sur también con nuevo disco bajo el brazo (el flamante Doggerel, publicado el 30 de septiembre) y con el extraño récord de haber publicado la misma cantidad de álbumes antes que después de su separación.

La influencia de Pixies es tangible en gran parte del rock alternativo, desde Nirvana a El Mató a un Policía Motorizado, pasando por Arcade Fire, Weezer y Peligrosos Gorriones. Al igual que Jack White, la banda es conocida por no respetar un orden preestablecido para las listas de canciones de sus conciertos e incluso por elegir maneras más que llamativas para ordenarlas (en la gira de presentación de su primer álbum, por ejemplo, armaban los sets en orden alfabético).

Pixies este miércoles durante su show en San Pablo Mauricio Santana - Getty Images South America

Sus últimos conciertos muestran una presencia fuerte de temas de sus dos primeros discos, Surfer Rosa y el seminal Doolittle, y también un recorrido aleatorio por el resto de su discografía, con más presencia de Trompe Le Monde y Bossanova que de los recientes Head Carrier y Beneath the Eyrie. ¿Hits? Varios: “Isla de Encanta”, “Wave of Mutilation”, “Where is My Mind?”, “Here Comes Your Man” y “Debaser” encabezan la lista. La selección también contempla al público más exigente, con temas con menos rotación, como “I’ve Been Tired”, “Brick is Red”, “Planet of Sound”, “Ed is Dead” y “Ana”.

La princesa melancólica

Para Chan Marshall, la mujer detrás del alias Cat Power, esta será su quinta visita a la Argentina. Las cuatro anteriores fueron acordes a la búsqueda artística que dominó y domina su carrera, entre lo brillante y lo errático, un universo donde conviven el punk, el blues, el folk y la música gospel.

Cat Power tuvo un comienzo de carrera áspero y arenoso bajo la tutela de Steve Shelley, pero a medida que su obra avanzó fue ganando en sofisticación y melancolía, como lo muestran You Are Free y The Greatest, donde adoptó fugazmente la identidad de una baladista con influencias de soul y R&B. En 2022, Marshall editó Covers, su undécimo disco de estudio, y el tercero centrado en un repertorio de canciones ajenas. Tal como lo hizo antes con The Covers Record y Jukebox, Cat Power es capaz de entrarle sin miedo a clásicos de The Rolling Stones, Frank Sinatra, Lana Del Rey, Nick Cave o The Velvet Underground y desguazarlos para construir algo nuevo y fascinante pero con pocas reminiscencias del original. Todo indica que entre temas propios como “Cherokee”, Metal Heart” o “Manhattan” sonarán también relecturas de (“I Can’t Get No) Satisfaction)” o “New York, New York”, como que también demandarán de un oído atento para poder reconocerlos.

El crédito local

La cuota local del Road to Primavera Sound estará en las manos de Las Ligas Menores. Con más de diez años de carrera a cuestas, la banda liderada por Anabella Cartolano sintoniza con el resto de la grilla no solo desde lo sonoro, sino también gracias a una internacionalización que tuvo al grupo de gira por Estados Unidos, con escala en el Festival Coachella; una sesión grabada para la radio KEXP de Seattle e incluso una nominación a los premios Latin Grammy como Mejor tema de rock gracias a “Hice todo mal”. Con un puñado de singles publicados desde su último disco, Fuego artificial, Las Ligas Menores cuenta con un repertorio que tiene perdigonadas de sobra (“A 1200 km”, “En invierno”, “De la mano”, “Renault Fuego”, “Ni una canción”, por mencionar solo algunas) no solo para satisfacer a su público, sino también para ampliar su base de seguidores en un contexto más que oportuno.

Road To Primavera Sound. Este viernes en Costanera Sur, Avenida España y Avenida Dellepiane. Puertas, a las 17; Las Ligas Menores, de 18 a 18.45; Cat Power, de 19.15 a 20.15; Pixies, de 20.45 a 22.15 y Jack White, de 22.45 a 00.15. Entradas en AllAccess.