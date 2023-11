escuchar

Lollapalooza Argentina confirmó la grilla para cada jornada de su próxima edición, que será el 15, 16 y 17 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. Limp Bizkit, SZA, Sam Smith, Arcade Fire, Blink-182 y Feid, entre otros 100 artistas, encabezarán el escenario del icónico festival. Además de los abonos (que se encuentran en Preventa 5), los tickets diarios se pueden adquirir a través de Allaccess.com

Por otro lado, a pocos días del cierre de su segunda edición en el país, el Primavera Sound Buenos Aires confirmó su edición 2024, que será el 23 y 24 de noviembre del próximo año. De esta manera, el reconocido festival español tendrá su tercera edición en la Argentina, después de la enorme repercusión del fin de semana pasado, con The Cure y Blur como grandes cierres de cada noche. Según la productora, los tickets anticipados (early bird) saldrán a la venta el jueves 30 al mediodía.

Se anunciaron los artistas que formarán parte del Lollapalooza 2024 Prensa

¿Cuándo es el Lollapalooza Argentina 2024?

Al igual que las ediciones previas, el festival será en los primeros meses del año y se prolongará por tres días. En el caso del Lollapalooza Argentina 2024, las fechas son el viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de marzo.

Tradicionalmente, las puertas para cada jornada se abren al mediodía. La última presentación suele empezar alrededor de las 23.30 para finalizar a la una. A partir de ese momento, los asistentes deben dejar el predio.

¿En qué lugar se hará el Lollapalooza Argentina 2024?

El evento se llevará a cabo una vez más en el predio del Hipódromo de San Isidro, en zona norte del conurbano. Este espacio ya es emblemático para los seguidores del Lollapalooza; se realiza allí desde su primera edición, en 2015.

Los artistas de la primera fecha del Lollapalooza 2024

La apertura de una nueva edición en Buenos Aires de uno de los festivales más convocantes a nivel global estará a cargo de Blink-182, que visitará por primera vez la Argentina con su formación original. El viernes 15 de marzo también contará con la banda canadiense Arcade Fire y con el rapero argentino YSY A. Además, se anunció a The Offspring, Jaden y artistas locales, como Winona Riders, Pacifica y Mujer Cebra. Los shows del español Saiko, el chileno Jere Klein, el mexicano Nsqk, el peruano JAZE y el rapero argentino Oney1 pondrán el toque de música urbana a la fecha.

Line up del Lollapalooza 2024 Prensa

Para los amantes de la música electrónica, Diplo figura como una de las grandes apuestas de la jornada, junto con el australiano Dom Dolla, el DJ MK, el dúo francés The Blaze y artistas locales como Mariano Mellino, Evlay y Peces Raros. Otro de los platos fuertes de la primera fecha es Cristian Castro, que completa la grilla junto con Fletcher, Juliana Gattas y Juana Rozas.

Cristian Castro, integra la lista de artistas de la primera fecha del Lollapalooza 2023 NOELIA MARCIA GUEVARA/ AFV

Los artistas del sábado

El sábado contará con el show de SZA como headliner junto con Sam Smith. La propuesta del segundo día se centra en bandas de sonoridad pop como Miranda!, Dove Cameron, Omar Apollo, la mexicana Kenia Os y los argentinos Lucca Bocci, FERMIN y Santi Muk.

Miranda! forma parte de la grilla de la segunda fecha del Lollapalooza 2024 NOELIA MARCIA GUEVARA/ AFV

Aportarán su lado rockero la banda francesa Phoenix, además de The Driver Era, Nothing But Thieves y los argentinos Koino Yokan. La jornada tendrá también a Jungle, una de las bandas referentes en la música dance. Los sonidos de la electrónica estarán a cargo del trío británico de trance y progressive Above & Beyond, Timmy Trumpet, Loud Luxury, Chico Blanco Live y la argentina Franzizca.

La grilla de la tercera fecha

El broche de oro vendrá de la mano de FEID, el primer latinoamericano en ocupar el slot principal del festival, junto con Limp Bizkit y Hozier. Para sumar al rock estarán los Thirty Seconds to Mars; el trío italiano de house Meduza se encargará del aporte electrónico para la jornada.

Limp Bizkit, una de las grandes apuestas para cerrar el festival

Rina Sawayama, Bandalos Chinos, Dayglow, Bhavi, King Gizzard & the Lizard Wizard, Pierce the Veil, León Larregui y Ximena, además de la banda argentina El Zar formarán parte de un cierre que se encamina a entrecruzar rock y pop.

¿Qué se sabe del Primavera Sound 2024?

El pasado fin de semana, el festival contó con más de 120.000 personas que disfrutaron de más de 40 bandas en una combinación -fiel al estilo del evento- de artistas legendarios con nuevos talentos. Con los cierres históricos de The Cure -el sábado- y Blur -el domingo-, el reconocido festival español se coronó como uno de los más convocantes del país.

El nuevo predio elegido por la organización de Primavera Sound para la edición 2023, Parque Sarmiento, permitió mejorar la experiencia integral del festival y será donde volverá a congregar al público en 2024. Lo cierto es que su edición 2024 ya tiene fecha para el 23 y 24 de noviembre y las entradas early bird saldrán a la venta este jueves 30, a las 12 horas, a través de enigmatickets.com

LA NACION