¿Qué es de la vida de Mika? Se enojó con la música, volvió al ruedo y ahora será uno de los anfitriones de Eurovisión

Desde principios de este semana se viene desarrollando en la ciudad italiana de Turín la 66a. edición del Festival de la Canción Eurovisión. Sin embargo, más allá de la habitual expectativa generada en torno a los temas y los cantantes participantes, esta vez el foco de atención se centró particularmente en uno de los conductores de la gala de este sábado. Esto es así ya que a los locales Laura Pausini y Alessandro Cattelan se suma Mika, el reconocido artista del cual se tenían muy pocas noticias en este último tiempo.

Mika, cuyo nombre completo es Michael Holbrook Penniman, nació el 18 de agosto de 1983 en el Líbano, pero fue criado en Londres, donde desde muy temprana edad se dedicó a la música como cantante y compositor de sus propios temas. Tras grabar un EP titulado Dodgy Holiday, en 2007 Mika lanzó Life in Cartoon Motion, su álbum debut consagratorio con el que superó los 8 millones de copias vendidas en todo el mundo y del que se desprendieron los enormes hits “Grace Kelly”, “Relax, Take it Easy” y “Lollipop” .

Galardonado con varios premios, entre ellos el World Music Awards (2007), el Brit Awards (2008) y el NRJ Music Awards (2012), en 2009 apareció The Boy who Knew too Much, su segundo trabajo discográfico de estudio en el que reivindicó su espíritu pop festivo y con el que emprendió una exitosa gira mundial. Ya en 2012 vio la luz The Origin of Love, su tercer álbum. Y desde 2013 a 2017, el artista intercaló su carrera musical con apariciones televisivas como juez y coach de The X Factor en Italia y The Voice en Francia, respectivamente, gracias a su fluidez con diversos idiomas, tales como inglés, francés, italiano y español.

Precedido por los temas “Boum, boum, boum” (interpretado en francés) y “Talk About You”, en junio de 2015 publicó No Place in Heaven, su cuarto disco, que significó su regreso a los escenarios a bordo de una nueva gira mundial denominada Heaven Tour. Sin alcanzar la misma repercusión internacional que en sus inicios, la figura de Mika siempre conservó altos niveles de popularidad en Europa y en 2019 volvió al ruedo con su quinto álbum, al que llamó My Name is Michael Holbrook.

Alessandro Cattelan, Laura Pausini y Mika, los tres anfitriones de Eurovisión Eurovisión

En plena campaña promocional de aquel disco, Mika le confesaba a varios medios las razones de su alejamiento temporario de la música con el objetivo de buscar nuevas experiencias en otros terrenos artísticos. “Hablando desde una visión completamente personal, por un tiempo dejé de componer, me enojé mucho con la industria musical. No quería escribir, nunca lo hice para ser comercial. Nada de lo que hice y que ha tenido éxito de forma comercial ha sido diseñado para forzar ese éxito. Yo escribo música como si fuera una medicina” , explicó.

Declarado públicamente homosexual desde 2012, Mika hace ya varios años que mantiene una relación estable aunque siempre fue muy cauto y reservado en cuanto a revelar detalles de su vida íntima y privada. Más allá de su pasión por la música (entre sus influencias se encuentran Queen, Freddie Mercury, The Beatles, Bob Dylan, Joan Báez, Serge Gainsbourg, Edith Piaf, Prince y Elton John, entre otros), Mika es un fanático de los animales (posee dos mascotas que lo acompañan donde vaya), la moda (en especial las prendas de Valentino) y el diseño. De hecho, él mismo ha diseñado una línea de indumentaria y en dos ocasiones hizo lo propio para Swatch, la famosa marca de relojes.

Mika en Buenos Aires, en 2010 Leo Liberman

Con apenas 38 años, y abarcando un amplio espectro de actividades independientemente de lo musical, Mika parece estar en constante reinvención, ampliando sus horizontes profesionales y aprovechando al máximo esta oportunidad que se le presenta en Italia. Claro, porque este sábado 14 de mayo no sólo será uno de los conductores de la gran final del histórico concurso de Eurovisión (aquél que consagró a ABBA) sino que además cantará a dúo con la estrella italiana Laura Pausini. Sin dudas, la excusa perfecta para reencontrarse con sus fans y darse a conocer ante aquellos que aún no lo descubrieron. Una nueva oportunidad en la industria de la música lo espera, la misma que lo convirtió en una estrella pop instantánea y que lo enojó tanto que decidió retroceder, replantearse su trayectoria y volver a zambullirse en ella. Sabemos, talento le sobra.