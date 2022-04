Los 50 años de ABBA: la banda que revolucionó el pop, desbancó a The Beatles y soportó por décadas el bullying de los críticos

LA NACION

Mientras se aguarda el estreno del espectáculo holográfico Voyage en Londres, ABBA cumple cinco décadas de trayectoria. ABBA, La Bestia Pop, libro escrito por el colaborador de LA NACION Gabriel Hernando, repasa la extensa trayectoria del grupo sueco y posa su mirada sobre diferentes aspectos de uno de los más grandes fenómenos del pop mundial.

Desde que ABBA anunció su regreso a la actividad en septiembre del año pasado, los millones de fans que el grupo posee en todo el mundo viven en un estado de gracia y felicidad constantes. En aquellos días, Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Fältskog y Anni-Frid Lyngstad dieron a conocer dos canciones nuevas después de casi 40 años de silencio (“I Still Have Faith in You” y “Don’t Shut me Down”), además de confirmar el lanzamiento de Voyage, su noveno álbum de estudio, el estreno de un documental y la realización de un espectáculo basado en hologramas de sus propias figuras , con el acompañamiento de una banda en vivo y cuyo estreno está previsto para el próximo 27 de mayo en Londres, más precisamente en el Queen Elizabeth Olympic Park (rebautizado como ABBA Arena para la ocasión).

Voyage, el nuevo viaje del cuarteto sueco Baillie Walsh

Como si todo esto no fuera suficiente, el 2022 adquiere un significado muy especial para el cuarteto sueco, ya que este 29 de marzo se cumplieron 50 años de su inicio formal como banda. Carl Magnus Palm, considerado el mayor historiador de ABBA en el mundo , cuenta al respecto: “El viaje que comenzó en junio de 1966, cuando Björn y Benny se conocieron, alcanzó finalmente su base fundacional casi seis años después. Efectivamente, el 29 de marzo de 1972 los cuatro integrantes del proyecto que poco después se conocería como ABBA, y tras diferentes trabajos de producción, coros y colaboraciones en materia de composición, convergieron en los estudios Metronome de Estocolmo para grabar ‘People Need Love’, su primer tema acreditado como cuarteto”.

Dicha canción, de notable repercusión en su país, formó parte de Ring Ring, el álbum debut de la banda lanzado en 1973. Ahí comenzaría su historia. Sin embargo, la explosión y el despegue internacional de ABBA arribarían el 6 de abril de 1974 en el Festival de la Canción Eurovisión, con sede en Inglaterra, en donde triunfó de la mano de “Waterloo”, su primer gran hit. A partir de ese momento, sostenido por un éxito tras otro (“Mamma mía”, “S.O.S.”, “Dancing queen”, “Chiquitita” y muchos más), por las ventas millonarias de sus álbumes y la sumatoria de shows y giras cada vez más concurridas, no sólo la fama del grupo se disparó a niveles siderales sino que colocó a Suecia en el radar de la música pop, un universo hasta ese momento monopolizado por Estados Unidos y Gran Bretaña.

Durante una década ininterrumpida, de 1972 a 1982, ABBA edificó una trayectoria plena de satisfacciones pero en la que tampoco escasearon los sinsabores . Desde el punto de vista personal y privado, aunque la banda no detuvo su marcha y cumplió con todos sus compromisos, las separaciones de ambos matrimonios repercutieron íntimamente en su seno, resquebrajando para siempre esa imagen de cuarteto ideal. Y desde un plano absolutamente profesional, no sólo resultó nada grato reconocer la crisis compositiva y la falta de ideas frescas por la que atravesaron Ulvaeus y Andersson a comienzos de los años ochenta (y que derivó en un prolongado paréntesis que se cerró recién en septiembre pasado), sino también el haber soportado durante una década el rechazo y la indiferencia casi total de gran parte de la prensa especializada, que lo tildaba de ser un grupo pasajero, de moda y exitoso, por cierto, pero carente de toda credibilidad . Si bien el apoyo unánime y constante del público “maquilló” de algún modo aquella controversia y ellos nunca contestaron a esas críticas hasta mucho tiempo después, prefiriendo en su momento concentrarse en sus tareas musicales y compositivas, no hay dudas de que fue una prolongada y, por sobre todas las cosas, incómoda situación.

ABBA en 1977, en el momento de mayor éxito de Bjorn Ulvaeus, Agnetha Faltskog, Benny Andersson y Anni-Frid Lyngstad AP

ABBA, La Bestia Pop (Dunken), un libro de reciente aparición escrito por el periodista Gabriel Hernando a propósito del 50° aniversario del inicio formal de ABBA, aporta su mirada local precisamente sobre éste y otros aspectos de la trayectoria del cuarteto sueco. Sin intenciones de erigirse en una nueva biografía, la obra sobrevuela la carrera de ABBA a modo de investigación y ensayo periodístico, apoyándose en tres puntos específicos: la árida relación entre la banda y los críticos musicales (con valiosos testimonios de algunos referentes del periodismo musical del ámbito nacional); la reivindicación que la música del grupo tuvo a partir de la década del 90 gracias a la labor y al reconocimiento de sus propios colegas (Erasure, U2, Madonna, Lady Gaga) y que desencadenó en la grabación de covers, la edición de compilados, el estreno de una comedia musical y dos largometrajes; y finalmente el impacto que su música tuvo en Latinoamérica y en particular en Argentina considerando que ABBA jamás visitó este lado del mundo.

DJ, comunicadores, musicalizadores, directores de orquesta y músicos (Leo García, Ale Sergi, Mariano Martínez de Attaque 77; Marisol Otero, protagonista del musical Mamma Mia! en Argentina y Buddy McCluskey, ideólogo y encargado de la exitosa adaptación de los temas de ABBA al español, comparten sus opiniones y puntos de vista en este libro dedicado a uno de los más vendedores e indiscutidos fenómenos mundiales de la música pop.

Tapa y contratapa de la biografía de ABBA de Gabriel Hernando

Hoy, a cinco décadas de sus inicios, ABBA conserva su vigencia tanto por su glorioso pasado como por su auspicioso presente. Contra los pronósticos de no pocos agoreros, Voyage, el álbum que marcó su regreso, se erige como un trabajo discográfico más que digno, a la altura de su leyenda, respetuoso de su historia y en el que no traiciona su estilo ni su identidad musical. Además, es uno de los más vendidos de la actualidad junto a Equals (Ed Sheeran) y 30 (Adele), demostrando que su propuesta continúa despertando el interés de un numeroso público alrededor del mundo y que su carisma (esa particularidad que sólo algunos elegidos poseen) permanece intacto.