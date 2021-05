Quién es el tiktoker que engañó a su mamá, le dijo que iba a conocer a Chayanne y la llevó a vacunarse

Ese día se vivió una auténtica “Traición a la mexicana”, tal como canta el grupo argentino la Zimbabwe. Nelly se arregló para la ocasión. Sus hijos le habían dicho que, en un restaurante de su ciudad, Monterrey (México), estaría comiendo Chayanne (el músico al que ella le brinda la fidelidad que solo se le debe a un ídolo). Emocionada, se subió al auto lista para ir a su encuentro. Al volante, iba su hijo Jesús Medina y, en el asiento de atrás, su otra hija, Teresa. Sin embargo, cuando Nelly pensaba que estaba a un paso de ver al cantante puertorriqueño se enteró de la verdad.

“Pues, ¿qué crees, mamá? Chayanne ni siquiera está en Monterrey. Te traje a vacunar”. El encargado de romperle la ilusión de conocerlo fue su hijo, quien -bajo el pseudónimo “Medinna”- comparte su música y algo de humor en las redes sociales. Con esas palabras, la larga fila de autos que la separaba del artista se convirtió en el camino hacia su primera dosis de la vacuna Pfizer contra el coronavirus.

“Ni sospechó, creo que solo estaba pensando en qué le iba a decir cuando lo viera. Ni nos preguntó dónde habíamos visto la noticia, simplemente nos creyó y al ver toda la fila de carros realmente pensó que estaba allí”, contó este joven a LA NACION. “Cuando le dije, se enojó, pero lo más gracioso es que lo que más le molestó es que hayamos jugado con que Chayanne estaba allí porque estaba muy ilusionada con tomarse la foto”.

Si bien su primera reacción fue el enojo, con las cámaras apagadas Nelly agradeció que la hayan impulsado a vacunarse. Según narró este tiktoker, con gran temor sobre los efectos que estas vacunas podrían tener a largo plazo, su madre, de 55 años, no quería inocularse, pero sus hijos sintieron la necesidad de protegerla y, entonces, decidieron tomaron la iniciativa y sacar el turno. El desafío era lograr que fuera hasta el lugar.

-¡Qué cabrón! ¿Por eso me trajiste aquí? A mí no me gusta.

-Yo de chiquito no quería, pero me vacunabas.

-Se me hacía mucha belleza que me fueras a llevar a ver a Chayanne. Toda mi vida pidiéndote ‘ándale, hijo, invítame’...

-Ahora, vacunada, vas a tener más oportunidad de verlo. Es por tu bien. Yo aprendí de ti. Tú me criaste.

Seis meses atrás, “Medinna” había decidido abrirse una cuenta en TikTok para promover su música. Con un estilo pop-rock, él siente una gran influencia de artistas como The Killers (que, en 2018, lo invitaron a subirse al escenario para acompañarlos desde la batería y tocar con ellos la canción “For Reasons Unknown” durante una gira por México), The Weekend y Harry Styles, pero también de aquel puertorriqueño que tanto sonaba en su casa y, claro, de Luis Miguel. De hecho, fue viendo “al Sol de México” que decidió sumergirse en el arte de hacer canciones. Entre risas, confesó que es más fanático de Luis Miguel que del predilecto de su madre, quien sueña con que Netflix le dedique una serie a Chayanne.

Si bien ese es su gran norte, también utiliza la red social china para compartir videos de humor, como este. Con el contenido ya en la web, rápidamente, se produjo lo inesperado: el teléfono comenzó a vibrarle sin parar y, entre los mensajes, había pedidos de entrevistas de medios de todo América. Es que, solo en los primeros 4 días, recolectó 7 millones de vistas y 13 mil comentarios, un dato que podría sonar como algo meramente numérico, pero que esconde una oportunidad para esta fanática de Chayanne: como el puertorriqueño no tiene un perfil en esa red social, muchos usuarios etiquetaron a su hija, Isadora, con lo cual el cantante de temas como “Provocame” o “Torero” podría llegar a verlo. Quién sabe, quizás Nelly tenga su revancha.