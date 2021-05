Video: le dijo a su mamá que la llevaba a ver a Chayanne, pero iban a vacunarse

Una mujer que se negaba a recibir la vacuna contra el coronavirus fue finalmente inoculada cuando su hijo ideó un plan para llevarla hasta el vacunatorio con la excusa de que Chayanne daría un show en el lugar.

Todo el “operativo” quedó registrado en un video que causó furor en las redes, en particular, por el momento en que la mujer llega al centro sanitario y consulta: “¿Esta es la fila para ver a Chayanne?”

Engañó a su madre para que la vacunen contra el covid - Fuente Twitter

“Sí, mamá”, le responde su hijo. “Es que es una celebridad. Definitivamente aquí está”. A medida que la fila avanza, las sospechas de la mujer crecen. Finalmente, el joven le revela la verdad: “¿Qué crees? Chayanne ni siquiera está en Monterrey, te traje a vacunar”, dice.

A pesar del desengaño, la mujer reacciona de una manera muy divertida. “¡Qué cabrón!”, le dice a su hijo. “¿Por eso me trajiste aquí? A mí no me gusta eso. Se me hacía mucha belleza que me fueras a llevar a ver a Chayanne. Toda mi vida pidiéndote que me llevaras”, agrega.

Hacia el cierre del video, el joven le explica que, si ella se aplica la vacuna, tendrá más posibilidades de ver al cantante puertorriqueño en el futuro.

LA NACION