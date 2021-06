Roger Waters reveló los textos que David Gilmour no quiso que se publicaran en la reedición de un clásico de Pink Floyd

Con su habitual alto perfil en redes sociales, que va del apoyo de diferentes causas a denuncias, el cantante y compositor Roger Waters arremetió contra uno de sus viejos compañeros de ruta, David Gilmour, para que siga viva esa vieja rivalidad que mantienen puertas adentro y puertas afuera de la banda que los hizo famosos: Pink Floyd. Esta vez fue por la negativa de Gilmour a lanzar una reedición remezclada del disco Animals, de 1977, con textos del biógrafo de la banda, Mark Blake.

”Estas mezclas [del ingeniero James Guthrie] han permanecido inéditas debido a una disputa sobre algunas notas del arte de tapa que Blake ha escrito para este nuevo lanzamiento. Gilmour frenó el lanzamiento del álbum a menos que se eliminen estas notas. No discute la veracidad de la historia descrita en las notas de Mark, pero quiere que esa historia permanezca en secreto”, publicó Waters en sus redes sociales.

“Como Dave Gilmour me ha prohibido publicar en la página de Facebook de Pink Floyd con sus 30.000.000 de suscriptores, estoy publicando este anuncio aquí y en su totalidad en rogerwaters.com. También dijo que escribiría una autobiografía para contrarrestar la “falsa narrativa” en la que suele incurrir Gilmour sobre las vivencias de la banda. Finalmente, Waters aceptó que los comentarios se quitaran pero los compartió con los fans de la banda.

Los comentarios de Mark Blake

“A pesar de haber sido grabado en Londres durante la larga ola de calor del verano de 1976, Animals de Pink Floyd sigue siendo un álbum oscuro. Su crítica del capitalismo y la codicia captó el estado de ánimo predominante en Gran Bretaña: una época de luchas industriales, turbulencias económicas, los problemas en Irlanda del Norte y los disturbios raciales de Notting Hill. El álbum fue lanzado el 23 de enero de 1977, pero las raíces del décimo álbum de estudio de Pink Floyd se remontan a principios de esa década. Tras el éxito de The Dark Side Of The Moon, de 1973, Pink Floyd reflexionó sobre su próximo movimiento. Durante una jam session de dos a tres semanas a principios de 1974, la banda trabajó en ideas para tres nuevas composiciones”, escribió Mark Blake.

“A partir de estas sesiones, la banda desarrolló ‘Shine On You Crazy Diamond’, que se convirtió en la pieza central del siguiente álbum de Floyd, Wish You Were Here, y ‘Raving And Drooling’ (compuesto por Roger Waters) y ‘You Gotta Be Crazy’, escrito por Waters y David Gilmour. ‘Raving And Drooling’ era una historia de violento desorden social, mientras que “You Gotta Be Crazy” contaba la historia de un hombre de negocios desalmado que arañaba y engañaba para llegar a la cima. Ambos se tocaron en vivo por primera vez en la gira de invierno de Floyd de 1974. Ambos fueron considerados para el álbum Wish You Were Here, pero Roger insistió en que ninguna de las canciones era relevante para la idea general, que ‘Wish You Were Here’ era esencialmente sobre la ausencia, y como ninguna canción encajaba con su concepción del tema general del disco, ninguna canción debería incluirse. La banda finalmente estuvo de acuerdo. Pasaron dos años y Roger tuvo una idea para el nuevo álbum de Pink Floyd. Tomó prestado de la historia alegórica de George Orwell, Animal Farm, en la que los cerdos y otros animales del corral se reinventaron antropomórficamente”.

El texto del biógrafo continúa de la siguiente manera: “Waters retrata a la raza humana como tres subespecies atrapadas en un círculo vicioso y violento , con ovejas al servicio de cerdos despóticos y perros autoritarios. Estar loco, delirando y babear encajaba perfectamente con su nuevo concepto. Mientras tanto, un año antes, el grupo había comprado un conjunto de iglesias en desuso en Britannia Row, Islington, que habían convertido en un estudio y una instalación de almacenamiento. Antes de esto, todos los lanzamientos de los estudios de Pink Floyd se habían grabado total o parcialmente en los estudios de Abbey Road. Pink Floyd también había encontrado un nuevo ingeniero de grabación”. escribió Mark Blake.

Pink Floyd. Roger Waters, Nick Mason, David Gilmour y Richard Wright, Gentileza Emi

“El ingeniero fue Brian Humphries, ingeniero de los estudios Pye, a quien conocieron mientras grababan la banda sonora de More, película dirigida por Barbet Schroeder. Brian había pasado a ser ingeniero de Wish You Were Here en Abbey Road, y también los ayudó en la ruta, por lo que lo conocieron muy bien. El uso de su propio estudio supuso un cambio significativo en sus métodos de trabajo. Hubo contratiempos y problemas iniciales, pero también una gran sensación de libertad. Siguiendo los instintos de Roger sobre las nuevas canciones valió la pena, las canciones tenían un toque agresivo muy alejado de los exuberantes paisajes sonoros de Wish You Were Here. Fue un cambio de dirección oportuno. ‘Britannia Row’, pasó a llamarse ‘Raving And Drooling2′, ‘Sheep and Gotta Be Crazy’ se convirtió en ‘Dogs’. La narrativa se completó con la adición de dos nuevas canciones de Waters: ‘Pigs (Three Different Ones)’ y ‘Pigs On The Wing’”.

“En ‘Pigs (Three Different Ones)’, la letra menciona el nombre de Mary Whitehouse, directora de la Asociación Nacional de Espectadores y Oyentes. Whitehouse fue una crítica abierta del sexo y la violencia en la televisión británica y un blanco de actualidad para la ira de Roger. El tema era sombrío, pero Nick Mason recordó momentos más ligeros sobre el doblaje de canciones con efectos especiales y ruidos de corral. Si bien ‘Sheep’ también dejó espacio para la variación cómica negra de Roger sobre el Salmo 23: ‘Me hace colgar de ganchos en lugares altos / Me convierte en chuletas de cordero...’. La música y la interpretación reflejaban la intensidad de la letra. Los sintetizadores de sonido espeluznante del tecladista Richard Wright y el órgano Hammond aumentaron el malestar. Mientras que la voz principal compartida de David Gilmour en ‘Dogs’ y su forma de tocar la guitarra en Animals ofrecieron un sorprendente contrapunto a la brutal letra de Roger. Por el contrario, Animals comenzó y terminó con una nota optimista. Los versos de ‘Pigs on The Wing’ se dividieron en dos y encabezaron el álbum. La letra de Roger y la interpretación vocal de la introducción y el final acústico (’Sabes que me importa lo que te pase / Y sé que tú también te preocupas por mí ...’) sugerían esperanza para la humanidad. La idea del cerdo volador de Pink Floyd también fue de Roger. Ya había encargado su construcción como dispositivo escénico para la próxima gira. Storm Thorgerson y Aubrey Powell, de la compañía de diseño Hipgnosis, habían producido una serie de ideas de diseño para una portada de Animals y se las presentaron a la banda, pero no les gustaron, y cuando Roger agregó su desaprobación, alguien dijo: ‘Bueno, ¿por qué no? ¿No se te ocurre algo mejor entonces?’ Así lo hizo”.

David Gilmour se negó a publicar el texto de Mark Blake en la reedición de Animals MARIO RUIZ - EFE

“En el camino desde su casa en el sur de Londres hasta Britannia Row, pasaba regularmente por la central eléctrica de Battersea –continúa el texto de Blake–. Se sintió atraído por el imponente edificio de ladrillos y por el número cuatro. Cuatro en la banda, cuatro chimeneas fálicas, y si la central eléctrica estaba al revés, parecía una mesa con cuatro patas. Siguió su idea y mandó a hacer una maqueta, un modelo a pequeña escala del eventual cerdo inflable a gran escala. Luego tomó fotografías de la central eléctrica de Battersea y creó una maqueta fotográfica de la tapa de un álbum. Al resto de la banda le encantó. Storm y Po, que habían diseñado todas las portadas de álbumes anteriores de Pink Floyd, se ofrecieron gentilmente a buscar fotógrafos para la sesión de fotos, y lo hicieron. El primer día de la sesión de fotos, el cerdo no se infló. El segundo día se liberó de sus amarres y desapareció en un hermoso cielo inquietante, lo que provocó una llamada frenética a la policía y la detención de todos los vuelos de entrada y salida de Heathrow . El cerdo finalmente se estrelló en el campo de un granjero en Kent. Al día siguiente, el rodaje se llevó a cabo sin problemas, excelentes tomas de cerdo in situ pero sin cielo inquietante. Así que Storm y Po sacaron al cerdo del día tres al cielo del día dos, ¡bingo! Historia. Animals fue un éxito, alcanzando el número 2 en el Reino Unido y el número 3 en los Estados Unidos. El cerdo de Pink Floyd, Algie, hizo su debut en vivo en su siguiente gira, In The Flesh, en 1977. En los espectáculos de estadios en Estados Unidos, se unió otra idea de Waters, una familia nuclear inflable compuesta por una madre, un padre y dos hijos, rodeada por los despojos de un estilo de vida consumista: un Cadillac inflable, un televisor de gran tamaño y un frigorífico. Roger lo llamó Teatro Eléctrico. Tanto el álbum como la gira marcaron el camino hacia el próximo lanzamiento de Pink Floyd, The Wall, y hacia las ideas cada vez más ambiciosas de Roger, tanto en términos de su música, narrativas, política y espectáculos teatrales. Pero sus temas e ideas explorados en Animals han perdurado. Más de 40 años después, el álbum se ha remezclado en estéreo y 5.1. En tiempos difíciles y un mundo incierto, Animals es tan oportuno y relevante ahora como siempre”.

