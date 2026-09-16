ROSALÍA LES CANTA A 13 SANTAS EN LUX

Por Florencia Coelho

16 de septiembre de 2026

LUX, el álbum más reciente de Rosalía, tiene muchas aristas. Entre las distintas capas que se pueden explorar, una característica que sobresale es la gran cantidad de mujeres en las que la artista catalana se inspiró para su creación. Además de las santas católicas y místicas de otros credos, durante las múltiples entrevistas que acompañaron el lanzamiento, ella mencionó a escritoras y pensadoras como Simone Weil, Clarice Lispector y Chris Kraus, entre otras. En las 11 canciones vinculadas con las 13 religiosas hay guiños más o menos evidentes a esas relaciones, tanto en las letras como en los idiomas elegidos. Hay dos parejas que comparten una canción: Hildegarda von Bingen y Vimalā, en "Berghain" y Sun Bu’er y Miriam, en "Novia Robot". La selección atraviesa más de 3000 años de historia, desde Miriam, situada tradicionalmente en el siglo XIII a.C hasta Anandamayi Ma, quien murió en 1982. Geográficamente recorre el planisferio de este a oeste, desde Ryōnen Gensō en Japón hasta Santa Rosa de Lima en Perú.

El arco histórico de Rosalía

Acá nos detenemos sólo en 11 de las 18 canciones que Rosalía propone escuchar de corrido. En LUX se entrelazan su voz, diferentes tradiciones y estilos musicales, coros, la London Symphony Orchestra, cantantes invitados y un verdadero collage de melodías y sonidos sorprendentes. La experiencia completa, organizada en 4 movimientos podría hacer pensar en un guiño operístico, pero no. ¿Quizás un musical? Tampoco. Mejor citar a Andrew Lloyd Webber, creador de Cats, El fantasma de la ópera, Evita y Jesucristo Superstar. Al referirse a LUX comentó: "Para mí tiene que ser el disco del año y, si no, creo que tiene que ser el disco de la década. "Et Lux perpetua," que significa 'luz eterna'. Y creo que este álbum va a ser eterno". La propuesta de este especial es conocer un poco más a las protagonistas que inspiraron al disco y a su arte de tapa. Varias de ellas llevaron vidas poco convencionales y encontraron formas de escapar de lo que se esperaba de ellas en sus respectivas épocas. Para muchas, ingresar a un convento también significó acceder a una libertad difícil de conseguir por otros caminos, como estudiar, escribir y desarrollar una obra propia. Además de aproximarnos a sus historias, vamos a detenernos brevemente en sus canciones, que pueden sonar muy distintas entre sí. Aquí hay baladas, aires de flamenco, arias de inspiración lírica, pop sinfónico, rap, electrónica, música coral y mucho más.

Las 13 mujeres de LUX

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Soy tu reliquia Seré tu reliquia Perdí la fe en D.C. La amiga en Bangkok Un mal amor en Madrid Y en México el blunt La mala hostia en Berlín Y el arte en Graná' En PR nació el coraje Pero el cielo nació en Buenos Aires En Japón lloré y mis pestañas deshilé ...

Sobre su historia y la canción. Santa Rosa de Lima, Isabel Flores de Oliva, fue la primera persona nacida en América canonizada por la Iglesia Católica y proclamada patrona de América, Perú y Filipinas. [ Leer más ]

Reliquia del cráneo de Santa Rosa de Lima, conservada en el Convento de Santo Domingo, en Lima. Crédito: Agencia Andina Santa Rosa de Lima. Talla de marfil pintada, realizada en Filipinas en el siglo XVII. Museo de América, Madrid. Crédito: Museo de América Cada 30 de agosto, miles de fieles depositan sus peticiones en el Pozo de los Deseos de la casa familiar de Santa Rosa de Lima. Crédito: Agencia Andina El papa León XIV durante la bendición de la estatua de Santa Rosa de Lima en los Jardines Vaticanos, enero de 2026. Crédito: Vatican News Izq.: Mercedes o heridas del alma. Der.: Escala espiritual. Ambos, manuscritos hológrafos de Santa Rosa de Lima conservados en el Monasterio de Santa Rosa de Santa María, en Lima. © Ramón Mujica Puntilla, Rosa limensis (CEMCA)

美貌なんて捨ててやる Arrancaré mi belleza 君に台無しにされる前に antes de que tú lo hagas por mí ヤバい奴って思うかな si crees que estoy loca 持って生まれた才能なの ese es el don con el que nací 私はカオスの女王 reina del caos だって神様が決めたこと porque mi Dios me hizo así Traje algo pa' que tú te relajes Aquí tienes este homenaje Soy la diva del tigueraje

Sobre su historia y la canción. Ryōnen Gensō (1646-1711) se transformó de una aristócrata de la corte imperial de Kioto en una de las figuras más respetadas del budismo zen. Fue educada en poesía y caligrafía, se casó con un médico y tuvo hijos. Sin embargo, una profunda vocación religiosa la llevó a dejar su vida familiar para ingresar en un convento Zen. [ Leer más ]

Puerta principal del antiguo templo Taiun-ji, fundado por Ryōnen Gensō en el actual Shinjuku, trasladada y conservada en el templo Kaifuku-ji, en Meguro, Tokio. Crédito: Michito Ochiai Ryōnen Gensō con el hierro con el que, según la tradición, se quemó el rostro. Obra de Utagawa Kunisada, 1864. Crédito: Dominio Público Detalle de una caligrafía atribuida a Ryōnen Gensō, en una obra de Utagawa Kunisada, 1864. Crédito: Dominio Público Placa original “Taiun” del templo Taiun-ji, fundado por Ryōnen Gensō en el actual Shinjuku; hoy se conserva en el templo budista Kaifuku-ji, en Meguro, Tokio. Crédito: Michito Ochiai Izq.: Dibujo de la tumba de Ryōnen Gensō en Yūreki zakki, primera mitad del s.XIX (Biblioteca Nac. de la Dieta de Japón, img 73). Der.: Tumba de Ryōnen Gensō, trasladada al templo Zuishō-ji (foto de 2024). Crédito: Michiko Sugata

Quanti pugni ti hanno dato ¿Cuántos puñetazos te han dao Che avrebbero dovuto essere un abbracci? que debieron ser un abrazo? E quanti abbracci hai dato ¿Cuántos abrazos diste che avrebbero potuto essere pugni? que podrían haber sido un puñetazo? Mio caro amico Mi querido amigo L'amore che non si sceglie El amor que no se elige, e non si lascia cadere y no se deja caer Mio caro amico Mi querido amigo

Sobre su historia y la canción. Clara de Asís nació en una familia noble de Asís, Italia. Siendo joven se resistió a los planes de matrimonio que podían preverse para ella y en vez decidió seguir el ideal de pobreza predicado por San Francisco de Asís, una figura que marcaría su destino. En 1212 inició su vida religiosa. Poco después se instaló en el monasterio de San Damián, donde se formó una comunidad de mujeres que compartían sus ideales. [ Leer más ]

Basílica de Santa Clara, en Asís, construida en el siglo XIII para albergar los restos de la santa. Crédito: Superchilum San Francisco de Asís y Santa Clara. Fresco atribuido a Giotto, c. 1279-1300, Basílica de San Francisco de Asís. Crédito: Giotto, Web Gallery of Art Restos de Santa Clara en la cripta de su basílica, en Asís. Fueron hallados bajo el altar mayor en 1850. Crédito: Getty Images Reliquias de Santa Clara conservadas en la cripta de su basílica en Asís. Crédito: ©José L. Bernardes Ribeiro Santa Clara y ocho escenas de su vida —milagros, oración y devoción—, Maestro de Santa Clara, 1283. Basílica de Santa Clara de Asís. Crédito: Sailko

Seine Angst ist meine Angst Su miedo es mi miedo Seine Wut ist meine Wut Su rabia es mi rabia Seine Liebe ist meine Liebe Su amor es mi amor Sein Blut ist mein Blut Su sangre es mi sangre Die Flamme dringt in mein Gehirn ein La llama penetra mi cerebro Wie ein Blei-Teddybär como un peluche de plomo Ich bewahre viele Dinge in meinem Herzen auf Guardo muchas cosas dentro de mi corazón Deshalb ist mein Herz so schwer Por eso mi corazón es tan pesado

Sobre su historia y la canción. Hildegarda de Bingen fue una figura extraordinaria de la Edad Media, una abadesa benedictina alemana, mística, escritora y compositora que desafió las limitaciones de su tiempo, alcanzando una autoridad y reconocimiento excepcionales para una mujer del siglo XII. Desde su infancia, Hildegarda afirmó tener visiones, experiencias que posteriormente documentaría en sus libros. [ Leer más ]

Hildegarda de Bingen experimentando “una luz de fuego de extraordinario brillo penetró todo mi cerebro”. Miniatura del siglo XII asociada al Liber divinorum operum. Crédito: Autor desconocido Hildegarda de Bingen, abadesa, mística, escritora y compositora del siglo XII. Representación medieval. Crédito: Autor desconocido Altar de Santa Hildegarda en la Rochuskapelle de Bingen, Alemania, realizado en 1898. Crédito: RomkeHoekstra Moneda alemana de 10 marcos emitida en 1998 por los 900 años del nacimiento de Hildegarda. Crédito: Mohammad Nemat Zadeh Galletitas de espelta de la Abadía de Santa Hildegarda, inspiradas en las recetas de Hildegarda de Bingen. Crédito: Hidelgard von Bingen Shop Partitura manuscrita de “Berghain” compartida por Rosalía en Substack el 13 de octubre de 2025, antes del lanzamiento de la canción. Crédito: Substack Rosalía

Björk The only way I will be saved La única manera en que yo me salvaré is through divine intervention es con intervención divina Yves Tumor I'll fuck you ​'til you love me Te follaré hasta que me quieras I'll fuck you ​'til you love me Te follaré hasta que me quieras I'll fuck you ​'til you love me Te follaré hasta que me quieras

Sobre su historia y la canción. Vimalā Therī -therī es un título en pali para una monja veterana, no un apellido- fue una figura de la antigua India que, según la tradición budista, vivió en tiempos del Buda. Su nombre, Vimalā, significa "sin mancha" o "inmaculada", un llamativo contraste con el pasado de prostituta que ella misma describe en sus versos. [ Leer más ]

Restos arqueológicos de Vaishali, India, importante centro de la primera comunidad budista. La columna es de época posterior. Crédito: Amitabha Gupta Figura femenina de terracota de la India oriental, siglos II-I a. C. Ethnologisches Museum, Berlín. Crédito: Daderot Manuscritos sobre hojas de palma, soporte tradicional de textos budistas como la Therīgāthā. Crédito: Shutterstock Manuscrito de la Therīgāthā sobre hojas de palma, probablemente del siglo XIX, en escritura cingalesa. John Rylands Library, Manchester. Crédito: University of Manchester Manuscrito de la Therīgāthā de 1780, en escritura birmana. Esta hoja contiene los versos atribuidos a Vimalā. EAP756/1/39/2. Crédito: British Library, Endangered Archives Programme

Я не шукаю помсти No quiero la venganza Помста шукає мене La venganza me quiere a mí Я не шукаю помсти No quiero la venganza Todos los luceros del cielo se reflejan en mi pelo Traigo mil lenguas de fuego (¿Cómo qué?) Todas en mi pelo De madrugá, de madrugá, de madrugá, de madrugá

Sobre su historia y la canción. Olga de Kiev (c. 890/925-969) fue una de las principales gobernantes de la Rus de Kiev. Estuvo casada con el príncipe Ígor, asesinado en 945 por los drevlianos cuando intentaba cobrarles impuestos. Como su hijo era todavía un niño, Olga asumió el gobierno y ejerció el poder durante años. [ Leer más ]

Monumento a Olga con chaleco antibalas, colocado en 2023 para reclamar protección adaptada a las militares ucranianas. Crédito: Getty Images Olga ordena incendiar el baño con los enviados drevlianos. Miniatura de la Crónica de Radziwiłł, siglo XV. Crédito: Autor desconocido El bautismo de la princesa Olga en Constantinopla, Ivan Akimov, 1792. Museo Estatal Ruso. Crédito: Dominio Público Monumento a la princesa Olga protegido con sacos de arena durante la invasión rusa. Kiev, julio de 2022. Crédito: Volodymyr Vlasenko

من أجلك أدمر السماء Por tí destrozaría el cielo من أجلك أهدم الجحيم Por tí derrumbaría el infierno فلا وعود Libre de promesas ولا وعيد Libre de amenazas Mira, yo no tengo tiempo Para odiar a Lucifer ...

Sobre su historia y la canción. Rābiʿa al-ʿAdawiyya nació en Basora, hoy Irak, probablemente entre 714 y 718, y fue una de las grandes figuras femeninas del ascetismo y el misticismo islámicos tempranos, considerada una precursora fundamental del sufismo. El nombre Rābiʿa (en árabe: رابعة) es un nombre propio femenino árabe que significa literalmente "la cuarta" (o "cuarta hija"). [ Leer más ]

Entrada al cementerio de Al-Hasan al-Basri, cerca de Basora, Irak, donde descansarían los restos de Rābiʿa. Crédito: Getty Images Rābiʿa de Basora alimentada por ángeles en el desierto. Miniatura mogol, fines del siglo XVIII. Crédito: BONHAMS Acuarela de Rābiʿa con una antorcha y un cántaro de agua, símbolos de su deseo de amar a Dios. Crédito: Nida Naushad La Kaaba, santuario central del islam en La Meca, se desplaza para recibir a Rābiʿa durante su peregrinación. Pintura mogol de Govardhan, c. 1605-1615. Crédito: © Royal Collection Enterprises Ltd 2026 | Royal Collection Trust Mezquita Rābiʿa al-ʿAdawiyya, Nasr City, El Cairo, Egipto. Crédito: Mohamed Ouda Maqam atribuido a Rābiʿa en el Monte de los Olivos, Jerusalén. Su identificación con Rābiʿa de Basora es discutida. Crédito: Bukvoed

Tu u me focu 'ranni Tú, mi gran incendio Mi jittaiu nta lu nenti Me lanzo al vacío Pi nun pèrdiri a libbirta' para no perder la libertad E l'amure senza liggi Un amor sin ley È l'unicu c'accittassi es el único que aceptaría Mi jeccu nta lu nenti Me lanzo al vacío Prima d'abbruciarimi antes de quemarme

Sobre su historia y la canción. Fue, según la tradición, una joven noble siciliana que habría vivido en el siglo XII. Se conocen muy pocos datos históricos sobre su vida, y buena parte de su biografía procede de relatos hagiográficos elaborados o transmitidos con posterioridad. Según esas tradiciones, rechazó el matrimonio y una vida acomodada para consagrarse a Dios. Algunas versiones sostienen que antes de retirarse como ermitaña vivió en un monasterio; distintas órdenes religiosas la reivindicaron posteriormente como una de sus monjas, aunque no existen pruebas históricas concluyentes de ese episodio. [ Leer más ]

Estatua de Santa Rosalía en el Monte Pellegrino, Palermo, donde la tradición sitúa su vida como ermitaña. Crédito: Shutterstock Estatua de Santa Rosalía en la gruta de la Quisquina, Sicilia, donde la tradición afirma que vivió como ermitaña. Crédito: Davide Mauro Inscripción atribuida a Santa Rosalía en la gruta de la Quisquina, Sicilia. Crédito: Davide Mauro Gruta del Monte Pellegrino donde, según la tradición, vivió Santa Rosalía y fueron hallados sus restos en 1624. Crédito: Shutterstock Festino de Santa Rosalía de 2007. Carro triunfal diseñado por Jannis Kounellis con forma de embarcación siciliana. Crédito: Rino Porrovecchio Izq.: Carro triunfal del Festino de Santa Rosalía, 2026. Der.: Rosalía Vila Tobella frente a un carro en Palermo. Crédito: Izq.: Effems Der.: Instagram Rosalía Estasi, mural de Igor Scalisi Palminteri en Palermo, inspirado en una fotografía de Rosalía para LUX. Crédito: @Vedi_Palermo

Ya no quiero perlas ni caviar Tu amor será mi capital Y qué más da si te tengo a ti No necesito nada más Sauvignon Blanc, a tu lado, mi futuro será dorado Ya no tengo miedo del pasado está en el fondo de mi …

Sobre su historia y la canción. Teresa de Jesús, también conocida como Santa Teresa de Jesús, nació en 1515 en Ávila, en una familia acomodada. A los 20 años, pese a la oposición inicial de su familia, ingresó en el Monasterio de la Encarnación de Ávila y devino carmelita en 1537. Con los años consideró que algunas comunidades de la orden se habían alejado del ideal de austeridad y oración. El 24 de agosto de 1562 fundó en Ávila el convento de San José, primera fundación de la reforma teresiana, que daría origen a la rama de las Carmelitas Descalzas. En los años siguientes recorrió España estableció nuevos conventos y promovió la reforma de la orden [ Leer más ]

La mano incorrupta de Santa Teresa. Estuvo en poder de Francisco Franco hasta 1975 y regresó al convento de Ronda en 1976. Crédito: TyK Manuscrito de La vida de Teresa de Jesús, escrito en 1562. Real Biblioteca de El Escorial. Crédito: Carlos V de Habsburgo Puerta de la Santa, en la muralla de Ávila, llamada así por Santa Teresa de Jesús. Crédito: Américo Toledano El éxtasis de Santa Teresa, Gian Lorenzo Bernini, 1647-1652. Capilla Cornaro, Roma. Crédito: Livioandronico2013 Sepulcro de Santa Teresa en Alba de Tormes, Salamanca, donde murió en 1582. Crédito: José Luis Gutiérrez Robledo

Mon Père Padre mío Je ne serai ni un homme No seré ni un hombre Non plus - une femme Ni una mujer C'est mon cœur qui me nomme Es mi corazón el que me define Si je vous quitte Si los dejo Si on m'invite … Si me invitan ...

Sobre su historia y la canción. Juana de Arco nació hacia 1412 en Domrémy, una pequeña aldea del nordeste de Francia, en el contexto de la Guerra de los Cien Años. Hija de una familia campesina, siendo adolescente comenzó a afirmar que recibía visiones y escuchaba voces que identificaba con San Miguel Arcángel, Santa Catalina de Alejandría y Santa Margarita de Antioquía. Según Juana, esas figuras le habían encomendado una misión: ayudar a expulsar a los ingleses de Francia y conducir al delfín Carlos hasta Reims para que fuera coronado rey. En 1429 llegó hasta su corte y, después de ser examinada por religiosos y teólogos, fue autorizada a acompañar a las fuerzas francesas que marchaban en auxilio de Orleans. Para emprender el viaje y durante las campañas adoptó el cabello corto y la vestimenta masculina. [ Leer más ]

La muerte de Juana de Arco en la hoguera, Hermann Anton Stilke, 1843. Museo del Hermitage. Crédito: Hermann Anton Stilke Juana de Arco afirmó que tres santos le habían encomendado su misión. Representación de sus visiones. Crédito: Bibliothèque nationale de France Carta de Juana de Arco a los habitantes de Riom, 9 de noviembre de 1429. Su firma se considera probablemente autógrafa. Crédito: Dominio público Estatua ecuestre de Juana de Arco, de Emmanuel Frémiet, inaugurada en 1874. Place des Pyramides, París. Crédito: Shutterstock Plaza del Vieux-Marché, en Rouen, donde Juana de Arco fue quemada el 30 de mayo de 1431. Crédito: Gorup de Besanez

機器人女友 Una novia robot 是你當今想擁有的 es lo que tu querías 對不起我的愛人啊 Lo siento por tí mi amor 但我是真實存在的 pero yo soy real Soy la RoRo, llevo tutú muy rococó, y tengo actitud Soy la diva, soy delulu to' por lo que él mataría y el dice qué …

Sobre su historia y la canción. Sun Bu’er (c. 1119–1182) fue una de las figuras femeninas más destacadas del taoísmo chino medieval. Nació en una familia acomodada de Shandong, se casó con Ma Yu y, según las primeras biografías, tuvo tres hijos. El taoísmo es una antigua tradición religiosa y filosófica china que busca vivir en armonía con el Tao -"el Camino"-, principio fundamental que atraviesa la naturaleza y el universo. Su vida cambió a partir de su encuentro con Wang Chongyang, fundador de la escuela Quanzhen o "Perfección Completa", una corriente que buscaba alcanzar la realización espiritual mediante la meditación, la disciplina ascética y el cultivo interior. Sun se convirtió en discípula de Wang, al igual que su marido, y fue la única mujer entre los llamados Siete Perfectos de Quanzhen, sus principales discípulos. [ Leer más ]

Ascensión de Sun Bu’er. Xilografía de Xinjun Xianyuan Jishi, antología ilustrada publicada en 1602. Crédito: National Archives of Japan Detalle de la ascensión de Sun Bu’er entre nubes y un cortejo celestial. Xinjun Xianyuan Jishi, 1602. Crédito: National Archives of Japan Sun Bu’er junto a los Siete Perfectos del taoísmo Quanzhen. En las Grutas de Longshan, China, se conservan esculturas del grupo realizadas en el siglo XIII. Crédito: National Diet Library Probable representación de Sun Bu’er entre los Siete Perfectos de Quanzhen, Grutas de Longshan. Fotografía de 1939. Hoy, la figura está decapitada. Crédito: National Diet Library of Japan

נולדתי למרוד Nací para rebelarme ואני מורדת להיוולד מחדש y me rebelo para nacer de nuevo אם לחץ מייצר יהלומים Si la presión hace diamantes למה אנחנו כולנו לא מבריקים? ¿Por qué entonces no estamos todos brillando?

Sobre su historia y la canción. Miriam es una de las figuras femeninas más antiguas y destacadas de la Biblia hebrea. Hermana de Moisés y Aarón, su historia se desarrolla principalmente en los libros del Éxodo y Números. Tradicionalmente se la identifica con la hermana que, cuando Moisés era un bebé, observó a distancia la cesta en la que había sido colocado sobre el Nilo y luego intervino ante la hija del faraón para conseguir que su propia madre pudiera amamantarlo (Éxodo 2). Años más tarde aparece identificada explícitamente como "Miriam, la profetisa" en Éxodo 15:20. Su importancia queda reforzada en Miqueas 6:4, donde Dios recuerda que envió ante el pueblo a "Moisés, Aarón y Miriam", situando a los tres hermanos como figuras centrales de la liberación de Egipto. [ Leer más ]

Izq.: Miriam vigila a Moisés en el Nilo. Der.: Celebración con pandereta del cruce del Mar Rojo. Hagadá Dorada, c. 1320. Crédito: Autor desconocido / Golden Haggadah Miriam celebra con una pandereta el cruce del Mar Rojo. Salterio de Chludov, siglo IX. Crédito: Dominio público Miriam danza con una pandereta tras el cruce del Mar Rojo. Salterio de Tomić, 1360-1363. Crédito: Escuela literaria y artística de Tarnovo Miriam, Aarón y Moisés, episodio de Números 12. Miniatura del siglo X, Monte Athos. Crédito: Monasterio de Vatopedi Moneda israelí de oro dedicada a Miriam y las mujeres, emitida en 1996. Crédito: Israel Mint

Gasolina y vino tinto, puros y chocolates Bailando con amor encima de mi cadáver Hoy se derrocha Burlando la suerte Y lo que no hice en vida Lo hacéis en mi muerte Tírame magnolias Tírame magnolias

Sobre su historia y la canción. Anandamayi Ma (1896-1982), una de las figuras espirituales femeninas más influyentes de la India del siglo XX, nació con el nombre de Nirmala Sundari Devi en Kheora, una pequeña aldea de Bengala Oriental, hoy Bangladesh. Creció en una familia brahmán religiosa y recibió muy poca educación formal. A los doce años se casó con Ramani Mohan Chakravorty, más tarde conocido como Bholanath. Desde joven comenzó a experimentar estados de profunda contemplación espiritual y, con el tiempo, su fama se extendió primero por Bengala y después por toda la India. Fue conocida como Anandamayi Ma, nombre que puede traducirse aproximadamente como "Madre llena de dicha". [ Leer más ]

El cuerpo de Anandamayi Ma rodeado de flores tras su muerte, el 27 de agosto de 1982, en Dehradun, India. Crédito: Shree Shree Ma Anandamayee Archives Imágenes de Chaitanya Mahaprabhu y Nityananda en el templo Chhalia del ashram de Anandamayi Ma en Vrindavan. Crédito: Shree Shree Ma Anandamayee Archives Texto manuscrito por Anandamayi Ma, entonces Nirmala Sundari Devi, fechado el 13 de junio de 1930. Crédito: Shree Shree Ma Anandamayee Archives El cuerpo de Anandamayi Ma es trasladado de Dehradun a Kankhal, 28 de agosto de 1982. Crédito: Shree Shree Ma Anandamayee Archives Samadhi de Anandamayi Ma en Kankhal, Haridwar, donde fueron depositados sus restos en 1982. Crédito: Naresh Balakrishnan

METODOLOGÍA No todas las mujeres destacadas en este especial son “santas” en el sentido católico: pertenecen a distintas religiones y tradiciones espirituales. Utilizamos el término porque es el que empleó Rosalía al hablar de las historias que inspiraron LUX.

Para hacer este especial partí de tres ejes: 1) rastrear declaraciones de Rosalía para identificar a sus inspiradoras; 2) reconstruir sus historias, diferenciando hechos documentados, tradiciones y relatos hagiográficos; y 3) relacionarlas con las canciones a partir de una interpretación personal de letras, sonidos y referencias. No soy crítica musical: lo que no está documentado en otra fuente es mi percepción y mi forma de transmitir el entusiasmo por este álbum.

Para la investigación utilicé ChatGPT, Claude, Perplexity y Gemini como herramientas de búsqueda y contraste, comparando resultados y verificando la información en fuentes originales. Fueron especialmente útiles para explorar libros antiguos y materiales en chino, japonés, árabe, hebreo, ucraniano y pali. Cuando no alcanzaron, recurrí a especialistas: para interpretar manuscritos en hojas de palma de la Therīgāthā vinculados con Vimalā, por ejemplo, consulté a expertos en Myanmar. La IA también ayudó a preparar pedidos de autorización de imágenes en distintos idiomas.

Para identificar a las protagonistas revisé entrevistas, programas de radio y videos de medios internacionales, además de rastrear referencias de redes hasta su fuente original. La lista de 13 queda abierta a nuevas declaraciones de Rosalía. Rosa Egipcíaca, mística brasileña mencionada en una entrevista con Hugo Gloss, no quedó asociada a ninguna canción de LUX.

Finalmente, para verificar letras y traducciones recurrí a las ediciones físicas de LUX. Fotografié los textos del vinilo —los del CD eran demasiado pequeños— y utilizamos IA para comparar los caracteres en ucraniano, japonés, hebreo, chino y árabe de la versión oficial con los publicados en el especial para acompañar los segmentos de audio y textos.