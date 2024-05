Roxette regresa con otra cantante y ya hay polémica con sus fans

Escuchar

Nuevo disco, nueva gira y nueva cara: Roxette, el dúo sueco más popular de la historia, regresa al ruedo con su fundador, Per Gessle, y una flamante compañera , quien deberá enfrentar la resistencia de los fanáticos y tratar de romper la maldición de las bandas que en el pasado reemplazaron a sus cantantes.

Gessle busca continuar con el legado del conjunto, que debutó hace más de 35 años, y se volvió uno de los grupos más exitosos de la década del 90 a nivel global gracias a hits como “It Must Have Been Love”, “Joyride”, “Listen to Your Heart” o “Fading Like a Flower”.

“Es imposible reemplazar a Marie (Fredriksson) y jamás tuve esa intención . Nuestra era como Roxette fue una fantasía increíble que tuvimos la fortuna de compartir. Estoy entusiasmado con continuar ese recorrido, pero con un nuevo camino. Claro que si Marie estuviese aquí, lo haría con ella”, le dijo Gessle a la prensa.

Fredriksson murió en 2019 de un cáncer que fue detectado en 2002. “Nadie puede decir que no estábamos preparados para la noticia, pero fue muy duro para todos. Realmente no supe qué hacer con Roxette por muchos años”, explicó.

De acuerdo con Gessle, consideró diferentes fórmulas para poder presentarse en vivo, pero ninguna lo convenció más que volver a formar un dúo con una cantante de voz potente. “No se trata de reinventar la banda, de hacer un nuevo Roxette ni de reemplazar a Marie ni nada de eso. Sólo quiero girar, que las audiencias disfruten de nuestro catálogo y que los temas sigan sonando”, aclaró.

La elegida no es una extraña para el músico: Lena Philipsson ya trabajó con él en los 80 y cantó temas que Gessle le compuso para su placa debut. “Es una gran amiga y una excelente cantante. Es grande, como yo, y muy buena en el escenario, todo lo que necesito para que este proyecto sea un éxito”

Además de Philipsson, Gessle convocó a Clarence Öfwerman y Jonas Isacsson, músicos que acompañaron al dúo durante sus dos discos más populares, Look Sharp! y Joyride. Juntos grabaron las canciones de Pop-Up Dynamo, un disco que contiene el tema que originalmente había escrito para la secuela de Top Gun, que no le gustó a Tom Cruise. Ahora, con Philipsson, saldrá de gira.

“Quiero mantener vivo el legado de Roxette. Escribí casi todas sus canciones a lo largo de los años y significan todo para mí. Por lo tanto, creo que esta es la decisión correcta: estoy orgulloso de nuestro trabajo y me encanta trabajar con estas personas”, expresó. Además del álbum, la banda anunció una gira que incluirá, en principio, ciudades de Europa y estadios en Australia.

El nuevo Roxette, sin embargo, se enfrenta a un desafío que pocos conjuntos superaron, el de reemplazar a su cantante sin que el público se sienta traicionado. De hecho, Queen intentó tras la muerte de Freddy Mercury seguir con Paul Rodgers, fundador de Free y Bad Company, y más acá en el tiempo con Adam Lambert, pero su popularidad nunca volvió a ser la misma. INXS, por su parte, en 2004 organizó un reality show para encontrar reemplazo de Michael Hutchence. El ganador, J.D. Fortune, nunca tuvo buena química con la banda y fue despedido, tras una discusión en un aeropuerto. Quien tomó la posta por un par de shows fue Ciaran Gribbin, pero luego el grupo se disolvió.

