A casi tres años de la muerte de Marie Fredriksson, Per Gessle inicia una nueva etapa al frente de Roxette

Per Gessle, la mitad del dúo sueco Roxette y único integrante desde que en 2019 falleció la cantante Marie Fredriksson, acaba de estrenar un nuevo single de cara al lanzamiento de un nuevo disco del grupo, actualmente rebautizado PG Roxette. “Walking On Air” es la canción, segundo tema del álbum que está preparando, con la idea de lanzarlo el 28 de octubre próximo .

A principios de año, PG Roxette lanzó su primer corte de difusión, “The Loneliest Girl In The World”, y con este nuevo tema hace la previa del disco completo que se llamará Pop-Up Dynamo! “‘Walking on Air’ fue la primera canción escrita para Pop-Up Dynamo! -dice Per-. Me pidieron componer algo para la película Top Gun, en 2019, así que escribí ‘WoA’. En realidad fue compuesta para una escena en particular de la película, en donde alguien bailaría en la playa (de ahí la letra ‘estoy seguro de que te gusta bailar en la playa’). Sin embargo, la canción no se utilizó en la película (¿quizás no les gustó tanto como a mí? ¿O quizás eliminaron la escena? No sé. No la vi. Entonces la guardé y comencé a escribir otros trabajos en el estilo de los 80 y 90 que me recordaban a ‘Look Sharp!’ y ‘Joyride’. Así es como comenzó el nuevo álbum de PG Roxette ”, explicó.

“Helena y Dea son las voces [que lo acompañan]. Helena es la que impulsa pero Dea se agrega y también canta las armonías vocales. Ambas comparten las “tareas de gemidos”. Poseen estilos muy diferentes con los que me gusta trabajar. Este es el sonido que brilla a lo largo de todo el nuevo álbum. Juntas crean casi como una ‘tercera persona’; es difícil distinguirlas. Algo así como Agnetha y Frida en ABBA

-explicó-. Hay millones de personas que todavía aman a Roxette, así que por supuesto quiero que nuestra música siga vigente. Al principio no sabía por dónde ir pero a medida que pasó el tiempo me di cuenta de que deseaba continuar este viaje fantástico. Quiero mantener vivo el legado de Roxette”, dice Gessle.

Un dúo en formato single

Con el estreno ya fijado para el 28 de octubre, Gessle abre un nuevo capítulo de una historia que parecía estar terminada en 2019, cuando Fredriksson falleció luego de una larga lucha contra el cáncer.

“El tiempo pasa tan rápido. No pasó tanto desde que pasamos días y noches en mi pequeño departamento compartiendo sueños imposibles. ¡Y qué sueño eventualmente pudimos hacer realidad! Me siento honrado de haber conocido tu talento y generosidad. Todo mi amor va para tu familia. Las cosas nunca volverán a ser iguales”, había escrito Gessle en su cuenta de Twitter, apenas conocida la muerte de Marie.

Nacida en la ciudad de Össjö, en Suecia, Fredriksson se inició en la música junto a la banda punk Strul, a finales de los 70. Tras la disolución del grupo, comenzó a trabajar como solista y llegó a publicar tres discos antes de unirse artísticamente a Gessle para conformar así el dúo Roxette.

Marie Fredriksson durante una de sus últimas actuaciones Archivo

Desde finales de los ochenta hasta mediados de los noventa solo cosecharon éxitos. La cantante se tomó un descanso y cuando terminaba el siglo volvió a grabar con Gessle. Poco después de publicar Room Service (2001), Fredriksson sufrió un desmayo que la hizo darse cuenta que algo no estaba bien. “Fue el 11 de septiembre de 2002 cuando comenzó el infierno”, recordó en la biografía Listen to my Heart, publicado en junio de 2019. Allí, la cantante dio detalles de cómo reaccionó cuando le diagnosticaron un tumor cerebral y cómo fueron las intervenciones y tratamientos que llevó adelante para luchar contra la enfermedad.

En 2009 volvió a trabajar con su socio. El último disco de Roxette se llamó Good Karma (2016). Ese año también emprendieron una gira de conciertos, tanto para promocionar el álbum como para festejar los 30 años de la fundación del grupo. Sin embargo, el tour debió ser cancelado por consejo de los médicos de Fredriksson, quienes consideraron que la cantante se encontraba demasiado débil como para afrontar ese nivel de compromiso.