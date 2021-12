Teatro Colón: Marta Argerich, Plácido Domingo y Anna Netrebko, las grandes apuestas para la temporada 2022

El Teatro Colón de Buenos Aires presentó esta mañana la programación de su temporada artística 2022. Si hay un sentimiento que sirve de denominador común para el año que llega, la palabra para definirlo será optimismo. También puede ser esperanza; sí, la de pensar que más allá de las nuevas cepas de Covid-19 y de algún posible rebrote, hay condiciones suficientes para plantear una grilla de espectáculos que vuelva a los cánones del gran coliseo argentino. O que, al menos, se acerque a ellos. En parte, la agenda 2022 es la sumatoria de aquello que no pudo subir a escena en 2020 ni en 2021 más algunas novedades. Varios de los imperdibles dan cuenta de esto: por tercer año consecutivo se programa una serie de conciertos de Martha Argerich. La próxima edición también contará con la presencia del director Charles Dutoit, los cantantes Plácido Domingo, Magdalena Kožená, Anna Netrebko y su esposo Yusif Eyvazov, Javier Camarena y Nadine Sierra. Por el lado del ballet se destaca la presencia de Natalia Osipova y Roberto Bolle y el regreso de importantes figuras. Y habrá que prestarle buena atención a esa agenda porque además de los nombres de estas figuras del firmamento lírico y coreográfico, también se podrán encontrar perlitas para tener en cuenta, como Alessandro Baricco, quien fue anunciado para la temporada 2020, con Sobre el tiempo y el amor, una obra difícil de catalogar.

El escritor italiano Alessandro Baricco aportará una de las curiosidades de la programación 2022 QUIQUE GARCÍA - EFE

El primer indicio de que la expectativa está puesta en un 2022 sin tantos sobresaltos es que el anuncio de temporada se realiza en su fecha tradicional de diciembre (la de 2021 tuvo que esperar hasta marzo de este año para ser presentada y poco fue lo que pudo verse y escucharse debido a los cierres que respondieron a restricciones sanitarias). El segundo es que volverán a venderse abonos a partir del jueves 9, tanto en forma presencial como virtual. Un tercer dato claro es que los títulos de la temporada lírica están planteados con puesta en escena, a diferencia de la programación de este año que tuvo versiones “de concierto” o con las denominadas semi-staged como fue la de Theodora, de Georg Friedrich, que, con dramaturgia y dirección de escena de Alejandro Tantanian, armó un gran revuelo, meses atrás.

“Nuestro propósito es que el público quiera y pueda volver, por lo que el ajuste en el precio de las entradas es el resultado de un arduo trabajo de equilibrio –explica a LA NACION la directora general del teatro, María Victoria Alcaraz sobre la venta de localidades–. Teniendo en cuenta que esta cadena se interrumpió durante dos años, la propuesta está basada en lo que sería el mercado local y también en relación con las visitas internacionales. Además, el streaming está previsto para 2022 de la misma manera en que lo hemos ofrecido hasta ahora. Esto quedó como opción para aquellos que no viven en la ciudad de Buenos Aires y lo vamos a continuar. El público que se acercó durante estos dos años no lo vamos a abandonar”. Sobre la posibilidad de que surja de nuevo una contingencia similar a la vivida en 2020 por razones sanitarias, adelanta: “El plan B está previsto igual a como lo realizamos la primera vez. Esperamos que no suceda y que podamos todos juntarnos en esta sala a disfrutar de la presencialidad de las propuestas. Haremos todos los planes que sean necesarios para adaptarnos a la situación y al contexto y seguir adelante. Tendremos un aforo permitido del 100 por ciento y las medidas de bioseguridad tendrán que continuar por el bien de todos”.

Con los número de 2022 en la mano, el Colón programó siete obras líricas (una más que el año pasado), cinco ballets, 19 conciertos de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires y cinco de la Orquesta Estable. También contará, entre otras actividades, con la serie de actuaciones de Martha Argerich (hace dos años había sido convocada, junto a Dutoit, para el 250° aniversario de Beethoven), diez recitales del ciclo Grandes Intérpretes Internacionales, siete propuestas del CETC, doce recitales gratuitos del ciclo del Salón Dorado, más las propuestas del Colón para chicos, que traen ópera y ballet.

Ópera a escena

La temporada lírica nos ofrece una interesante entrelínea del rumbo elegido. Por un lado, versiones escénicas y títulos que vienen siendo programados, suspendidos y reprogramados, desde 2020 (de ahí que este ciclo pueda ser considerado como “tres temporadas en una”); por otro, una programación que está lejos de los diez u once títulos líricos anuales que supo tener hace una o dos décadas. Sin embargo, muestra un crecimiento en la cantidad de funciones de todas las actividades, en distintas salas e, incluso, extramuros. Entre 2015 y 2019 el Colón aumentó la cantidad de funciones realizadas en un 200 por ciento. Recién en 2023 se podrá ver hacia a dónde se acentúa la tendencia (hacia la variedad de obras o el volumen de representaciones) . En principio, la tendencia está hoy marcada en la apertura, con una versión de La Bohème, de Puccini, con dirección escénica de Stefano Trespidi, que tendrá once funciones. De los títulos operísticos, Nabucco de Verdi, El cónsul , de Menotti; Los pescadores de perlas, de Bizet, y Tosca, de Puccini, un cuarteto de obras que espera subir a escena desde que, en diciembre de 2019, se anunció la temporada 2020.

¿La tercera será la vencida para El cónsul? Ojalá que sí. Y (ojalá) que también el público repare en trabajos como Los siete pecados capitales, de Kurt Weill, y El castillo de Barbazul, de Béla Bartók, que ponen los matices al predominio de los tanques de la lírica, esos grandes éxitos (los ya mencionados Nabucco, Los pescadores de perlas o Tosca) a los que se suma L’elisir d’amore, de Gaetano Donizetti, con puesta en escena de Emilio Sagi y la participación del tenor mexicano Javier Camarena (que tuvo un auspicioso debut hace casi una década con esta obra, en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona), y la ascendente soprano estadounidense Nadine Sierra. El cierre de temporada será para esa Tosca que imaginó y plasmó sobre el escenario Roberto Oswald, esta vez en las voces de Netrebko y Eyvazov. En cuanto al ciclo de ópera de cámara, el próximo año contará con tres títulos: Gianni Schicchi, de Giacomo Puccini; Le convenienze ed inconvenienze teatrali, de Gaetano Donizetti, y Mujercitas, de Mark Adamo.

Ballet

El Ballet Estable del Teatro Colón, que por sexta temporada dirige Paloma Herrera, presentará en 2022 cinco títulos que en gran medida retoman los planes y compromisos con figuras internacionales postergados por la pandemia. En suma, serán 41 funciones, más otras seis en el marco del ciclo Colón para chicos.

Como la tercera es la vencida -y Giselle en cierto modo es inmortal- la programación anual se inaugurará en abril con el título romántico por antonomasia, que ya había sido anunciado para abrir 2020 y, luego, 2021 (cuando se creía que el coronavirus lo permitiría). Respecto de este espectáculo, que como todos los demás estrenarán bailarines argentinos, será imperdible ver juntas a dos figuras invitadas provenientes de las más importantes compañías de Gran Bretaña: el mexicano Isaac Hernández, primer bailarín del English National Ballet –a quien el Colón pudo conocer en 2019, con Don Quijote de Vladimir Vasiliev- y Natalia Osipova, genial bailarina del Royal Ballet de Londres, que hasta hace pocos días interpretaba este rol en Covent Garden con inmejorables críticas. Hay química entre los dos: tienen una Carmen a punto de estrenar este mes en Edimburgo. Se verá, así, la versión de la casa sobre la original de Coralli y Perrot, con música de Adam, que el coreógrafo argentino Gustavo Mollajoli -fallecido en 2019- montó en la década del 80 para la compañía. Las diez primeras funciones serán con la Filarmónica en la batuta de Tara Simoncic –quien ya condujo a la orquesta para otros ballets- y habrá otras tres funciones para el ciclo Colón para chicos.

Roberto Bolle, Herman Cornejo, Natalia Osipova, Polina Semionova y Isaac Hernández: algunas de las figuras que tendrá la programación de ballet del Teatro Colón, en 2022

Entre junio y julio llegará el programa mixto contemporáneo que combinará una obra temprana del genial coreógrafo checo Jirí Kylián, Sinfonietta (1978), con una nueva creación para la compañía: Carmen, de Alejandro Cervera (a estas alturas casi un residente); será con la Orquesta Estable. Recuperado también de los planes de aquel aparentemente lejano 2020, se repone una comedia del repertorio de Ashton: La fille mal gardeé, en nueve funciones que confirman el regreso de la bailarina del ABT Isabella Boylston para un par de actuaciones (otros tres espectáculos de “La hija malcriada” se incluyen en la temporada infantil).

La gran diferencia respecto de la temporada anunciada y suspendida por la pandemia -que anotaba a Manon y La Bayadera, para cerrar el año- son los últimos títulos de 2022: Romeo y Julieta de MacMillan, en noviembre, con Herman Cornejo (ABT) como bailarín invitado, y la festiva Viuda alegre que protagonizarán en dos de sus diez funciones, el 18 y 21 de diciembre, una pareja de figuras rutilantes: el italiano Roberto Bolle, que ya inició su ciclo de despedida, y la rusa Polina Semionova. Dos nombres a tono con el glamour de la Belle Époque, que trabajarán con la compañía y el coreógrafo inglés Ronald Hynd, que a sus 90 años continúa en actividad y confirmó nuevamente su visita a Buenos Aires.

A la vera de la artística, será necesaria una revisión en el precio de las entradas para el ballet -cuyo valor ascendió a $6000 para una platea, por ejemplo, en el último espectáculo- si se quiere recuperar el éxito de taquilla que la compañía tuvo en años anteriores y, fundamentalmente, en el afán de acceder a un público más amplio.

Conciertos y recitales

La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires tendrá a su titular, Enrique Arturo Diemecke, y a un buen plantel de invitados: Glass Marcano, Edo de Waart, Charles Dutoit, Alpesh Chauhan, Josep Vicent, Shi-Yeon Sung, Ligia Amadio, el local Alejo Pérez y el especialista en repertorios contemporáneos Baldur Brönimann, que ya ha pasado por el Colón hace algunos años. Entre los intérpretes que actuarán con la orquesta se destacan los pianistas Sergio Tiempo y Khatia Buniatishvili. Como sucedió en otras temporadas, se aprovecha la visita de un artista para verlo en distintas situaciones: Dutoit, por ejemplo, dirigirá a la Filarmónica y también estará en el ciclo de Argerich (donde también participará la hija de ambos, Annie Dutoit-Argerich). Y varios de los cantantes que llegan para la ópera también participarán en el Ciclo Grandes Intérpretes Internacionales. Serán diez recitales con Ainhoa Arteta, Nancy Fabiola Herrera, Roberto Alagna, Sondra Radvanovsky, Nadine Sierra, Jakub Józef Orliński, Michael Schade, Magdalena Kožená, Anna Netrebko junto a su media naranja Yusif Eyvazov y Plácido Domingo (el programa que interpretará el tenor junto a la Orquesta Estable, con dirección de Jordi Bernacer, todavía está por definirse), que en los últimos años estuvo envuelto en polémicas. En este mismo ciclo aparece programado, como curiosidad para el Primer Coliseo, el novelista y periodista italiano Alessandro Baricco, con su espectáculo, cuyo título original es Sul Tempo e sull´Amore, que será musicalizado.

Además de su rol operístico, la Orquesta Estable del Teatro Colón tiene cinco programas de concierto en los que recorrerá obras de Strauss, Elgar, Ravel, Stravinsky y un especial de Puccini, con dirección de Mario Perusso y la participación de la soprano Rebeka Lokar y el tenor Gustavo Porta. Y el ciclo gratuito del Salón Dorado tendrá doce recitales entre los que se destacan las actuaciones del Cuarteto Petrus y el Cuarteto Gianneo. Además, habrá un concierto especial el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer.

Magdalena Kozená, la mezzosoprano checa será una de las figuras del ciclo de intérpretes internacionales, en el Teatro Colón

Siglos XX y XXI

La décima edición del Ciclo Contemporáneo estará dedicada a obras y compositores del siglo XX y XXI: el Concierto para violín, de György Ligeti, la Sonata Concord, de Charles Ives, y el Ballet Mécanique de George Antheil, que se presentará junto al estreno en Argentina de la Fantaisie Mécanique de la compositora surcoreana Unsuk Chin.

Y el Centro de Experimentación del Teatro Colón (CETC) propone ocho títulos que reinterpreta la ópera barroca, trabaja sobre la instalación y la performance. Ocho canciones para un rey loco, Fantasía y abstracción: la contracción de la espera, Bosque de creadoras, Frankenstein, internet y la obra de arte total, Guerra de los mundos, Ensamble Dal Niente, y Talleres coreográficos.

Extramuros, hay dos ciclos en carpeta: Colón en la Ciudad, con actividades programadas en varias salas porteñas donde se presentarán la Filarmónica y la Estable, y Colón Federal, con el intercambio propiciado por la Red Nacional de Teatros, en base a trabajos sinfónicos y operísticos.

Para chicos

La propuesta infantil tendrá una adaptación de El elixir de amor de Donizetti a cargo de la Orquesta Académica del Instituto Superior de Arte, que además interpretará Tormenta de nieve de Georgy Sviridov (una suite de ilustraciones musicales sobre un cuento de Aleksandr Pushkin) y el musical Teodoro y el robot sin nombre, escrita y dirigida por Gonzalo Demaría con música de Mozart. Por su parte, el Ballet Estable participará del ciclo para niños con algunas funciones de Giselle, de Adolphe Adam, y La hija malcriada, de Ferdinand Hérold.

Khatia Buniatishvili ofrecerá un concierto con la Filarmónica de Buenos aires Martin Raphael Martiq - Fondation Louis Vuitton

De la Academia al público

El Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, también proyecta actividades para el público: La bella Galatea. de Franz Von Suppé; Alice in Wonderland, de Marta Lambertini, y El descenso de Orfeo a los infiernos, de Marc-Antoine Charpentier y el espectáculo coreográfico Pulcinella, de Igor Stravinsky. Además, habrá seis conciertos de la Orquesta Académica en la sala principal.

Con la colaboración de Helena Brillembourg