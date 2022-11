The Weeknd confirmó que vendrá a la Argentina en 2023: cuándo salen las entradas a la venta y dónde se presentará

escuchar

A un mes de que termine un 2022 en donde la música en vivo fue la gran protagonista de la noche porteña, con enormes artistas internacionales visitando el país y agotando entradas en pocos minutos, comienzan de a poco a conocerse quienes serán los músicos que llegarán a la Argentina en 2023. Uno de los primeros confirmados es nada más y nada menos que The Weeknd.

El canadiense dará un show el 13 de octubre en el Hipódromo de San Isidro . El músico anunció este lunes las fechas de la expansión de su gira After Hours Til Dawn. Esta nueva etapa del tour comenzará el sábado 10 de junio en Manchester, Reino Unido, en el Etihad Stadium y contará con paradas en Europa y América Latina, visitando además de Buenos Aires ciudades como Estocolmo, Ámsterdam, Ciudad de México, Río de Janeiro y Santiago de Chile. En breve se comunicará la fecha de salida a la venta de los tickets, que será únicamente a través de la plataforma AllAccess.com.ar.

La gira que lo traerá al país seis años después de su mítico recital en Lollapalooza Argentina 2017 , celebra el álbum After Hours lanzado en 2020 , el cual fue aclamado por la crítica y logró que su sencillo “Blinding Lights” fuera nombrado la nueva canción No. 1 de Billboard Hot 100 de todos los tiempos, superando el éxito de Chubby Checker de 1960, “The Twist”. También incluirá canciones del álbum Dawn FM, que se lanzó en enero de 2022 .

En esta gira, The Weeknd presenta su show más ambicioso hasta la fecha, con una apuesta inmersiva con elementos del teatro y las artes escénicas que se unen para una noche de fiesta en el club. Se trata de la producción más grande de su carrera, en donde los conciertos reflejan su recorrido creativo tal y como se mostró ante los ojos del mundo en estos últimos años, reuniendo una multiplicidad de mundos que se abren a nivel visual y conceptual además de sonoro.

El tour es también el primero en integrar tecnología 3.0 para una experiencia impulsada por Binance, la empresa de comercialización de criptomonedas más grande del mundo, que lleva la tecnología Web 3.0 a los asistentes al concierto en todo el mundo. Los poseedores de boletos reciben NFT de recuerdo y obtienen acceso a una colección exclusiva de NFT, en colaboración con HXOUSE, un centro de pensamiento e incubadora comunitaria para emprendedores creativos. El cinco por ciento de las ventas de la colección NFT de la próxima gira se donará al Fondo Humanitario XO.

The Weeknd llega a la Argentina en el 2023

Abel Makkonen Tesfaye (nombre real del artista) publicó su primer álbum en 2013, Kiss Land. Luego siguió con Beauty Behind the Madness (2015) y Starboy (2016), con el que fue capaz de romper todo los récords, al punto de quitarle en ese momento el trono de “artista más escuchado” a través de Spotify a Justin Bieber, logrando en un sólo día 36 millones de reproducciones.

En este último tiempo, el músico también incursionó en la actuación. Tras cosechar miles de millones de reproducciones con sus videoclips, el artista de 32 años -cuyo único antecedente en la industria televisiva era haber escrito un episodio de la serie animada American Dad en el que también grabó la voz de un personaje- fue elegido como uno de los protagonistas de The Idol, la nueva ficción del creador de Euphoria, Sam Levinson, la cual se estrenará en 2023.

Además de ser parte del elenco, The Weeknd coescribirá el libreto y se desempeñará como productor ejecutivo junto con Levinson y Reza Fahim. La tira sigue la historia de una cantante pop que se involucra románticamente con un enigmático dueño de discotecas de Los Ángeles que es a su vez el líder de una secta secreta. La inmersión del cantante en la industria cinematográfica no es del todo sorpresiva, ya que los videoclips de sus canciones a menudo se caracterizan por sus propuestas ambiciosas. Tesfaye incluso se sometió a una impactante transformación estética para el video del tema “Save Your Tears”, que lanzó a principios de 2021.

LA NACION