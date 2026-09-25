U2 cumple 50: del anuncio en la cartelera de un colegio irlandés al nuevo disco que saldrá en noviembre

La banda irlandesa celebra su medio siglo de vida, estrena una canción y le pone fecha a su nuevo álbum

Hace 50 años, U2 era una semilla. “Baterista busca músicos para formar una banda”. Ese fue el escueto mensaje que el muy joven Larry Mullen Jr escribió y pegó en una cartelera del colegio Mount Temple Comprehensive School, de Dublín, donde cursaba la secundaria.

Su profesora Sophie Shirley lo recuerda perfectamente. Rubiecito, con el cabello crecido hasta los hombros. Se sentaba en el fondo del aula y lo que un día le dijo fue: “Profe, yo lo único que quiero es ser el baterista de una banda”. Pronunciado así, como al pasar, pudo sonar como el dicho de cualquier muchachito que, a los 15 y 16 años, proyecta un futuro triunfal. Estelar. Y en esos casos, ser futbolista o estrella de rock, al promediar la década del setenta, podía ser uno de esos sueños a los que cualquiera intentaba echar mano, con ojos cerrados o abiertos. En definitiva, tocar en un garaje temas de los Rolling Stones y The Beatles, aturdirse con el naciente hard rock o el punk o meterse en los laberintos sonoros del rock progresivo podía ser parte de la escenografía habitual de esos años, ya fuera en el Reino Unido o en la República de Irlanda.

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U2 en 1977, cuando todavía no se llamaba U2, pero ya estaba en acción, en el gimnasio del colegio Mount Temple Archivo Histórico U2

“Baterista busca músicos para formar una banda”. Quizá, Larry no supiera de la existencia de una revista llamada Melody Maker donde tantos artistas en potencia publicaban avisos para encontrar pares y formar grupos. O tal vez lo supiera, pero no se animaba a tanto. Para su suerte (y la de tantos, en definitiva) encontró lo que necesitaba tres pupitres delante del suyo.

Mount Temple Comprehensive School, el colegio irlandés donde nació U2 www.buildingsofireland.ie

La profe Shirley, en un informe que produjo The Irish Times, a propósito de los 50 años de U2, recordó con precisión a cada uno. Bono y The Edge se sentaban en los primeros bancos. Ali (quien luego se convertiría en la esposa de Bono) se sentaba hacia el centro de aquella misma aula pero cuando la ocupaba otro curso. “[Adam] Clayton era un chico muy dulce”.

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Mount Temple Comprehensive School era un colegio joven -fundado en 1972, de la fusión de tres instituciones educativas- vestido con el traje de un edificio centenario. Su estructura principal, victoriana, fue construida en 1860. Inicialmente fue una residencia privada. Allí vivió la escritora irlandesa Elizabeth Bowen, durante su juventud, antes de trasladarse a Inglaterra con su madre, tras la muerte de su padre.

Ese colegio joven en un cuerpo antiguo formó a varios artistas de distintas disciplinas, aunque, sin duda, U2 resultó la expresión más popular y famosa que salió de allí.

1976, la camada de alumnos del colegio Mount Temple, de donde salieron los U2 Archivo Histórico U2

El primer ensayo se agendó el 25 de septiembre de 1976 en la cocina de la casa de Larry, cuando el grupo todavía no tenía nombre definitivo. Primero fue, provisoriamente, Feedback y en sus filas también alistó al hermano de The Edge, Dick, quien antes de que el grupo llegara a grabar su primer álbum abandonó la formación para sumarse a otra banda, The Virgin Prunes.

Luego de Feedback, el cuarteto probó con The Hype, en 1977, y finalmente U2, en 1978. Nunca se terminó de aclarar si el nombre era un juego de palabras fonético (You Too o You Two) o la referencia al avión espía Lockheed U-2. De cualquier modo, nada de eso tuvo que ver con su éxito ni con su vigencia.

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El nuevo álbum

Para demostrar que sigue viva y “coleando” (“alive and kicking”) la banda acaba de lanzar un nuevo tema. Se llama “Silencio” y es el segundo adelanto de un álbum que se titulará Carnaval de Luz, que se estrenará el próximo 13 de noviembre. La flamante producción contará con doce canciones (la última, “Torn”, para cerrar el trabajo, es un tema que el grupo escribió con la cantante Dolly Parton).

La portada de Carnaval de Luz, el nuevo disco de U2 Archivo U2

“Es una colección de canciones desordenada, provocadora y sagrada”, dijo The Edge. Y Bono aportó: “Habrá guitarras estruendosas, bajos profundos y algunos ritmos extáticos”.

El lanzamiento de “Silencio” vino acompañado de un videoclip filmado por Anton Corbijn, que incluye escenas registradas en el Salón Los Ángeles de la Ciudad de México. Hay otro título en español en el disco y es la canción “La Reina”.

"Silencio", de U2, adelanto de su próximo álbum

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Además, desde el 21 de septiembre pasado, la banda comenzó una transmisión en vivo desde su canal de YouTube donde emite videos relacionados a sus 50 años.

Muy activos

Entre febrero y abril pasado U2 publicó su última serie de temas inéditos en dos EP de seis canciones: Days of Ash y Easter Lily. “¿Quién necesita escuchar un nuevo disco nuestro? Depende de si hacemos música que merece ser escuchada -escribió Larry Mullen Jr para uno de estos lanzamientos-. Creo que estas nuevas canciones están a la altura de nuestro mejor trabajo. Hablamos mucho sobre cuándo lanzar nuevas canciones. No siempre se sabe… tal como está el mundo ahora, parece que es el momento adecuado. Desde nuestros inicios, trabajando con Amnistía o Greenpeace, nunca hemos dudado en posicionarnos, y a veces eso puede ser un poco riesgoso; siempre hay alguna reacción negativa, pero es una parte importante de quiénes somos y por qué seguimos existiendo”, explicó.

La manera de diferenciar aquellas canciones con lo que se viene seguramente ya comience a demostrarse en el título que eligieron para el próximo trabajo de larga duración, Carnaval de Luz. “Ha sido emocionante tenernos a los cuatro juntos de nuevo en el estudio durante el último año. (...) Estas canciones [de los EP] tienen un tono y una temática muy diferentes a las que incluiremos en nuestro álbum más adelante. Estas estaban impacientes por salir al mundo. Son canciones de desafío y consternación, de lamentación. Seguirán canciones de celebración, en las que estamos trabajando ahora”, explicó Bono.

U2, en su última visita a la Argentina Agustín Dusserre - RollingStone

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Canciones y política

Mucho río bajo el puente ha pasado en los últimos cincuenta años, desde que aquellos muchachitos pasaron de “tratar” de tocar algo en la concina de la casa de Larry o en actuaciones con público, que fueron en el gimnasio del colegio Mount Temple, hasta los primeros discos, el éxito de algunas primeras canciones y el salto definitivo a la fama y sus sucesivos cambios de piel, en cuanto a la estética musical de las producciones.

1978. Los U2 en un concurso de talentos Archivo histórico U2 - Archivo histórico U2

Boy (1980), su primer disco, aunque sin mostrar los dientes retrató a una banda muy juvenil de canciones juveniles. Mientras que asimilaban los sonidos de la época (post punk con patrones de batería simples y bajos pulsando corcheas) los delays de la guitarra de The Edge y las particularidades de la voz de Bono comenzaban a dejar una marca de agua en las bateas de las disquerías y se perfilaban como una creación original, que se fue consolidando en las siguientes producciones.

1980. Los U2 en el departamento que alquilaron en Orme Place, Londres Martyn Goddard - Archivo Histórico U2

Si aquel “I Will Follow” de Boy tuvo pretensiones de hit, “Gloria”, de October (1981), definitivamente fue una pieza que terminó sobresaliendo. Pero la fama, fronteras afuera de la isla, llegaría primero con War (1983) y luego con la consagración definitiva que representó Joshua Tree (1987), cuando el grupo ya tenía una década en el mundo del rock.

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U2, War

Claro que para que existiera Joshua Tree debió existir War. Porque para que “Where the Streets Have No Name” se convirtiera en un hit y llevara a los fans del grupo (o al público en general) a pensar de qué hablaba aquella canción “incompleta”, tuvo que haber existido antes “Sunday Bloody Sunday”, que tomaba una particular posición política; es decir, la no posición (o una tercera posición) frente a un conflicto que según U2 debía ser resuelto con una Irlanda (norte-sur) unida por la vía pacífica. El título refería directamente a la masacre de Bogside. El 30 de enero de 1972 soldados británicos dispararon contra 26 personas que se manifestaban pacíficamente, desarmadas, en Derry, Irlanda del Norte. Catorce de ellas murieron.

Diez años después, los U2 escribieron la canción y, antes de grabarla, la pusieron a consideración del público, especialmente en ciudades como Belfast (epicentro de los conflictos) con la aclaración de que no era para arengar “rebeldes”. Y fue bien recibida.

“La gente te dice: ‘¿Crees en una causa lo suficiente como para morir por ella?’. Yo creo en una causa lo suficiente como para vivir por ella. Esta gente cree en quitarle la vida a los demás... Habiendo tenido un padre protestante y una madre católica, sé lo gris que es todo. No hay bandos", explicó Bono, durante una entrevista que dio en 1984, con el álbum War ya publicado.

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Tiempo después, cuando lanzaron “Where the Streets Have No Name”, Bono dijo que esa ciudad podría ser Belfast.

Bono, Bill Clinton y Mijaíl Gorbachov Stephen Chernin - AP