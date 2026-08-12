Vicentico y Abel Pintos abrirán el Festival y Mundial de Tango Buenos Aires 2026

Con las actuaciones de Vicentico, Abel Pintos, la Camerata Argentina y la Orquesta de Tango de Buenos Aires, el 19 de agosto próximo quedará formalmente inaugurada una nueva edición de Tango BA Festival y Mundial.

Según se anuncia en tangoba.org, donde se pueden consultar todos los espectáculos con sus fechas, horarios y sedes, hasta el 2 de septiembre desfilarán por sus escenarios grupos, orquestas, solistas y bailarines como el Sexteto Mayor, Ana María Stekelman, Ryota Komatsu, Sandra Mihanovich, Néstor Marconi, Germán Cornejo, el Quinteto Revolucionario, José Colángelo, Milena Plebs, Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto, Franco Luciani, la Orquesta del Plata, Marcos Ayala, Noelia Sinkunas, Víctor Lavallén, Milagros Amud, Julieta Laso, Ollantay Rojas, Adriana Varela, El Arranque, Carlos Rivarola, Guillermo Fernández, la Orquesta Típica Fernández Fierro, Eduardo Arquimbau, Hugo Rivas y Johana Copes, entre otros.

La Orquesta Típica Fernández Fierro se presentará en el festival Chili

Se espera la actuación de unos 2000 artistas en 23 sedes, durante casi dos semanas, que tendrán su broche cuando se elijan, con dos galas en el teatro Gran Rex, a los ganadores del Campeonato Mundial de tango danza, en las categorías Pista y Escenario. Eso sucederá el 1 y 2 de septiembre, respectivamente.

“Tango Buenos Aires Festival y Mundial refleja y proyecta la vitalidad de un género que se reinventa cada día, vibra con una escena en la que se multiplican las orquestas, florecen nuevas poéticas, deslumbran hallazgos coreográficos, se renuevan generaciones de milongueros y se multiplican los proyectos de formación. El festival profundiza en las nuevas estéticas, se vuelve propositivo y dialoga con lo mejor de la tradición para convocar a iniciados y a nuevos amantes del género atraídos por el brillo de la fiesta popular”, explicó el director artístico, Gustavo Mozzi.

Usina del Arte

Como tradicional “sede central”, La Usina del Arte será escenario del puntapié inicial del festival. El 19, a las 20, se presentará la Orquesta del Tango de la Ciudad de Buenos Aires, dirigida por Néstor Marconi y Juan Carlos Cuacci, con Milagros Amud como invitada, y la Camerata Argentina de Cuerdas, que dirige Pablo Agri, con dos de los invitados más singulares de esta edición: Vicentico y Abel Pintos.

Milagros Amud Santiago Filipuzzi

Además, en la Sala de Cámara y el Auditorio de la Usina del Arte se desplegará una gran panorámica con Guillermo Fernández presentando El cantor de tangos, Víctor Lavallén y orquesta, Hugo Rivas y orquesta, Fabio Hager y los campeones mundiales de baile, la cumbre de bandoneones Fueyerías, Spinettango, En Desórbita y Walter Ríos, entre muchos otros.

En el Salón Mayor funcionará un polo milonguero con espectáculos de danza, clases y exhibiciones de baile. Habrá un Homenaje a María Nieves a cargo de Silvia Toscano y Pancho Martínez Pey, así como también se presentarán Copes Tango Show, Mario Morales con un Homenaje coreográfico a las voces del tango, y Laura Falcoff con Así se baila el tango.

Teatro San Martín

En la Sala Martín Coronado se presentará la Orquesta Escuela de Tango, que celebrará sus 25 años junto a Víctor Lavallén, Néstor Marconi y Horacio Cabarcos. La programación incluirá también a Nico Sorín con Piazzolla electrónico; a Sandra Mihanovich, con un recorrido por la obra de Eladia Blázquez y Chico Novarro y otros clásicos del género; y Borges, 40 años, una producción especial que recupera las colaboraciones del escritor con Sebastián Piana, Aníbal Troilo y Astor Piazzolla, en la voz de Lautaro Mazza. En el Hall del teatro se presentarán Luis Cerávolo 4, Color Tango y la Orquesta Típica Sans Souci, como parte de un ciclo que se desarrollará durante todo el festival.

Sandra Mihanovich Rodrigo Nespolo

Teatro Colón

Se presentará el “Ciclo acústico” en el Salón Dorado, donde actuarán algunas de las más notables formaciones de cámara del género: Quinteto del Ángel, Néstor Marconi Trío, Ryota Komatsu, César Angeleri, Franco Luciani y Fabrizio Mocata, Gustavo Casenave, Sebastián Masci y Las 8 Estaciones, Marcelo Costas y Ensamble Clásico.

Néstor Marconi Fede Kaplun - Muestra Piazzolla 100/CCKirchner

Además, en la sala principal se realizará el cierre del festival, el 30 de agosto, con el Sexteto Mayor, que hará un recorrido por los arreglos más emblemáticos de su historia y tendrá como invitado especial al bandoneonista japonés Ryota Komatsu junto a su quinteto.

Casa de la Cultura

Allí se realizará la “Cumbre de Orquestas Típicas”, habrá un ciclo de charlas y talleres curado por el coreógrafo Ollantay Rojas -con referentes de la danza como Germán Cornejo, Marcos Ayala, Andrea Castelli y Ana María Stekelman- espectáculos de tango danza como Diamond tango, No es tango, Umbral y Tangos de la Belle Époque, y un ciclo de orquestas típicas en el Salón Dorado (la Orquesta Típica Pichuco, Elegante Sport, Fernando Otero Orquesta, Orquesta Típica Sentimental y Canyengue, La Martino Orquesta Típica y Pablo Ramos y los herederos del compás). También se realizará una muestra homenaje a Claudio Segovia con vestuarios y fotos de Tango Argentino.

El festival y mundial realizará un homenaje a Claudio Segovia, fallecido en diciembre del 2025 GUSTAVO SEIGUER

En los barrios

El Centro Cultural 25 de Mayo, el Cine Teatro El Plata, el Anfiteatro del Parque Centenario, el Cine Teatro Gran Rivadavia, el Auditorio Belgrano y el Cine Teatro Devoto estarán integrados al ciclo “Clásicos y populares en los barrios”. Por allí pasarán artistas como Vitale-Baglietto, Julia Zenko, Adriana Varela, Tanghetto y Amelita Baltar, la Orquesta del Plata, Luis Salinas, Orquesta Típica Fernández Fierro, Esteban Morgado, Sandra Luna, Quinteto Revolucionario, Lisandro Adrover y Orquesta Típica Misteriosa Buenos Aires, entre otros.

Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale ROCOELHO - Gentileza prensa Loreley Ramírez

Centro Cultural Recoleta

“Tinta fresca, los nuevos repertorios”. El tango que mira al futuro estará protagonizado por Julieta Laso, Tangomorphosis, Julián Peralta, González Cano y las Cuerdas del Plata, Noelia Sinkunas y Quinteto Lumière.

Bares Notables

Los Púa Abajo, Walter Larroquet, Sciammarella tango, Shino Ohnaga, Alfredo Piro Rinaldi, Victoria de Paolo y Roberto Calvo son algunos de los artistas que se presentarán en el circuito de Bares Notables como Claridge, la confitería Saint Moritz, El Gato Negro y La Puerto Rico. Además, en el Abasto, el Museo Casa Carlos Gardel albergará un recital del cantor uruguayo Lázaro Cócaro y las guitarras de Gardel.

Alfredo Piro Hernan Zenteno - La Nacion

Academia Nacional del Tango

En la sala principal del Palacio Carlos Gardel de la Academia se presentarán Las guitarras sensibles de Flores, La bicicleta de Saturno, María Garay, Enrique Espinosa, Horacio Cocaliris, Patricia Malanca y Juan Pablo Greco.

Espacios Culturales

Julián Centeya, Carlos Gardel, Adán Buenosayres y Resurgimiento son los centros culturales que reciben al festival. Los periodistas y gestores culturales Andrés Valenzuela, Ximena Pascutti e Ignacio Villabona, creadores de los Premios Tango Siglo XXI, analizarán la escena actual en charlas públicas y diseñarán una sección especial del festival. Participarán Madreselva Quinteto, con apertura de Natsuki Nishihara; Daisy Lombardo junto a Ramiro Gallo Quinteto; Nahuel Roht Cuarteto, con apertura del Dúo Tello-Echeveste; y Quinteto Negro La Boca, entre otros.

El Bondi Tanguero

El Bondi Tanguero de la Academia Tango Club llegará por primera vez al Planetario con un seleccionado de orquestas de la Academia Tango Club, con dirección de Rodolfo Roballos.