Narda Lepes: sus secretos en la cocina y una clase magistral

La cocina es el corazón del hogar de muchos argentinos. Cocinar en familia, comer algo rico y pasar horas de sobremesa. La gastronomía atraviesa nuestra cultura y Narda Lepes, referente del rubro, lo demostró en un evento en Casa Néctar.

Samsung organizó una jornada de lujo: la cocinera argentina brindó una clase en la que invitó a los presentes no sólo a probar, sino también a participar del paso a paso de su receta. Además de sus “alumnos”, Narda tuvo una aliado especial: la nueva heladera de la línea Bespoke AI.

¿Cuál fue la receta electa para deleitar a los comensales? Se trata de una tradición del Litoral argentino. La leyenda cuenta que todos los 1 de octubre un duende recorre los hogares de esta región para determinar si les garantiza o no una buena cosecha. Su destino se determina dependiendo qué tan coloridas sean sus preparaciones en esta fecha.

Previo a dar comienzo a la clase, Gerardo Presman, Head of CE de Samsung, le dio la bienvenida a los invitados: “Bienvenidos al evento de Bespoke AI más importante del año para Samsung. En la compañía creemos que a través de la inteligencia artificial podemos mejorar la vida de los consumidores. Con el concepto Bespoke AI pretendemos hacer la gestión del hogar mucho más inteligente. Además, con el complemento de nuestra aplicación Smart Things se pueden conectar todos los productos para lograr una experiencia más inmersiva, intuitiva y simple”.

Narda Lepes y sus invitados con delantales personalizados lavados previamente en el nuevo lavasecarropas de Samsung.

Claves de heladera, según Narda Lepes

¿Cómo se ordena? “De vez en cuando hay que editar. Sacar, hacer limpieza y mirar todo de vuelta. Me gustan las heladeras que tienen el freezer abajo porque, si tengo que buscar una zanahoria y me tengo que agachar, me descuenta tiempo. Entonces, tener todos los vegetales a la altura y que se vean mejor”.

¿Un dato de tu heladera? “Es muy bizarra. Tengo un frasco de salsa picante que tiene 15 años y está impecable. Además, tengo cosas raras de distintos lugares del mundo. Mi heladera es un caos”.

¿Alguna verdura de preferencia? “La berenjena y la coliflor. No te dan laburo, son medio antihéroes y podés hacer cosas interesantes”.

3 productos que no pueden faltar en la heladera de cualquier argentino. “Limón, un rico queso y manteca”.

La cocinera conociendo la Heladera French Door Bespoke Family Hub de Samsung.

La heladera del momento

Pablo Mateos, Head of DA Division de Samsung Argentina, comentó cuáles son las funciones de la nueva heladera French Door Bespoke Family Hub:

Permite reconocer y registrar todos los alimentos que se ingresan o retiran de la heladera generando, así, un inventario de productos.

Recomienda recetas en función de los productos que tiene dentro.

Registra la fecha de vencimiento de productos.

Cuenta con una pantalla multimedia que permite tener acceso a todas las aplicaciones como Spotify o YouTube.

Ofrece un Family Board para mantener a la familia conectada.

Produce hielo en cubos y esféricos, ideal para tragos sofisticados (se realizan hasta nueve esferas por día y el consumidor puede elegir su grado de translucencia).

Los invitados descubrieron cada función del nuevo producto de la línea Bespoke AI de Samsung.

Promociones y beneficios

Por primera vez, Samsung habilita el Plan Canje para el rubro heladeras. Además, los usuarios registrados cuentan con un 10% de descuento y envío sin costo a todo el país.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB.

