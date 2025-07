Avatar: fuego y cenizas presenta su primer avance, y James Cameron adelantó el futuro de la saga y sus nuevos proyectos

James Cameron siempre confió plenamente en las posibilidades del mundo de Avatar. Cuando el prestigioso director estrenó la primera película de la saga, allá por el 2009, el éxito fue inmediato y los resultados en taquilla hicieron de Avatar, la película más vista de todos los tiempos. Con mucho entusiasmo, Cameron confirmó que esa entrega era apenas el puntapié inicial de una ambiciosa franquicia que aún tenía varios largometrajes por delante.

Aunque se hizo desear considerablemente, en 2022 llegó Avatar: el camino del agua, secuela del film original que expandió aún más la geografía de Pandora, con nuevos personajes y nuevos escenarios. Y para alegría de los millones de fans que Avatar tiene en todo el mundo, en diciembre de este 2025 llegará la tercera entrega de la saga, que hoy estrenó su primer avance.

Avatar: fuego y cenizas es el nombre oficial del film que continuará con la historia de Jake Sully (Sam Worthington), Neytiri (Zoe Saldaña) y toda su familia. Una vez más, la tribu central deberá enfrentar nuevos desafíos y descubrir qué amenaza puede llegar a representar un grupo de Na´vi que hace del fuego su principal aliado. En el avance, esta tribu tiene un protagonismo central, y demuestran el interés de Cameron por explorar la relación de los elementos con las distintas regiones de Pandora.

James Cameron junto a las principales estrellas de Avatar, Sam Worthington y Zoe Saldaña disney - Getty Images North America

Este título se filmó al mismo tiempo que Avatar: el camino del agua, y por ese motivo es que su estreno llega apenas tres años después de la anterior secuela. James Cameron trabajó minuciosamente en el desarrollo del guion, pero también en nuevas técnicas de animación y captura de movimiento”.

Avatar: fuego y cenizas 20th Century Studios

Con respecto al futuro de la saga, Cameron no pierde su entusiasmo. En una nota con la revista Empire, el director se refirió a sus planes futuros para expandir los límites de Pandora y reveló: “Quiero hacer una serie antológica animada que transcurra esencialmente en ese mundo, pero con historias que no esperás que ocurran allí. Puede que hasta haya un largometraje animado para el streaming, o para las salas de cine”. Más adelante, Cameron contó que esa serie podría revelar cómo fue la primera expedición humana en Pandora, y detalló: “Podemos ir hacia donde queramos. Hay mucho que todavía no hicimos. Aún estamos reuniendo historias y ese tipo de cosas, y tengo que encontrar a los animadores que quieran hacer esto”.

Avatar: fuego y cenizas 20th Century Studios

Por último y con respecto a Avatar: fuego y cenizas , el realizador concluyó: “Habrá nuevos personajes, y uno especialmente al que amarán, o al que amarán odiar”.

El elenco de la tercera entrega de la franquicia marca el regreso no solo de Worthington y Saldaña, sino también de Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Edie Falco y Dileep Rao. Entre las nuevas caras, la más importante será la de Oona Chaplin, que interpretará a Varang, líder de la tribu ígnea.

Avatar: fuego y cenizas 20th Century Studios

Sobre el futuro de Avatar, las posibilidades de una cuarta y quinta parte aún siguen en la mente de Cameron. El director siempre pensó en esta saga como una pentalogía, y los contundentes números de taquilla de Avatar: el camino del agua, le dieron el respaldo suficiente como para seguir adelante con la confianza del estudio Disney. Tentativamente, el episodio número cuatro llegaría en 2029, y el quinto en 2031, pero eso depende enteramente del público y el entusiasmo que genere Avatar: fuego y cenizas . Por lo pronto, aunque la preproducción de Avatar 4 ya es un hecho, el propio Cameron aseguró que no comenzará a trabajar de modo más activo en ella, hasta que la tercera parte esté proyectándose en los cines.

Avatar: fuego y cenizas llegará a la Argentina el 18 de diciembre de 2025.