Oxitocina: diario del viaje emocional de una madre con una gran actuación de Florencia Raggi en su primer unipersonal

Dramaturgia, dirección y música original: Dennis Smith. Intérprete: Florencia Raggi. Escenografía: Julia Freid y Florencia Tutusaus. Iluminación: Adrián Grimozzi. Vestuario: Pablo Ramírez. Supervisión de movimientos: Laura Waisman. Sala: Cunill Cabanellas del Teatro San Martín (Corrientes 1530). Funciones: jueves a domingos, a las 19.30. Duración: 55 minutos. Nuestra opinión: muy buena.

“Hormona del amor”, la oxitocina es clave para los momentos del parto y la lactancia entre los mamíferos. También para la conexión afectiva porque fomenta el apego entre los progenitores y sus crías. Esta generalidad química puede ser bloqueada por causas biológicas, psicológicas y ambientales. Pero no es nuestra intención desarrollar esta cuestión de la sección salud del diario, sino de apuntar al título de la última obra escrita y dirigida por Dennis Smith, interpretada por la actriz Florencia Raggi, en su primer unipersonal.

Solo hay una silla giratoria en el medio de la despojada sala Cunill Cabanellas. Mientras suena música electrónica, Inés baila y dice que va a contar lo que sucedió en los últimos días. Y descalza, con un estupendo vestido largo y rojo de Pablo Ramírez, comenzará a hacerlo de manera verborrágica y detallada, con un enorme despliegue físico. Los personajes del autor Smith son siempre voces sensibles en situaciones incómodas, a quienes les impone el “darlo todo”, un tour de force de gran exigencia, palabras que brotan y empujan la acción hasta parecer, por momentos, que la actuación corre más rápido que el texto.

Raggi y un enorme despliegue físico Carlos Furman

La conducta

Inés es una “millo”, criada en un hogar abundante en todo menos en afecto. Casada con “la Morsa”, como a veces llama al marido después de muchos años de matrimonio, ambos son padres de una niña de tres años, siempre cuidada por la indispensable e incondicional empleada de la familia. Inés no es especialmente amorosa, mantiene distancia emocional con su entorno como si no quisiera involucrarse más de la cuenta, del mismo modo que su madre la trató a ella.

Desde el inicio, aparece otro personaje, el de la perra de la familia que acaba de parir y cuyo devenir maternal acompaña en paralelo al de la protagonista: ambas sufren la desaparición de sus hijos. Y las dos reaccionan ante ese vacío con conductas “extrañas” a lo esperado. ¿Cómo debe actuar una madre ante semejante situación? ¿cuál es la expectativa a cumplir? ¿cómo se tramita esa desesperación?

Con muy pocos elementos escénicos, la actuación está en el centro y en estado de gracia con una actriz expuesta y dispuesta a desplegar todas las posibilidades que abre el texto. Su Inés cuenta con ironía la culpa que siente por su propia frialdad, un corsé que estallará cuando la atrape un miedo visceral, inimaginable. Mientras, viaja al pasado y sus caminos no recorridos, visita a la madre, discute con su hermana, le lleva los perritos al exnovio veterinario y se deja cuidar por su empleada, todo narrado con la mágica síntesis del teatro y la capacidad de Raggi de propiciarlo.

Si bien Inés detalla su transformación primero a sí misma o a quien quiera escucharla, después, cuando la niña se pierda, será a ella a quien directamente le cuente su laberinto. Porque Oxitocina es, en definitiva, el diario del viaje de una madre al encuentro amoroso con su hija. Un viaje acelerado para al fin estacionar en el punto de origen. En el recorrido, esta mujer tendrá que despojarse de algunos viejos paquetes, incluido el narcisismo. ¿Qué mandato dijo que el amor, el más profundo e incondicional, sería una evidencia transparente? ¿La culpa es de las hormonas? ¿O será que a veces las madres también necesitan ser paridas por sus cachorros?