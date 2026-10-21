Pamela Anderson, sobre su relación con la moda y la edad: “Siento más libertad”

Pamela Anderson asistió el pasado 17 de octubre a la sexta gala anual del Museo de la Academia en Los Ángeles con una propuesta estética que equilibró el clasicismo cinematográfico con una marcada impronta personal. La intérprete eligió un conjunto de Carolina Herrera, compuesto por una camisa blanca impecable y una falda verde voluminosa, complementado con un peinado que rememoró la estética de la película Sweet Charity. Esta elección de vestuario sintetizó su visión actual sobre la imagen pública: la búsqueda de comodidad sin renunciar al juego que propone la moda.

La artista enfatizó, durante una entrevista con la revista People, que su acercamiento al estilo cambió con los años. Allí afirmó que ya no siente la obligación de cumplir con personajes diseñados por terceros. “Hay una verdadera libertad en no sentir que tienes que ser diferente de quien eres”, declaró. Esta filosofía de vida prioriza la confianza propia sobre las normas estéticas rígidas. A su vez, subrayó que atraviesa etapas diversas y que cada capítulo de su historia personal dejó una marca visible en su forma de vestir. Lejos de buscar una coherencia lineal, ella abraza sus contradicciones como parte de su evolución.

Pamela Anderson deslumbró con la elección de su look (Photo by Presley Ann Slack/Oscars/Getty Images for Academy Museum Foundation) Getty Images

Anderson mencionó en la charla que se siente nerviosa cuando asiste a eventos de gran calibre, por lo cual recurre al humor y a piezas, a la hora de elegir su outfit, significativas para relajar el ambiente. Aseguró también que un poco de brillo le permite cambiar el estado anímico, aunque aclaró que su estilo diario tiende a la sencillez. “No necesitamos encerrarnos en casilleros”, sostuvo. Esta sentencia rechaza la idea de que envejecer exija abandonar el juego o el brillo, pero al mismo tiempo niega que sea necesario sostener por siempre una imagen que el público reconoció hace décadas. La actriz también valoró la posibilidad de alternar entre looks despojados y propuestas de alto impacto sin que una opción invalide a la otra.

Pamela Anderson a los 59 años (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP) Scott A Garfitt - Invision

Con una actitud serena, Pamela Anderson resumió su presente con una frase contundente: “Sin arrepentimientos”. Su mirada actual sobre la moda y el éxito radica en el disfrute del proceso creativo. La actriz concluyó que, frente a las presiones del entorno, prioriza sus instintos personales porque la verdadera belleza reside en la aceptación propia durante cada etapa de la vida.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA