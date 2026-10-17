75 años de la televisión argentina: con un especial, la TV Pública celebra un nuevo aniversario y vuelve a llamarse Canal 7

A las 19 y bajo el título 75 años, toda la vida, comenzó el programa especial por el 75° aniversario de la Televisión Pública. La apertura estuvo a cargo de los seis conductores elegidos para la ocasión: Gabriel Corrado, Mariana Arias, Ileana Calabró, Guillermo Andino, Diego Ramos y Carlos Monti. “En un día como hoy, hace 75 años, nacía Canal 7, la primera televisión de toda la Argentina”, expresó Corrado, quien recordó al gran impulsor del medio en el país, Jaime Yankelevich. “Este canal hoy vuelve a su esencia”, sumó.

“Un canal que siempre estuvo en la vida de nuestras casas, de nuestras familias”, agregó Arias. A su turno, Monti señaló: “Una nueva etapa, una nueva misión, pero con la misma premisa: informar y entretener”. Por último, Andino anunció el regreso al nombre histórico de la emisora: “Bienvenido otra vez, Canal 7, toda la vida”.

¡Ya comenzó la celebración por los 75 años de nuestro canal!



Seguí en vivo este programa especial #75Años #CanalSiete pic.twitter.com/aJaD6YLoTK — Canal Siete (@CanalSieteOk) October 17, 2026

Tras la presentación, se emitió un video que anticipó la programación del canal. Luego llegó una de las grandes revelaciones de la velada: el nuevo logo de la señal.

📺❤️ 75 años de historia y un nuevo nombre para seguir haciendo historia. Hoy, 75 años después, celebramos todo lo que vivimos y todo lo que está por venir. Cambiamos, crecimos y nos transformamos. Hoy volvemos a ser Canal Siete, somos el canal que te acompaña en los Mundiales, en las grandes emociones, en los recuerdos de la infancia y en tantos momentos que compartimos frente a la pantalla. Una nueva etapa, la misma historia que nos une a millones de argentinos. 🇦🇷 #75Años de historia. Un nuevo nombre, la misma pasión. Somos #CanalSiete. Toda la vida. ❤️ — Canal Siete (@CanalSieteOk) October 17, 2026

Desde la entrada de la emisora, la periodista Paula Galloni mostró el flamante logo de la señal y anunció la inauguración del Paseo de las Estrellas. En la vereda de Figueroa Alcorta se descubrieron las primeras estrellas de este recorrido dedicado a grandes personalidades vinculadas con la emisora.

El nuevo logo de Canal 7

El mundo infantil de Canal 7

Después de que Diego Ramos presentara el segmento dedicado a los programas infantiles que pasaron por la señal, tuvo lugar la primera mesa redonda de la noche. Participaron Claudio Gallardou y Carola Reyna, integrantes del recordado ciclo para chicos Requetepillos (1988); Pablo Marcovsky y María Eugenia Molinari, dePulgas en el Siete (2000); Laura Tuny, recordada por su Etelvina Baldasarre en Señorita maestra (1982); y Diego Topa, de Topa, un mundo de colores, que se emite actualmente.

Además de compartir sus experiencias, todos coincidieron en que regresar al canal fue “como volver a casa”. “Cada vez que entro al canal me emociona. Yo venía a esta tribuna, a Festilindo”, contó Topa. “Vivíamos acá dentro inventando cosas”, recordó Marcovsky. Tuny, por su parte, contó que ella también había dejado su chupete en el famoso chupetómetro de Carlitos Balá, presente en el estudio preparado para la ocasión, junto con otras escenografías históricas de la señal.

Por último, Pipo Pescador se sumó a la celebración con un video grabado desde Alemania, donde vive. “Quiero unirme al homenaje a Canal 7, desearle larga vida y saludar espiritualmente a los que ya no están”, expresó. También hubo un espacio destacado para recordar a Carlitos Balá, con un recorrido por su trayectoria, sus programas, sus frases con sello propio y sus canciones.

El segmento dedicado a los programas infantiles cerró con el descubrimiento de la primera estrella del Paseo de las Estrellas: la de Carlitos Balá. “Estoy muy feliz, muy emocionada. Es un orgullo para toda la familia que homenajeen a papá de esta manera en su casa, porque esta era su casa”, expresó Laura, su hija.

Descubrimos la primera estrella de la noche, sobre la Av. Figueroa Alcorta, en la puerta de Canal 7: ¡Carlitos Balá! ¡Sumate en vivo! https://t.co/o3GXahlO7o #75Años #Canal7 https://t.co/MsOTapII2M — Canal Siete (@CanalSieteOk) October 17, 2026

Un semillero

Ana Laura Guevara, gerenta de Programación de América TV; Pablo Codevilla, gerente de Contenidos de eltrece; Eduardo “Coco” Fernández, gerente de Producción de eltrece y señales de Artear; Pablo “Chato” Prada, gerente artístico de América TV; Diego Toni, gerente de Programación de elnueve; y Federico Levrino, director de Contenidos y Programación de Telefe, enviaron sus saludos por el aniversario. También recordaron sus primeros pasos en el edificio y destacaron la importancia de la señal para el interior del país.

Un nuevo video repasó la primera transmisión y recordó a muchas de las figuras que pasaron por sus estudios. Pipo Mancera, Enrique Macaya Márquez, Cacho Fontana, Antonio Gasalla, Andrea del Boca, Diego Capusotto, Carlitos Balá, Canela, Blackie, Susana Giménez, Carlos Morelli, Rómulo Berruti, Alejandro Dolina, Diego Peretti, Rodrigo de la Serna, Leonor Benedetto, Lydia Lamaison, Soledad Silveyra, Miguel Ángel Solá, Juan Manuel Fangio, Mirtha Legrand, Lidia Satragno, Juan Alberto Badía y Luis Landriscina fueron algunas de las personalidades que aparecieron en la pantalla.

El humor

El segmento dedicado al humor repasó programas como Caras y morisquetas, El palacio de la risa, Noti-Dormi, El mundo de Antonio Gasalla, Peter Capusotto y sus videos, Semanario insólito, Mesa de noticias, Todo por dos pesos y La noticia rebelde.

En la mesa, conducida por Iliana Calabró, Gabriel Corrado y Carlos Monti, se reunieron Juan Acosta, Carmen Barbieri, Paco Fernández de Rosa, Raúl Becerra y Ginette Reynal. Los invitados compartieron sus experiencias en el canal y destacaron la espontaneidad, el absurdo y la improvisación como rasgos del humor argentino. También recordaron a Juan Carlos Calabró, Antonio Gasalla, Juan Carlos Mesa, Gino Renni, Gianni Lunadei y Norma Pons, entre otras grandes figuras del género.

Mariana Arias y Guillermo Andino fueron los encargados de presentar los homenajes a dos grandes del humor argentino: Antonio Gasalla y Juan Carlos Calabró. Tras un repaso por los personajes más queridos de Gasalla y fragmentos de entrevistas al humorista, las cámaras volvieron a la avenida Figueroa Alcorta, donde se descubrieron las estrellas dedicadas a ambos artistas.

“Estamos felices, emocionadas. Es un día de mucha revolución”, contó Marina Calabró antes de revelar la placa. Con lágrimas, Ileana agradeció el reconocimiento. “Tenemos el orgullo de decir que trascendió el paradigma de su época”, resaltó. “El humor de papá hoy no sería cancelable, controversial, porque nunca consideró objeto a las mujeres y tuvo muy claro la responsabilidad de entrar a la casa de los argentinos”, resaltó la periodista. “Él quería esto, que el día que le tocará partir lo puedan seguir disfrutando”, agregó la actriz.

Quien destapó la estrella dedicada a Gasalla fue su hermano Carlos. “Yo acompañé a Antonio en este canal, en toda su trayectoria aquí, bajo la gestión de Gerardo Sofovich, y él mismo reconocía que no había canal como este: un canal completo con todo lo que uno pide. Quería hacer notar esto porque es de gran valor reconocer lo que es este canal”, destacó. Ginette Reynal, por su lado, recordó lo “maravilloso” que fue trabajar con él. “Ojalá vuelvan sus programas de humor, la ficción. Necesitamos reírnos”, cerró.

Presentamos otra estrella fundamental en la puerta de Canal 7, quien supo hacer reir a todas las familias argentinas: ¡Antonio Gasalla! ¡Sumate en vivo! https://t.co/o3GXahlghQ #75Años #Canal7 https://t.co/ycrYV4PV56 — Canal Siete (@CanalSieteOk) October 17, 2026

El homenaje a Alberto Olmedo llegó después de que Iliana Calabró destacara la importancia de los técnicos en la historia del canal. El humorista dio sus primeros pasos como switcher (operador de una consola que permite seleccionar las imágenes que salen al aire), antes de conquistar a varias generaciones de argentinos con sus personajes. Tras un video que repasó su carrera, sus hijos y sus nietos descubrieron la estrella dedicada a él en el Paseo de las Estrellas.

⭐️ Una estrella para uno de los grandes de nuestra televisión. En la avenida Figueroa Alcorta, el Paseo de las Estrellas homenajea a quienes marcaron la historia de la pantalla argentina. Y entre ellos está Alberto Olmedo, el hombre que hizo reír a generaciones enteras, desde sus inolvidables personajes infantiles hasta los más pícaros. Su humor dejó huella y su estrella lo recuerda para siempre. ❤️📺 Somos #CanalSiete. Toda la vida. — Canal Siete (@CanalSieteOk) October 17, 2026

El recuerdo de un pionero

Jaime Yankelevich fue otra de las figuras que tuvo su momento destacado durante la transmisión. Guillermo Andino y Mariana Arias recordaron su iniciativa, los equipos que trajo del exterior y su papel en la creación del canal. “Si no hubiera existido esa piedra basal, nada tendríamos para ver”, subrayó el conductor.

Desde la entrada del edificio, Carlos Monti descubrió la placa que identifica al pasillo principal con el nombre “Don Jaime Yankelevich”. Gustavo Yankelevich, por su parte, repasó la historia familiar y contó cómo la pasión de su abuelo y de su padre, el productor y director Samuel Yankelevich, lo impulsó a construir su propia carrera en el medio. “Para mí, Canal 7 es Don Jaime Yankelevich y es un amor que tengo para toda la vida”, cerró.

La información y las grandes coberturas

El segmento dedicado a la información comenzó con el recuerdo de la instalación de la primera antena, en 1951. Luego, un video repasó las coberturas de acontecimientos que marcaron al país y al mundo: la llegada del hombre a la Luna, los Mundiales de fútbol conquistados por la selección argentina, la guerra de Malvinas, las asunciones presidenciales, el alegato final del Juicio a las Juntas, el atentado a la AMIA, el asesinato de María Soledad Morales, la asunción de Francisco como papa y las inundaciones de La Plata. También se recuperaron fragmentos de entrevistas a figuras como Juan Manuel Fangio, Ringo Bonavena y Jorge Luis Borges.

Después, Pablo Vigna, Mónica Gutiérrez, Silvia Fernández Barrio, Marisa Andino y Gabriela Radice compartieron experiencias y anécdotas de sus años en el canal, donde algunos iniciaron sus carreras y otros desarrollaron parte de su trayectoria profesional. También resaltaron el compromiso de las coberturas y la llegada de la información a todo el país.

Periodistas que pasaron por Canal 7 repasaron el valor de la señal en las coberturas más relevantes Pilar Camacho

El deporte y sus momentos inolvidables

El deporte también tuvo su espacio en la celebración. Un video repasó las primeras transmisiones de boxeo, las peleas de Carlos Monzón y Jorge “Locomotora” Castro, los campeonatos del fútbol local, los Mundiales y los Juegos Olímpicos. También recordó ciclos como Fútbol de primera, Fútbol para todos, Tenis de primera y Carlos Reutemann a fondo.

Enrique Macaya Márquez, Sofía Martínez, Gaby Previtera y Miguel Osovi compartieron la mesa deportiva. Al comienzo de la charla, sus colegas destacaron la trayectoria de Macaya Márquez, quien habló de sus inicios y de los cambios que atravesó el oficio.

“Yo voy a terminar siendo un rezongón. No me digan viejo porque eso yo lo sé. Pero tenés que saber de tecnología. Yo aprendí hablando con los operadores, con los directores”, expresó, y contó que solía acercarse para conocer el trabajo detrás de cámara. También recordó que comenzó en el área comercial de Radio El Mundo y que su pasión por el deporte lo llevó al periodismo.

Macaya Márquez fue, además, otro de los homenajeados de la noche: se descubrió una estrella con su nombre en el Paseo de las Estrellas.

Nuestro homenaje a Enrique Macaya Marquez. Un grande del periodismo, un grande de la vida. ¡Sumate en vivo! https://t.co/o3GXahlghQ #75Años #Canal7 https://t.co/VHff0rj1oO — Canal Siete (@CanalSieteOk) October 18, 2026

Figuras como Moria Casán recordaron a lo largo del programa especial su paso por el canal y la importancia que tuvo en sus familias. Además, compartieron sus experiencias quienes hoy en día son parte de la programación del canal tanto por la pantalla como por la señal de streaming.

De la primera transmisión a los distintos nombres del canal

La historia del canal comenzó el 17 de octubre de 1951, cuando LR3 Radio Belgrano Televisión realizó la primera transmisión oficial de la televisión argentina: el acto por el Día de la Lealtad en Plaza de Mayo, en el que habló Eva Perón. Jaime Yankelevich fue el impulsor de aquella experiencia, para la que se importaron equipos y se instaló una antena en la terraza del edificio del Ministerio de Obras Públicas.

A lo largo de los años, la emisora cambió varias veces de nombre. Nació en 1951 como LR3 Radio Belgrano Televisión y fue identificada con el número 7. En 1979, durante la última dictadura militar, pasó a llamarse Argentina Televisora Color (ATC). En mayo de 2000, bajo la presidencia de Fernando de la Rúa, adoptó el nombre Canal 7 Argentina. En 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner, comenzó a incorporar la marca Televisión Pública.

El nuevo cambio de nombre se produce mientras Radio y Televisión Argentina (RTA), la empresa estatal que administra la señal, permanece intervenida por el gobierno nacional. La intervención fue dispuesta en febrero de 2024, durante la presidencia de Javier Milei, y prorrogada hasta el 1° de febrero de 2027.