A 30 años del estreno de Pulp Fiction: de la emoción de Travolta y Thurman al guiño de la familia de Bruce Willis

Pulp Fiction tuvo su merecido homenaje . A 30 años de su estreno , los protagonistas del icónico film de los 90, que se convirtió en un clásico de la filmografía de Quentin Tarantino, se reencontraron en el festival de cine de TCM que arrancó ayer en Los Ángeles. Entre risas, gestos cómplices y guiños, Uma Thurman, John Travolta, Samuel L. Jackson, Harvey Keitel y la familia de Bruce Willis recorrieron la alfombra roja, disfrutaron de una proyección especial de 35 mm y compartieron sus impresiones sobre la importancia de la película. “Fue planetariamente épica”, se entusiasmó Travolta.

Uma Thurman y John Travolta se reencontraron en el homenaje a Pulp Fiction y demostraron la buena química entre ellos Chris Pizzello - Invision

Samuel Jackson y Uma Thurman. El elenco de Pulp Fiction se reencontró a 30 años del estreno de la película y abundaron los abrazos, los besos y los buenos recuerdos Chris Pizzello - Invision

Fueron muchos los actores que se sumaron al evento. Travolta fue acompañado por su hija Ella Bleu Travolta, de 24 años, mientras que en representación de Bruce Willis acudieron su mujer, Emma Heming Willis y Tallulah Willis , la tercera de las hijas que tuvo con la actriz Demi Moore. También dijeron presente Rosanna Arquette, Phil LaMarr, Burr Steers y Eric Stolz. Quentin Tarantino, por su parte, no fue de la partida.

Un film “épico”

Para Travolta, Pulp fiction fue un punto de inflexión en su carrera. Cuando parecía que su carrera caía en picada, apareció un joven Tarantino, le dio un rol central y lo puso de nuevo en el centro de la escena. 30 años después, el actor se emocionó al recordar cómo la película creció con el tiempo. “Fue épica y evolucionó”, le dijo a un periodista de la revista People, en la alfombra roja del Teatro Chino de Hollywood. “El público hizo de esta película lo que fue y no sucedió de la noche a la mañana. Tomó alrededor de un año. En aquella época, las películas permanecían en los cines durante un año. Al final del año ya era planetariamente épica”, se entusiasmó.

Sobre cómo logró hacerse del personaje de Vincent Vega, Travolta aseguró que en realidad el protagónico lo “encontró” a él. “Nunca tuve ideas preconcebidas de lo que realmente necesitaba o debía tener, en cierto modo me encontró más de lo que yo la encontré porque Quentin era un fan tan acérrimo mío que tenía la fantasía de trabajar conmigo en algo”, confesó. “No tenía que ser necesariamente en Pulp Fiction. Podría haber sido cualquier cosa”, agregó y recordó que Tarantino también le ofreció participar de Del crepúsculo al amanecer (1996). “En realidad no estaba interesado en los vampiros. Entonces él dijo: ‘¿te gusta la otra idea?’ Le dije: ‘Sí, me gusta’. Y todo evolucionó”.

Travolta llegó a la alfombra roja de la mano de su hija, la también actriz Ella Bleu Travolta. La joven lució un vestido floral con escote recto y breteles ROBYN BECK - AFP

Pulp Fiction significó para John Travolta un empujón para su carrera. Según recordó, fue Tarantino quien, fascinado por su trabajo, lo contactó para trabajar con él Chris Pizzello - Invision

Emocionado, Travolta se animó a repetir alguno de los pasos del famoso baile que su personaje compartió con el de Uma Thurman y que quedó en la historia del cine como una de las escenas más icónicas de la filmografía de Tarantino ROBYN BECK - AFP

Bruce Willis, presente

Otro actor al que Pulp Fiction le dio un salto de calidad fue Bruce Willis. El protagonista de Duro de matar, al que en febrero de 2023 le diagnosticaron demencia frontotemporal, no fue parte del homenaje, pero tuvo dos representantes de lujo en el evento: su esposa, Emma Heming Willis y su hija Tallulah Willis.

Mientras Heming lució un elegante traje negro de Dior y una camisa de satén blanca con zapatos de taco alto, Tallulah optó por jeans sueltos rotos, una campera negra y una remera amarilla. Sin embargo, el detalle que se destacó y que resultó ser un guiño al actor fue la gorra de béisbol negra con la palabra “Bruce” bordada en letras blancas, un homenaje personal a una de las estrellas de Hollywood más queridas de la industria.

La esposa de Bruce Willis, Emma Heming, y la tercera hija del actor con Demi Moore, Tallulah, participaron del homenaje en su representación Chris Pizzello - Invision

El guiño de Tallulah a su papá: una gorra de béisbol con su nombre Chris Pizzello - Invision

Uma Thurman posa delante de una gigantografía con la imagen de ella 30 años atrás en el rol de Mia Wallace Chris Pizzello - Invision

Rosanna Arquette, otra de las actrices del icónico film que no se quiso perder el homenaje Chris Pizzello - Invision

Frank Whaley, quien tuvo el papel de Bret, con su esposa Heather Bucha Chris Pizzello - Invision

Harvey Keitel, Winston Lobo en la película, con su esposa, Daphna Kastner Chris Pizzello - Invision

Phil LaMarr, el recordado Marvin, en el Teatro Chino listo para volver a ver el film Chris Pizzello - Invision

Eric Stoltz fue Lance en el film de Tarantino Chris Pizzello - Invision

Samuel L. Jackson, uno de los actores favoritos de Quentin Tarantino, fue al evento junto a su mujer, LaTanya Richardson Jackson Chris Pizzello - Invision

