Uma Thurman y su hija, Maya Hawke, juntas por primera vez en la pantalla grande en un thriller con dosis de humor negro

Un gran sueño se volvió realidad para Uma Thurman y Maya Hawke cuando ambas fueron convocadas para trabajar juntas en un proyecto. Madre e hija son parte de The Kill Room, un thriller policial con tintes de humor negro en donde el mundo del arte se encuentra con el inframundo.

En las últimas horas se conoció el primer trailer del largometraje, en donde también actúan Samuel L. Jackson y Joe Manganiello. Dirigida por Nicol Paone (Friendsgiving), The Kill Room se centra en un trío inusual: la galerista de arte Patrice Capullo (Thurman), el asesino a sueldo Reggie Pitt (Manganiello) y el jefe de Reggie, Gordon Davis (Jackson), que se convierten en socios inesperados y arrasan en el mundo del arte . Hawke aparece como una de las muchas figuras que rodean este triángulo criminal. La joven se une a un elenco que también incluye a Debi Mazar, Dree Hemingway, Amy Keum, Candy Buckley, Larry Pine, Jennifer Kim, Matthew Maher, Tom Pecinka y Alexander Sokovikov. The Kill Room llega a los cines de los Estados Unidos el 29 de septiembre.

Si bien esta es la primera vez que Hawke comparte cartelera con su mamá, la joven, que ganó fama gracias a su papel en Stranger Things, ya había trabajado con su papá, el actor Ethan Hawke. Padre e hija forman parte de la película Wildcat, una biopic sobre la vida de la novelista Flannery O’Connor que se estrena en las próximas semanas.

Antes de que se conociera la participación de la joven en el largometraje The Kill Room, Quentin Tarantino ya había especulado sobre la posibilidad de tentar a Hawke para que se sume a uno de los proyectos más exitosos de la carrera de su madre: Kill Bill. Hace un tiempo, el director hizo público su sueño de hacer una tercera película de la saga en donde la heredera de Thurman interprete a la hija adulta de la famosa asesina.

“ Creo que es simplemente volver a ver a los personajes 20 años después e imaginar a la novia y a su hija, Bebe, teniendo 20 años de paz. Pero luego esa paz se rompe ”, dijo Tarantino en el podcast The Joe Rogan Experience el año pasado, mientras soñaba en voz alta con esta posibilidad. “Y ahora la Novia y Bebe están huyendo. Solo la idea de poder contar con Uma y con su hija Maya en el elenco sería jodidamente emocionante”, agregó.

Hawke y Thurman, junto a la pequeña Maya GROSBY GROUP - LA NACION

Además de Maya, Thurman es madre de Levon Roan, de 20 años, también fruto de su relación con Ethan Hawke, con quien estuvo casada desde el año 1998 hasta el 2004. Años más tarde le dio la bienvenida a Luna Thurman-Busson, quien hoy tiene 11 años, junto al financiero Arpad Busson.

Thurman admitió recientemente que sintió algo de temor cuando su hija le dijo que quería ser actriz. “Es una carrera complicada”, señaló en diálogo con Access, dando cuenta de lo difícil que es vivir bajo la mirada pública cuando se alcanza cierto nivel de exposición. “Ella es una persona sensible. Cualquier padre protector estaría ansioso porque su hijo salga a la arena pública, no porque quiera estar en la arena pública, sino porque es muy creativo. Solo deseas que encontrara otra forma de ser creativo”, sumó.

Maya Hawke se lució como Robin Buckley en la última temporada de Stranger Things Tina Rowden/Netflix

“Ella es, al final, una actriz tan brillante... Obviamente, no hay nada más que hubiera hecho. Su talento era tan grande. Es lo que tenía que hacer”, aseguró con orgullo la protagonista de Tiempos violentos.

Maya, en tanto, también admitió que su madre fue su gran consejera cuando decidió iniciar una carrera en Hollywood. “Debido a que esta industria es mucho más dura con las mujeres, mi madre tenía algunas reservas al repecto. No sobre el hecho de que me convirtiera en actriz, sino que me convirtiera en una figura pública”, dijo, consciente también de que ser la hija de dos consagrados atraería una especial atención sobre ella. En ese sentido, Thurman le aconsejó que sea reflexiva al momento de recibir la propuesta para interpretar un rol, y que no se dejara llevar por el “tornado de estrellas” que trae consigo la fama.

“Mi mamá entiende de una manera diferente a mi papá lo difícil que es eso porque las voces no son tan fuertes, los susurros no son tan fuertes en los oídos de los hombres”, admitió Maya.

