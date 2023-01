Al desnudo: Miley Cyrus anunció su nuevo tema con un video al borde de la censura

escuchar

Miley Cyrus lanzará este viernes un tema adelanto de su próximo álbum. Para deleitar a sus fans, la estrella pop promocionó el acontecimiento con un sugerente video en el que se muestra desnuda cantando a capela bajo la ducha.

En el audiovisual, la cantante de 30 años es retratada de medio perfil enseñando su torso con sus tatuajes y su figura tonificada mientras entona la canción “Flowers”, la cual se especula que estaría dirigida a Liam Hemsworth, expareja de la artista.

La ex Hannah Montana eligió efectivamente el 13 de enero como fecha de lanzamiento del tema, el mismo día en que el actor australiano cumplirá 33 años. En el video, Miley protagoniza una destacada exhibición que sirve como teaser de su nueva apuesta musical.

En el clip, que subió a sus redes sociales, Cyrus se ve enjuagándose en la ducha mientras canta la canción sin acompañamiento excepto por el sonido del agua durante aproximadamente medio minuto de duración.

Endless Summer Vacation será el octavo álbum de Cyrus y se lanzará el 10 de marzo. La lista completa de canciones aún no se ha revelado, pero sí se sabe que el disco contó con la participación de los productores Kid Harpoon, Greg Kurstin, Mike Will Made-It y Tyler Johnson.

Su último trabajo discográfico fue Plastic Hearts, una búsqueda hacia el rock que incluyó un tema pop ochentoso a dúo con la británica Dua Lipa, “Prisoner”. El disco trae 12 canciones, entre las que se encuentran colaboraciones con Mark Ronson, en “High” y los veteranos Billy Idol (en “Night Crawling”) y Joan Jett (en “Bad Karma”). Dentro del repertorio hay arreglos que suenan mucho al electro pop de medio tempo de los años ochenta.

Nacida el 23 de noviembre de 1992 en Franklin, Tennessee, con el nombre de Destiny Hope, Miley es hija de Billy Ray Cyrus, un conocido cantante de música country. Cuentan que fue en Canadá, donde residía la familia por el trabajo de Billy, que la cantante descubrió su vocación tras ver Mamma Mia! en el teatro. Y así llegaron sus primeros papeles chicos, en Doc [serie que protagonizaba su padre], como Kylie; en El Gran Pez, como Ruthie. A los 11 años le llegó el dato del casting para interpretar a la mejor amiga de Hannah Montana, papel para el que audicionó. Si bien le dijeron que era muy chica, su insistencia terminó no solo convenciendo a los productores de Disney Channel para que fuera parte del programa sino para que lo protagonizara. Además de su frescura, fue clave que la niña tuviera la música tan arraigada, después de todo tenía que interpretar a una joven que en secreto era una estrella pop. Fueron seis años intensos formando parte del proyecto.

Cuando terminó Hannah Montana, algo en Miley se rompió. No quería seguir siendo la chica Disney. Y eso lo dejó bien en claro. Hizo un drástico cambio de look y empezó a desnudarse. El despojo de su ángel infantil se vio en su máxima expresión cuando se vistió con una bikini de látex y protagonizó una escena sensual con Robin Thicke en la ceremonia de entrega de los MTV Video Music Awards, en 2013. El problema de Cyrus fue el contraste, nada tenía que ver su pelo corto y sus movimientos sexys con su antiguo papel en la exitosísima serie de Disney. Sucede que Hannah Montana había muerto y reencarnado en una mujer. Miley no había hecho nada que Madonna, la reina del pop, no hubiera explorado antes. Solo que nadie entendía esa nueva faceta. Visitas a diferentes sets con pezoneras, el video de “Wrecking Ball”, sin ropa, portadas de revistas. Acababa de sacar Bangerz, su cuarto disco de estudio, donde ahondaría aún más en su costado sensual. Fue justo en ese momento cuando visitó la Argentina y dio un show que dejó a sus fans estupefactos, en GEBA. “Entre penes de distintos tamaños que ella tomaba de sus fans y muñecos infantiles, bonetes y perreo, Miley amalgama géneros como rap, balada y funk”, contábamos en ese momento.

De 2016 a 2018, la vida de Miley fue más ordenada, sacó su sexto disco en 2017, Younger Now, aunque tuvo algunos sobresaltos, como cuando perdió su casa en California fruto de un incendio forestal que aconteció en esa zona. En 2020 editó Plastic Hearts, un álbum que tiene un giro hacía el rock y en el que habla abiertamente de su vida sentimental y en 2022 volvió a visitar Buenos Aires: se presentó en Lollapalooza en una actuación que se distinguió entre las mejores de la temporada.

