Famosos que se dieron una segunda oportunidad en el amor, pero volvieron a fracasar: “Tuvo que aguantar mucho conmigo”

Luego de hacerle creer al mundo que el amor verdadero perdura a lo largo del tiempo y al final gana, Jennifer Lopez y Ben Affleck no solo terminaron -por segunda vez- su relación sino que, además, lo hicieron en medio de un escándalo. Después de un romance de dos años que se volvió demasiado público, la pareja canceló su compromiso; corría el año 2004 y “Bennifer” pasaba a engrosar el capítulo de los grandes romances truncos de Hollywood. Sin embargo, algunos matrimonios después, varios hijos y dos carreras consolidadas, la pareja se reencontró en el 2021. Otra vez se comprometieron, esta vez se casaron y dos años después de la gran boda, el 20 de agosto del 2024, ella solicitó el divorcio.

JLo y Affleck se unieron, con este segundo naufragio, a una lista selecta de parejas de la industria del entretenimiento que creyeron que el amor era más fuerte y fracasaron luego de una segunda oportunidad. De Justin Bieber y Selena Gomez a Elizabeth Taylor y Richard Burton, los casos más emblemáticos.

Pamela Anderson y Tommy Lee ( y Kid Rock)

Pamela Anderson y Tommy Lee

Pamela Anderson es una reincidente en separarse y volver a intentarlo. Le sucedió dos veces: con Tommy Lee primero -el padre de sus únicos dos hijos y a quien llamó luego “el amor de mi vida”- y con Kid Rock después. La actriz, quien en 1992 saltó a la fama gracias a su personaje de Casey Jean Parker (CJ) en Baywatch, se enamoró del baterista fundador de la banda emblema de glam metal Mötley Crüe en 1995. Tal fue el flechazo que, a cuatro días de conocerse, se casaron. La unión tuvo lugar en una playa de Cancún. “ Realmente fue amor a primera vista ”, le dijo la actriz a People.

Llenos de lujuria y rodeados de excesos, la pareja logró avanzar y formar una familia: en mayo del 66 le dieron la bienvenida a su hijo Brandon Thomas Lee y un año después llegó al mundo Dylan Jagger Lee. Juntos, además, afrontaron el escándalo de la filtración de un video sexual que los tenía como protagonistas. Pero unos meses después del nacimiento de Dylan, Anderson solicitó el divorcio: las presiones, el asedio de la prensa, sus carreras y criar a dos pequeños fue demasiado para ellos. Pese a la ruptura, la actriz y el rockero se reunieron muchas veces antes de finalmente tomar caminos separados en 2008.

Pamela Anderson y Kid Rock

En medio de todas esas idas y vueltas, Pamela conoció a Kid Rock, otra figura del mundo de la música. La pareja fue relacionada por primera vez en 2001, y de inmediato decidieron unir sus vidas. Su rápido noviazgo culminó en un compromiso en abril de 2002, pero al año siguiente, se separaron . Cuatro años después, el destino los juntó en el yate de un amigo en común en St. Tropez, los volvió a unir en julio de 2006. El fuego entre ellos se volvió a encender, y el regreso terminó en un matrimonio que duró cuatro meses .

Justin Bieber y Selena Gómez

Selena Gomez y Justin Bieber Archivo

Justin Bieber y Selena Gómez vivieron una de las historias de amor más publicitadas del mundo de las estrellas adolescentes. El primer capítulo lo escribieron los managers de ambos en el 2009: se contactaron para presentarlos. De inmediato, se convirtieron en buenos amigos, pero el público esperaba más de ellos. A fines del 2010, trascendió una foto de él dándole un tierno beso a ella en el balcón de un cuarto de hotel en el Caribe. Las especulaciones se extendieron hasta que en marzo del 2011 ella confirmó, sentada en el living de The Ellen show, que Justin era su novio.

La relación se afianzó ante la mirada de los fans, y la pareja mostró su amor en cada uno de los eventos a los que fueron invitados. Incluso, se habló de una posible boda. “No, soy demasiado joven. Un día me comprometeré, cuando haya encontrado a la persona adecuada, en cinco o diez años. ¡Esto no quiere decir que Selena no sea esa persona! ¡Me va a matar si digo eso! ”, recordó Vanity Fair que dijo el cantante cuando trascendió la noticia.

Selena y Justin, en tiempos de romance Archivo

La primera ruptura oficial de Gomez y Bieber fue en noviembre de 2012. Lo que siguió fue una relación confusa hasta para sus seguidores, quienes se sorprendieron al ver una foto de ellos juntos cinco meses después. Pese a que lo negaron durante mucho tiempo, blanquearon su regreso con posteos en sus cuentas de Instagram, y rompieron y volvieron varias veces, hasta que a principios del 2018 -luego de varios escándalos y mensajes encriptados- se separaron de forma definitiva.

Miley Cyrus y Liam Hemsworth

Liam Hemsworth y Miley Cyrus James Devaney - GC Images

Miley Cyrus ya era una celebridad mundial gracias a su personaje de Hannah Montana cuando se enamoró de Liam Hemsworth, su coprotagonista en el film La última canción. Corría el año 2009, ella tenía 16 años y él 19 y de inmediato se convirtieron en una de las parejas más icónicas de la industria del entretenimiento. Pero el cuento de hadas duró poco: los rumores sobre las infidelidades de él comenzaron a circular y en agosto de 2010, el representante del actor confirmó que él y Cyrus se habían separado .

Desde ese momento y durante los diez años que siguieron, la cantante y compositora y el protagonista de Los juegos del hambre rompieron y volvieron varias veces. Jóvenes, atractivos y famosos, sus peleas se convirtieron en escándalos mediáticos y sus reconciliaciones en tapas de revista. En 2012, Hemsworth le propuso matrimonio a Cyrus con un costoso anillo. “Estoy muy feliz de estar comprometida y espero tener una vida de felicidad con Liam”, le dijo la artista a People. Ese compromiso terminó naufragando al año siguiente en una nueva crisis.

La pareaja se separó a sólo 8 meses de casarse Instagram

Si bien intentaron rehacer sus vidas -a ella se la relacionó con Benji Madden y con Patrick Schwarzenegger, mientras que él fue visto a los besos con la cantante y actriz mexicana Eiza González-, en 2016 volvieron a intentarlo. Y entre idas y vueltas, en diciembre de 2018 se casaron en una boda íntima. Ocho meses después, firmaron los papeles de divorcio y rompieron para siempre.

Elizabeth Taylor y Richard Burton

Richard Burton y Elizabeth Taylor William Lovelace - Hulton Archive

Elizabeth Taylor y Richard Burton se conocieron en 1963 en el rodaje de Cleopatra, cuando ambos estaban casados: él compartía su vida con Sybil Williams; ella lo hacía con Eddie Fisher. El flechazo fue instantáneo. En 1964, con los paparazzi al acecho para lograr una postal del escandaloso romance y luego de que ella lograra conseguir su divorcio, él le propuso matrimonio en el hotel King Edward de Toronto. El casamiento tuvo lugar en Montreal. “Elizabeth Burton y yo somos muy felices”, resumió el actor británico en un escueto comunicado .

Taylor y Burton vivieron una vida de lujos el tiempo que estuvieron juntos: de a poco se posicionaron como una de las parejas más poderosas de la industria. Sin embargo, detrás de la leyenda, no todo era fama, viajes, yates costosos, joyas y grandes eventos. En sus diarios privados, publicados en 2012, el actor contó sus días de lujuria y sus peleas, intensificadas por el alcohol. También, cómo pagaron el precio del poder, la fama y el dinero : esa imagen de pareja perfecta, construída por un nutrido grupo de colaboradores -secretarias, guardaespaldas, enfermeras, maquilladoras y fotógrafos personales, entre otros-, se derrumbó en 1974, con su primer divorcio. Un año después, se volvieron a casar, pero el amor no fue suficiente y en 1976 se separaron de forma definitiva.

Paul Simon y Carrie Fisher

Paul Simon y Carrie Fisher The Grosby Group

Cuando Carrie Fisher y Paul Simon se enamoraron locamente, ella todavía no era famosa -estaba en pleno rodaje de la primera película de Star Wars, el film que la llevaría a ser reconocida en todo el mundo- y él ya era el Simon del famoso dúo de folk rock Simon & Garfunkel. La relación, tan explosiva a lo largo de los años como lo fue ese primer encuentro, estuvo marcada por sus estados depresivos, el consumo de drogas de ella y las inseguridades personales de él , según contó Peter Ames Carlin en el libro Homeward Bound: The Life of Paul Simon.

La hija de Debbie Reynolds y Eddie Fisher se casó con el músico en 1983 y en 1984 ya estaban divorciados. El matrimonio duró 11 meses, aunque el amor fue mucho más allá: luego salieron, de forma interrumpida, durante otros 12 años más. La pareja llegó a su fin durante un extraño viaje al Amazonas, en Brasil, donde luego de una experiencia que incluyó un brujo, un brebaje psicodélico a base de plantas y una visión, ella decidió poner punto final a la relación.

“Creo que, como mucho, se me puede considerar una novia interesante. ¿Pero una esposa? Creo que para eso soy una decepción”, repasó con humor Fisher en su autobiografía. “ Pobre Paul. Tuvo que aguantar mucho conmigo. Supongo que al final caí en eso de ‘buena anécdota, mala elección en la vida real’ . Yo era muy buena como material, pero en el día a día era más de lo que él podía soportar”. Luego de separarse, Fisher y Simon siguieron siendo buenos amigos.

Lucille Ball y Desi Arnaz

Lucille Ball y Desi Arnaz

La historia de amor entre Lucille Ball y Desi Arnaz, la pareja que logró poner en el centro de la escena a las sitcoms en la década del 50, tuvo mucho de romance pero también de negocios: juntos crearon Desilu, la productora que puso al aire I love Lucy, el show que llevó a la artista a convertirse en la comediante más famosa del planeta y a él en su perfecto coprotagonista. La misma empresa que los convirtió en estrellas fue la que los terminó de separar: ella ganó poder, se convirtió en una empresaria muy activa en el rubro y el tiempo para cuidar la pareja perdió en cantidad y calidad.

Ball y Arnaz se conocieron durante el rodaje de la comedia musical Too Many Girls, y se entendieron de inmediato. Seis meses después del primer cruce de miradas, el 30 de noviembre de 1940, se casaron. Sin embargo, en 1944, las infidelidades de él y su tendencia a la bebida llevaron a la actriz a terminar la relación y pedir el divorcio. Al poco tiempo volvieron a apostar por la pareja y sostuvieron una larga relación , sin interrupciones, hasta que todo terminó en 1960.

Durante el tiempo que estuvieron juntos, formaron una familia unida: en 1951 llegó al mundo Lucie Arnaz. Dos años después, en 1953, nació Desi Arnaz Jr. Si bien luego de la ruptura Desi no volvió a personificar a Ricky Ricardo, el marido de Lucy en la ficción, la expareja mantuvo una profunda amistad hasta el fin de sus días . Antes de su muerte en 1986, las últimas palabras de Desi a Lucy fueron: “Yo también te amo, cariño. Buena suerte con tu programa”.

