Alfredo Casero volvió a apuntar contra Julio Chávez y recordó su experiencia en Farsantes: “No te miraba”

Alfredo Casero volvió a referirse a su enfrentamiento con Julio Chávez y recordó las situaciones que hicieron difícil la convivencia laboral durante las grabaciones de Farsantes, la ficción producida por Pol-ka en 2013. En una entrevista televisiva, el humorista describió la actitud que tenía su colega en el set y aseguró que esa tensión empañó su último trabajo importante en televisión.

Invitado a La Mañana con Moria, Casero fue interrogado sobre lo sucedido durante el rodaje de la ficción de eltrece. Después de una breve pausa, el actor recordó su vínculo con Chávez: “No, no es complicado. Es menoscabar al que pensás que puede… Yo me como los mocos cuando voy a actuar”, afirmó. Lejos de atribuirle un recuerdo positivo a esa experiencia profesional, el creador de Cha, Cha, Cha fue categórico al evaluar el tiempo compartido: “Haber laburado con él a mí no me generó nada y he actuado con los mejores actores”, señaló.

Luego, al reconstruir el contexto en el que se desarrolló la tira, mencionó los conflictos internos y la salida de Facundo Arana, uno de los protagonistas de la historia, como consecuencia de la actitud de Chávez. “Estábamos haciendo una serie, que se va a la mier... Arana, que hay todo un problema, que está ahí, hay camarillas y que hay cosas”, recordó al describir el clima que atravesaba al elenco y al equipo de producción.

Benjamín Vicuña, Griselda Siciliani, Julio Chávez, Facundo Arana y Alfredo Casero protagonizaban Farsantes por la pantalla de eltrece El Trece

A pesar de las dificultades, Casero destacó la calidad del proyecto y el lugar que ocupa en su trayectoria. “Creo que fue el último programa hermoso que hice en la televisión con Pol-Ka y me da la impresión de que tendría que haber terminado diferente la carrera para mí. No me olvido de eso. No me olvido de eso”, confesó dando a entender que las disputas en el set empañaron su trabajo.

Minutos después, el periodista Gustavo Méndez le preguntó si era difícil trabajar con Chávez y Casero fue contundente. “Es un tipo que está enojado. Iba a hablar con el tipo y no te miraba”, reveló dando cuenta de lo incómodo que se había sentido durante las grabaciones. “Era una cosa que ya pasó. Por ahí, a lo mejor, él ya cambió. Pero la verdad, me importa tres carajos”, agregó fiel a su estilo.

Por su parte, María Fernanda Callejón quiso saber si la personalidad reservada de Chávez podía explicar aquella conducta. Pero el invitado rechazó esa posibilidad como justificación del trato hacia sus compañeros y respondió con dureza: “Si vos sos ermitaño y a los compañeros los tratás como el orto, porque hablo con ella, pero con vos no...”, dijo imitando el supuesto gesto de desprecio que el artista mantenía con algunos en el set.

De hecho, el humorista deslizó que, en algunas ocasiones, sintió que otros actores lo subestimaban por su apariencia física. “A algunos actores les pasaba porque yo era gordo, por ejemplo”, comentó.

El conflicto que marcó su paso por Farsantes

Las declaraciones recientes vuelven a traer a escena un viejo conflicto del que Casero ya había hablado en el pasado. De hecho, hace un tiempo tomó partido en el enfrentamiento mediático entre Chávez y Ricardo Darín y aseguró que el protagonista de Tratame bien “se cree más grande de lo que es”.

Fue en medio de esa nuevo enfrentamiento entre dos pesos pesados de la industria que Casero volvió a cuestionar públicamente a su excompañero; responsabilizándolo de los problemas que atravesó la producción de Farsantes hace 13 años. “No lo quiero porque estábamos haciendo una novela, realmente buena, y era soportar a un hombre que hizo que se fuera Facundo (Arana). Y, sobre todo, arruinó mi último trabajo importante en la televisión. Él lo sabe, Farsantes fue el último programa donde estuve con él y lo tuvimos que terminar. Y yo no lo pude creer”, dijo en una nota con el matutino de eltrece.

Tras descartar la posibilidad de recomponer el vínculo, el papá de Nazareno y Minerva Casero explicó: “Me intenté acercar muchas veces, pero el desprecio y la manera en que te trata ese tipo es como si realmente fuera más grande de lo que es (…) No lo veo tan importante como actor, no es un Pompeyo (Audivert)”.

Si bien con el correr de los años su malestar con Chávez fue mermando, lo cierto es que Alfredo no se olvida de lo sucedido. “En honor a la verdad no me olvido lo que hizo. Es importante para un artista terminar bien un trabajo. Realmente no me gustó y ya habíamos tenido problemas antes. Tiene una forma peyorativa y baja de tratar a la gente, por eso no lo quiero”, concluyó.