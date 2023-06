Andrea Pietra, sobre El Eternauta: “Es un proyecto que va a ser una bisagra en nuestra industria”

escuchar

Andrea Pietra se encuentra atravesando un gran presente profesional. Luego de tomarse unos meses de descanso, se prepara para volver a salir de gira con Escenas de la vida conyugal, la obra que coprotagoniza con Ricardo Darín que la llevará por cuarta vez a presentarse en España hacia fines de año. Pero antes, hay un proyecto muy soñado que marca las horas de su día laboral: el rodaje de la muy esperada adaptación de El Eternauta, con dirección de Bruno Stagnaro, que estrenará Netflix.

“Estoy tan feliz como la gente cuando se enteró que se estaba filmando. La verdad es que hicimos casting todos y fue mucho tiempo de espera. Muchos actores hicimos el casting, y cuando me llamaron literalmente me puse a llorar, porque lo esperaba con muchas ansias ”, admitió la actriz este sábado, entrevistada por Catalina Dlugi en su ciclo radial Agarrate Catalina.

“Me preparé para los dos castings que hice, y haber quedado elegida después de tanto tiempo fue muy emocionante. No puedo hablar mucho, porque tenemos la boca sellada, pero me parece que es un proyecto que va a ser una bisagra en nuestra industria ”, admitió luego sobre la serie basada en la historieta escrita por Héctor Oesterheld e ilustrada por Francisco Solano López que la aúna con Darín, Carla Peterson, César Troncoso y Ariel Staltari, entre otros.

“Yo soy muy fan de los directores. Y tener la posibilidad de trabajar con Bruno Stagnaro después de haber visto Okupas, Un gallo para Esculapio, me da mucha alegría y mucha admiración. Confío en él un cien por cien. Me parece un genio total”, dijo luego la actriz. “Él claramente es fanático de la historieta desde chico, pero yo no: mi papá nunca me trajo la historieta, pero siempre supe de El Eternauta, porque por más que uno no lo haya leído es parte de nuestra cultura popular. Me empecé a interiorizar más antes de hacer los castings, pero tiene fanáticos absolutos”.

Pietra se refirió también a cómo ha cambiado el modo de encarar el trabajo para un actor en tiempos en los que las plataformas de streaming son las que producen un gran cúmulo de ficción. “ Yo hice varios castings para películas, pero ahora con este tema de las plataformas, es como empezar de nuevo... No es que vas al canal y conocés a los productores de Canal 13 o de Telefe, como a mis 20. Ahora te tienen que conocer los que manejan las productoras de las plataformas. Y la forma de que te conozcan es haciendo castings, y una tiene que estar disponible para eso porque sino, no trabajás”, aseguró.

El equipo de El Eternauta: Orianna Cárdenas, Claudio Martínez Bel, Ariel Staltari, Bruno Stagnaro, Mora Fisz, Ricardo Darín, Carla Peterson, Andrea Pietra, César Troncoso y Marcelo Subiotto Alan Roskyn / Netflix

“¿El ego? No pienso en eso. Las cosas cambiaron y uno tiene que ir abriéndose también. Además, me parecen odiosos los castings, porque hay formas y formas de hacerlos... Hacer un casting con tu propio teléfono, por ejemplo, es muy difícil, sobre todo para nosotros, los más grandes; por ahí los pibes más jóvenes ya vienen con eso y les sale más fácil. Por eso, lo único que pido es que sea presencial, porque eso de filmarme con el teléfono no me va a salir muy bien”, explicó luego. “La verdad es que dentro de la fortuna que tengo de haber trabajado durante todo este tiempo, siempre la remé, no es que me salían 80 proyectos y yo elegía. Siempre fui remadora y trabajadora y estoy acostumbrada a eso. Por ahí, me tocó que fuera así para manejar mi ego, para sentirme más ‘normal’, más igual a todo el mundo”.

La actriz también se refirió al acompañamiento que tiene por parte de Ani, la niña de 13 años que adoptó junto al productor musical Daniel Grinbank. “ Mi hija estaba pendiente conmigo de que ver si me había salido bien el casting o no. Se lo comparé con su colegio y sus pruebas, porque aunque tenga la edad que tengo y trabaje desde hace tanto tiempo, también tengo que dar pruebas, prepararme para eso y transitar la ansiedad de la espera por el resultado . Por eso, lo celebró conmigo a full y la verdad es que ella no vio nada de lo que yo hago, porque no le interesa, pero esto sí. Es lo primero que va a ver con muchas ansias. Y un poco yo quería quedar por ella, porque voy a tener una espectadora en mi casa”, señaló con orgullo.

Al ser consultada sobre la posibilidad de volver a trabajar en un proyecto con Darín -en este caso no en teatro, sino en un rodaje-, Pietra se mostró muy feliz: “ Trabajar con Ricardo es un placer, porque es humano, un tipo común y corriente, más allá de que sea el primer actor de la Argentina y conocido internacionalmente. Además de la serie, a fin de año nos vamos de nuevo de gira con Escenas de la vida conyugal a España”.

Finalmente, Dlugi quiso saber si a partir de El Eternauta -que relata la historia de un argentino que lidera, desde Buenos Aires, la resistencia a una invasión alienígena que exterminó a gran parte de la población mundial- había comenzado a pensar en la posibilidad de que haya vida extraterrestre rondándonos. “Cada vez creo en más cosas y dejo de creer en otras tantas... Sí creo en eso, aunque nunca tuve un contacto. Me acuerdo de haber ido a Córdoba, a un lugar muy cercano a la casa de mi amigo y compañero Damián De Santo y él me contó que era común ver luces cerca del cerro. Obviamente, creo que hay vida en otros planetas, que hay otros seres y les tengo mucho respeto. Y pienso que, frente a lo desconocido, lo primero que te agarra es miedo; por ahí es una defensa por no saber y por eso uno se defiende o ataca”.

LA NACION