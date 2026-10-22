Andrew Shue y Marilee Fiebig se van a casar: la historia de amor que nació del dolor de una traición

Andrew Shue y Marilee Fiebig anunciaron su compromiso y compartieron la gran felicidad que supone para la pareja este nuevo paso después de más de tres años de noviazgo. “Estamos muy ilusionados”, expresó el actor tras conocerse la noticia.

En diálogo con la revista People, el intérprete conocido por su participación en la serie Melrose Place confirmó que dará el “sí” con la abogada especializada en inmigración y compartió cómo se siente en este momento de su vida.

La noticia llega después de una historia amorosa que despertó interés por la relación que ambos mantenían con sus respectivas exparejas. El artista de 59 años estuvo casado con Amy Robach, periodista y expresentadora de ABC, mientras que Fiebig, de 49, fue pareja de TJ Holmes, también periodista de la cadena estadounidense. En noviembre de 2022, estos últimos quedaron en el centro de la polémica cuando se conoció que mantenían un vínculo amoroso. Para entonces, ambos matrimonios ya estaban separados y, posteriormente, los dos se divorciaron. Por su parte, la relación entre sus ex, y ahora futuros esposos nació primero como una amistad a raíz del delicado momento que compartieron. Sin embargo, con el tiempo ambos descubrieron que compartían algo más que las circunstancias que los habían conectado. Según contó el actor, el vínculo terminó convirtiéndose en una historia de amor que no había previsto.

El actor y la abogada se comprometieron tras tres años de relación Cindy Ord - Getty Images North America

“No sé cómo sucedió, pero tuvo un final feliz”, resumió Shue al recordar el recorrido que los llevó hasta el compromiso. La frase sintetiza el modo en que ambos encontraron una nueva oportunidad sentimental después de atravesar la ruptura de sus matrimonios y un período de cambios personales.

Según trascendió, la pareja se comprometió meses atrás, y la confirmación coincidió con otra novedad vinculada con sus exparejas: la semana anterior se reveló que Robach, de 53 años, y Holmes, de 49, se casaron en una ceremonia privada celebrada el 19 de septiembre en Arkansas.

“Tuve que crecer a través de mucho dolor, mucha lucha y mucha humildad”, reconoció Shue al hablar de sus vivencias. Para el actor, las dificultades personales fueron parte de un proceso de aprendizaje que modificó su manera de entender las relaciones y el amor.

En esa reflexión, el intérprete también se refirió a las responsabilidades que asumió después del final de su matrimonio y a la importancia de comprender qué aspectos resultan fundamentales para construir una pareja. “Tuve que aceptar mi propia responsabilidad en que el matrimonio no funcionara, en no conocerme lo suficientemente bien y en no comprender lo que realmente importa en una relación para encontrar a la persona adecuada, y eso ha sido un regalo extraordinario”, dijo. Y agregó: “De nuevo, no sé cómo sucedió, pero puedo decir que estoy agradecido”.

El artista y su novia se conocieron en medio de un escándalo, tras descubrir que sus respectivas exparejas, ambos periodistas, mantenían un vínculo amoroso MEGA - GC Images

Padre de tres hijos, de 30, 28 y 23 años, Shue también puso el foco en la familia como uno de los pilares de su vida. Aunque en los últimos años dedicó buena parte de su tiempo a iniciativas ciudadanas, sostuvo que la construcción de un hogar y el vínculo con sus seres queridos tienen una importancia central en su día a día.

“Una cosa es trabajar en proyectos que creés que pueden ayudar a la gente y cambiar el mundo, pero el proyecto más importante es tu familia, construir una base sólida para tus hijos, crear un hogar y mostrarles una relación amorosa que puedan ver y experimentar”, destacó. Y sumó: “Creo que la magia del amor reside en pasar de la necesidad a la generosidad”, afirmó.

Al recordar cómo comenzó su historia con Fiebig, el actor destacó que el vínculo surgió de manera espontánea y sin una búsqueda planificada. “Uno no sabe cómo conoce a la persona indicada”, dijo. “Simplemente sucedió, y se podría decir que fue una especie de casualidad que así fue como terminaste conociendo a esa persona, de una manera que te permitió mostrarte tal como sos y que ella también se mostrara tal como es, y esta fue simplemente una circunstancia que lo propició. No creo que haya habido otra cosa que no sea que esta fue nuestra manera de conocernos y de poder compartir nuestras vidas en un momento en que ambos necesitábamos a un amigo”.