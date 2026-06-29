Angelina Jolie y un extraño comentario acerca de su vida amorosa: “Con nadie”

Angelina Jolie vuelve a la pantalla grande con Couture, una película que, según la propia actriz, mantiene una profunda conexión con su propia vida. Es que allí interpreta a Maxine Walker, una cineasta que debe lidiar con su rol de madre soltera en pleno proceso de divorcio. Y cuando encara un proyecto cinematográfico a pedido de una casa de moda de lujo francesa, esta directora no sólo se enfrentará a un nuevo amor sino también a un diagnóstico devastador de cáncer de mama.

Alice Winocour y Angelina Jolie en la presentación de su nuevo film Couture Kevin Mazur - Getty Images

“Angelina tiene mucho en común con el personaje. También es directora y ha pasado por esto —no por cáncer—, pero todo el mundo conoce su historia. Así que sentí que era para ella”, afirmó la guionista y directora del film, Alice Winocour, confirmando que se sintió inspirada en su historia a la hora de escribir este drama.

Este nuevo papel le removió a Jolie recuerdos de la muerte de su madre (que falleció en 2007 a causa de complicaciones derivadas de un cáncer de ovario y de mama) y también el momento en que ella misma tuvo que someterse a una doble mastectomía preventiva por ser portadora del gen BRCA1, el cual aumenta considerablemente el riesgo de desarrollar la enfermedad.

Angelina Jolie y Brad Pitt se separaron en 2016 pero su divorcio salió en 2024 EFE/EPA/MIKE NELSON - Archivo

También, este rol la hizo reflexionar sobre su propia lucha tras su separación de Brad Pitt hace una década y sobre los motivos por los cuales no ha vuelto a enamorarse desde entonces. “No he salido con nadie desde que me divorcié hace una década, así que me meto en la cabeza que ese aspecto de mí no es lo más importante en mi vida si me centro en mis hijos y mi familia”, declaró en una nota con Yahoo Entertainment en medio de la promoción de su nueva película.

Para interpretar a Maxine, la actriz asegura que tuvo que replantearse su forma de pensar sobre el amor. “Tardé un segundo en darme cuenta de que ella también podía amar a su hija, dedicarse a ella, necesitar esto como mujer y recibirlo como tal. Y que, de hecho, podría ser muy sanador para ella”, reflexionó sobre este romance que le llega a su personaje en uno de los momentos más difíciles de su vida.

La actriz contó por qué no volvió a rehacer su vida tras su ruptura con Brad Pitt Stephane Cardinale - Corbis

Respecto a su historia personal, Jolie admitió: “La vida me ha quebrado un poco”. Y enseguida reveló que sus tres hijas, Zahara, de 21 años, Shiloh, de 20, y Vivienne, de 17, son las que la han animado a seguir adelante con su vida y, sobre todo, las que le han insistido para que vuelva a “ser la de antes”. “Me hablan como mujeres jóvenes y veo lo que quiero para ellas. Veo lo que no quiero que pierdan y lo que quiero que conserven. Y, en cierto modo, esto me recuerda lo que yo misma podría haber perdido”, se sinceró. “Creo que ahora quieren que no sea solo ‘mamá’. Hay espacio para que vuelva a ser esa mujer, que no es solo una madre (…) Creo que tengo que volver a vivir. Volver a ser libre”, confesó dando a entender sus ganas de volver a enamorarse.

Mientras que desde su separación Angelina se ha centrado en la crianza de sus seis hijos (Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox y Vivienne), actualmente Brad Pitt mantiene una relación con la empresaria y diseñadora Ines de Ramon, con quien está en pareja desde 2022. “Creo que por fin he recuperado mi espíritu de lucha. Lo perdí por un tiempo. Me desanimé un poco, pero está volviendo en gran parte gracias a mis hijos, que ya son mayores y me animan a seguir adelante”, sostuvo la actriz y directora en otra entrevista con Variety.

Angelina junto a sus hijos Shiloh, Zahara, Vivienne, Maddox y Knox. En la imagen falta Pax; uno de los mayores TOLGA AKMEN - AFP

“Mis hijos más chicos ya tienen casi 18 años, así que ahora quieren verme viajar por el mundo, quieren que salga y haga cosas. Me conocen mejor que nadie y todavía me quieren, lo cual dice mucho. Creo que me animan mucho a retomar aspectos de mí misma que tal vez no me había sentido tan libre para explorar”, destacó en alusión al distanciamiento que varios de sus hijos tienen con su padre.

Una batalla legal que ya lleva 10 años

A 10 años de su separación, Angelina Jolie y Brad Pitt siguen inmersos en una batalla legal por la bodega francesa Château Miraval, lugar donde paradójicamente dieron el sí. La disputa por este predio comenzó en febrero de 2022, cuando el actor demandó a su exesposa alegando que había incumplido el acuerdo alcanzado durante su matrimonio al vender su parte sin su consentimiento. La semana pasada, el protagonista de F1 logró una importante victoria en este litigio.

Brad Pitt acusa a Angelina Jolie de buscar dañarlo con la venta de una parte de Château Miraval sin su consentimiento @wine_spectator - @wine_spectator

Según documentos judiciales obtenidos por la revista People, el Tribunal Superior de California hizo lugar a un pedido presentado por el equipo legal de Pitt para obligar a declarar a integrantes del Grupo Stoli, el conglomerado propietario de Tenute del Mondo, la empresa que adquirió en 2021 la participación que Angelina Jolie tenía en la propiedad. Sus abogados sostienen desde hace tiempo que los ejecutivos de la compañía poseen información clave sobre cómo se negoció la operación y aseguran que la venta se concretó pese a un acuerdo previo entre la expareja, según el cual ninguno podía desprenderse de su parte del negocio sin ofrecerle primero al otro la posibilidad de comprarla. “Esta victoria supone un paso más hacia la transparencia sobre lo sucedido”, le aseguró a People una fuente cercana al actor.

Por su parte, el abogado de Jolie minimizó el alcance de los fallos, advirtiendo que las decisiones judiciales recientes “no tienen ningún impacto en el fondo del caso, y ciertamente no tienen ningún impacto en el caso de la Sra. Jolie”. Además, remarcó que la intérprete “solo espera ganar el juicio el próximo año para que su familia finalmente pueda concentrar sus energías en sanar y seguir adelante”.

La bodega Chateau Miraval vista desde el aire AFP

Una fuente cercana a la protagonista de Maria también rechazó los argumentos de Pitt y defendió la operación. Según explicó, Jolie eligió venderle su participación al Grupo Stoli porque consideraba que podía convertirse en “un excelente socio de distribución mundial” y potenciar el crecimiento de Château Miraval en beneficio de sus hijos, quienes eventualmente heredarán la parte correspondiente a Pitt. “La verdad es que el ego de Pitt y su obsesión por el control se interpusieron. Brad se negó a trabajar con Stoli simplemente porque Angie los eligió a ellos, no a él”, afirmó el testigo en cuestión.