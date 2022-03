Arnold Schwarzenegger le envió un contundente mensaje al pueblo ruso: “Esta es una guerra ilegal, no es para defender a Rusia”

Aunque en la carrera de Arnold Schwarzenegger como estrella de Hollywood predominan los personajes de héroes estadounidenses, en Infierno Rojo (Red Heat, 1988) encarna a un rudo e implacable policía ruso que combate a peligrosos narcotrafincantes. Seguramente motivado por el recuerdo de ese papel, el también exgobernador de California decidió dar un mensaje de paz en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania. “Amo a los rusos, por eso quiero que se sepa la verdad. Vean y compartan”, dice el tuit en el que el actor suma un video con sus argumentos e imágenes históricas y actuales que ilustran sus dichos.

“Envío este mensaje por diferentes canales para llegar a mis amigos rusos y a los soldados rusos sirviendo en Ucrania. Les hablo hoy porque hay cosas que pasan en el mundo que no se están contando”, explicó en el video. Luego, contó una anécdota de un amigo ruso que le dio rumbo a su vida.

“En 1961 cuando tenía 14 años, un amigo mío me invitó a Viena a ver el Campeonato Mundial de Levantadores de Peso. Yo estaba entre el público cuando Yuri Petrovich Vlasov ganó la competencia convirtiéndose en el primer ser humano en levantar una pesa de 200 kilos sobre su cabeza”, dijo el actor, oriundo de Austria, mientras se ven en el video imágenes de ese momento.

Entusiasmado, contó que luego de eso, su amigo y él fueron a saludarlo. “De repente, un chico de 14 años está en frente del hombre más fuerte del mundo. Yo no lo podía creer. Me dio su mano, Era la mano de un hombre que había levantado 200 kilos, él fue amable y me sonrío. Yo nunca voy a olvidar ese día”, expresó.

El video de Schwarzenegger para los rusos

Esa gran admiración, hizo que, ya en su hogar en Austria, colgara la foto de Vlasov ganando el campeonato en su habitación para inspirarse cuando empezó él mismo a levantar pesas. Schwarzenegger comenzó a entrenar a los 15, a los 20 ganó el título de Mr. Universo, y obtuvo siete veces el primer título de Mister Olympia entre 1970 y 1980.

“Pero mi padre me dijo que sacara esa foto de ahí, para que la reemplace por un héroe alemán o austríaco. Estaba realmente enojado y peleamos. A él no le gustaban los rusos por su experiencia en la Segunda Guerra Mundial”, explicó, para luego dar detalles de la vivencia de su padre.

“Él fue herido en Leningrado, cuando las tropas nazis, de las que él era parte, le hicieron un gran daño a esa gran ciudad a sus valientes personas. Pero yo no saqué la foto, porque no me importaba qué bandera llevaba Yuri Vlasov”, relató.

Entre otras cosas, Arnold contó que incluso su contacto con Rusia se acrecentó, a través de amigos y de viajes. Así, explicó que la película de la que fue parte en 1980, Red Hat, fue la primera producción norteamericana que se permitió filmar en territorio ruso, y que al ir a las grabaciones volvió a ver a Vlasov, quien siguió siendo amable y generoso.

“Les cuento esto porque quiero que sepan que desde mis 14 años, no tengo más que respeto y afecto por el pueblo ruso. Su fortaleza siempre me inspiró, por eso quiero que escuchen la verdad sobre qué pasa en la guerra en Ucrania”, dijo.

“No es fácil escuchar cuando critican a un gobierno”, se adelantó, y siguió: “Pero quiero que sepan que fue igual cuando en enero del año pasado un grupo furioso de personas tomó el Capitolio y quiso deponer el actual gobierno. Y eso está tan mal. Y es exactamente lo mismo para su gobierno”.

“Su gobierno les dijo que la guerra es para sacar a los nazis de Ucrania. Eso no es cierto. Ucrania es un país con un presidente judío y los nazis mataron a los tres hermanos de su padre. Ucrania no empezó esta guerra. Quienes tiene poder en el Kremlin empezaron esta guerra. Esta no es una guerra del pueblo ruso. 141 países votaron en la ONU que Rusia es la agresora y le pidieron sacar sus tropas de allí. Solo cuatro países en todo el mundo votaron a favor de Rusia. Eso es un hecho. El mundo está en contra de Rusia por sus acciones en Ucrania. Las bombas rusas han destrozado ciudades, incluso hospitales de niños y una maternidad. Muchas personas ucranianas tratan de salir del país. Esta es una crisis humanitaria. Por su brutalidad, ahora Rusia está aislada de la sociedad de naciones”, relató.

Por otra parte, contó que el Gobierno ruso no informa sobre las consecuencias negativas de la guerra: “Tengo que lamentablemente decirles que miles de soldados rusos han sido muertos. Las bombas rusas han matado a tantos civiles que las naciones tomaron sanciones económicas contra Rusia. Las dos partes de la guerra que no lo merecen, sufrirán”.

El presidente Zelensky es judío. En la foto se le ve en la Menorá de Babi Yar GETTY IMAGES

“El gobierno ruso no solo le ha mentido a sus ciudadanos, también a sus soldados. A ellos les dijeron que lucharán contra los nazis. A algunos que iban a ir a hacer ejercicios de guerra, a otros que tenían que ser los héroes del pueblo ucraniano, que debían proteger a la etnia rusa en Ucrania. Nada de eso verdad. Los soldados rusos enfrenaron la respuesta ucraniana a defender su país y su gente. Cuando veo bebés que sacan de entre las ruinas, creo que estoy viendo un documental de la segunda guerra mundial, no el noticiero de hoy”, dijo.

Luego, interpelando a los soldados rusos, les dijo: “No quiero que estén rotos como mi padre” ya que a él también le habían mentido para ir a la guerra y vivió el resto de su vida “con la espalda rota”, con los estigmas psicológicos de la guerra, y con “la culpa por lo que hizo”.

“Esta es una guerra ilegal, no es para defender a Rusia. Sus vidas, su futuro y su vida están siendo sacrificados por una guerra sinsentido condenada por todo el mundo”, aseguró.

Por último, se dirigió a quienes están en el poder del gobierno ruso y preguntó: “¿Por qué sacrifican a estos jóvenes por su propia ambición?”.

“Sé que el pueblo ruso no sabe esto, así que les pido que no crean en la propaganda y la desinformación que les están inculcando”, dijo.

También tuvo palabras para el mandatario ruso: “Putin, le digo, usted empezó esta guerra, usted está al mando de esta guerra, usted puede detener esta guerra”.

Para cerrar su mensaje, destacó la valentía de las personas rusas que hacen manifestaciones en contra de la guerra: “Sabemos que están sufriendo las consecuencias de su valentía, están siendo arrestadas, encarceladas y golpeadas. Ustedes son mis nuevos héroes. Ustedes tienen la fuerza de Yuri Petrovich Vlasov. Ustedes tiene el verdadero corazón de Rusia. Mis amigos rusos, que dios los bendiga a todos”.