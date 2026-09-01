Belén Francese: de su vuelta al teatro y su relación con Moria, a las aventuras de mamá primeriza
La actriz protagoniza ArgenMatch, de jueves a domingos en el Multiescena
Dice que se siente la poeta del pueblo y que, de hacerse una serie sobre su vida, se llamaría así. Y algo de eso hay, aunque ella misma se sorprendió cuando le dijeron que en las plazas de Buenos Aires se hacían encuentros “belunísticos” donde los jóvenes comparten sus poemas, sus rimas y sus libros. Belén Francese acaba de estrenar ArgenMatch, de jueves a domingos en el teatro Multiescena, una comedia que protagoniza junto a Nirto Artaza y Miguel Ángel Cherutti.
En una charla íntima con LA NACION, la actriz habla de su humor naif y recuerda sus inicios de la mano de Jorge Guinzburg, que le vio potencial y le dio un destaque en su debut. También repasa cómo Carmen Barbieri le dio el lugar de capocómica y Gerardo Sofovich la contrató para comedias. Sus miedos de mamá primeriza, su historia de amor con su marido y por qué todavía reclama justicia, a treinta años de la muerte de su hermano en un accidente de auto, son tópicos que irán sucediéndose con el correr de los minutos y las preguntas.
-Empezaste con Cherutti hace más de veinte años y volvés a subirte a un escenario con él. ¿Cómo se dio?
-Con Cherutti y Guinzburg hicimos Terminestor, en 2004 y 2005, y fue mi debut teatral. Fui a un casting a acompañar a una amiga y ahí mismo en la cola decidí hacerlo yo también porque estaba estudiando danzas y estudié clásico desde chiquita, pero siempre me rebotaban por una cuestión de cuerpo. Es un mundo muy elitista. Tenía mi base de estudio y quise probar en el género revista. Me tenía mucha fe y Jorge Guinzburg me eligió y me puso un destaque, abriendo los cuadros musicales. Y de ahí pasé a ser protagonista de comedias con Gerardo Sofovich. Nunca dejé de trabajar. En Terminestor conocí a Cherutti y después no lo vi más porque esta profesión tiene esas cosas y si no coincidís en un espectáculo, no te ves. Además, cambié de género porque hice solamente dos revistas: la otra fue Bravísima, con Carmen Barbieri, que me puso como capocómica.
-Y de ahí te pasaste a las comedias de Gerardo Sofovich…
-El gran Gerardo Sofovich descubrió mi faceta de comediante. El trabajo con Guinzburg me dio mucha repercusión y Gerardo me llamó para hacer El champán las pone mimosas y siguieron muchas comedias más. Un día al aire, en uno de sus exitosos programas de televisión del corte de la manzana, dijo la típica frase que le ha dicho también a Moria y a Susana: “Yo la descubrí. Sos una grande de verdad porque nunca te la creíste. Ni vos te das cuenta del talento que tenés. Hay algo que se nace, no se hace”. Atesoré ese momento en mi corazón porque me impulsó a nunca parar de crear, soñar y apostar a mí. Hoy veo claramente que soy mi propia marca registrada. Esas comedias de Gerardo con esos títulos desopilantes, me hicieron popular. El teatro es un lugar sanador, para el que está en el escenario y para el público que se divierte y desconecta por un rato.
-¿Y esa es la propuesta de ArgenMatch?
-Sí, pero además de ser una comedia divertida tiene un mensaje muy bueno relacionado a las aplicaciones de citas. No he estado nunca en esas aplicaciones, pero sí tengo gente cercana que fue estafada por perfiles truchos, o porque quieren aparentar algo que no es y se ponen mucho filtro o se hacen pasar por un género que no es. A Marley le pasó que pusieron una foto suya y no era su perfil. Cuando leí el libro de Gabriel Almirón me divirtió mucho, y me pareció muy interesante al mismo tiempo. No quiero spoilear pero el personaje de Cheruti es engañado, como yo y varios de los protagonistas que somos empleados de la empresa de Miguel Ángel. Y Nito, que se hace pasar por mujer, tiene mucho que ver en eso. Tiene un final inesperado que van a tener que venir a descubrir. Me siento totalmente feliz y honrada de compartir con Larry De Clay, Tamara Bella y Nancy Mejide.
-¿Te costó tomar la decisión de hacer teatro? Alguna vez contaste que te da culpa dejar a tu hijo y no estar a la hora del baño y la cena.
-Obviamente, ahora mis decisiones las tomo en familia, porque no estoy sola. Y Vitto (5) es mi prioridad absoluta, pero también soy una madre que trabaja para darle la mejor calidad de vida que pueda, como hacen muchas madres y padres. Es mi elección en mi matrimonio, siempre trabajar ambos para poder darle lo mejor a nuestro hijo. Planteé esto en la intimidad de la familia, porque el teatro requiere disciplina y logística, y pudimos acomodarnos. Me cuestan esas decisiones cuando pienso que voy a perderme esos momentos con mi hijo. Y al mismo tiempo pienso que es un gran ejemplo que él vea una madre que trabaja, que tiene su profesión, que hace las cosas por él. Hice una logística para llevarlo al teatro, y los sábados y domingos nos quedamos en un lugar cerquita para poder compartir juntos. No lo hago siempre porque tampoco lo quiero extraer de su mundo de niño y llevarlo a un mundo adulto, entonces voy graduando.
-¿Y a Vitto le gusta?
-Le encanta ver a mamá, pero no la obra porque si bien es familiar, él tiene 5 añitos. Trato de buscar el equilibrio, ni mucho ni poco, lo justo y necesario. Si lo veo cansadito o pasado de rosca, porque no deja de ser un niñito que va al jardín, se queda con mi mamá. Lo voy viendo en el día a día. Ya había hecho teatro desde que nació, pero fue en temporadas y era distinto porque nos mudábamos y lo tenía conmigo cien por ciento.
-Hace siete años que estás en pareja con Fabián Lencinas, y se casaron en pandemia. ¿Cómo nació esta historia de amor?
-Mi historia de amor con Fabián es de cuento de hadas. Un amor muy deseado y soñado. Rezaba pidiéndolo. Las ultimas veces que fui a la Virgen del Valle de Catamarca le pedí que me diera un amor verdadero porque sino ya estaba decidida a quedarme sola. Y al otro día apareció Fabián para quedarse en mi vida. Estamos juntos desde el verano de 2019. Fabian me escribía por Instagram hacía tiempo, pero yo no le respondía porque venía de una relación tóxica y estaba herida. Pero estaba en una lista de candidatos (risas). Ese verano estaba trabajando con Gladys Florimonte, le conté que me escribían tal y tal, le mostré las fotos e hicimos una especie de casting (risas). Le gustó Fabián y a mí también, así que me animé a contestarle y empezamos a hablar. Hicimos una videollamada y me encantó porque me atendió un sábado a la noche en un restaurante con la mamá y las hijas. Nos conocimos y nunca más nos separamos. Nos casamos en 2020 y al año nació Vitto. ¡Y superamos la pandemia! (risas). Ahí te casabas o te divorciabas porque estabas las 24 horas con el otro y no es fácil compartir tanto tiempo y bajo esas condiciones. Lo tomo como un gran aprendizaje que, en mi caso, reforzó lo que tenía que ser, nos afianzó como pareja y nuestro vínculo se fortaleció. Y después llegó mi gran amor, Vitto.
-Dijiste que debutaste con Terminestor. ¿Qué hacías antes?
-Trabajé como camarera, como promotora, pero fuera del medio artístico. Estudié ballet y tap y después teatro con Lito Cruz y Carlos Evaristo. Y soy recibida de la Academia Nacional de Bellas Artes, aunque nunca ejercí y solo lo utilicé para visiones creativas. Toda formación me sirvió en lo actoral, y amo escribir, leer y estudiar. Muchas veces hago del furcio un arte (risas).
-Te reinventás todo el tiempo. Hiciste revista, comedias, estuviste en el Bailando, te luciste con tus rimas y poesías. ¿Qué pensás de tu recorrido?
-Me siento orgullosa porque siempre fui tenaz con mis ideales. Siento que hice lo correcto en nunca bajar los brazos. Porque, como toda profesión, tiene sus altos y bajos, y empecé en las grandes ligas pero alguna vez tuve también algún que otro fracaso que me ayudó a reinventarme o volver con más fuerzas en otro espectáculo. Siento orgullo de poder haber pasado esas etapas, de haber ido tras mis sueños. Y también me dan ganas de abrazarme porque en alguna época viví alguna que otra situación difícil, y me sentí sola. Sin embargo, todo eso me sirvió porque me hizo la mujer íntegra que soy hoy, leal a mis convicciones, bien plantada, que sé lo que quiero y para dónde voy. Para eso tuve que atravesar ese camino.
-¿Qué situaciones difíciles atravesaste?
-Eso quedó en el pasado y siento que sané. Sí puedo decir que me hubiese abrazado o no me hubiera quedado en una relación donde no era valorada o donde no tenía que estar. Tuve que vivirlo para, después, conocer a mi marido, el verdadero amor.
-Aparecés en la serie de Moria, que además es la madrina de tu hijo. ¿Cómo es tu vínculo con ella?
-Aparezco pidiendo “liberen a Moria” cuando estuvo en Paraguay, y en el final, en su fiesta de cumpleaños. Mi hermana y Moria son las madrinas de Vitto, al igual que mi cuñado y mi hermano, que son los padrinos. Moria es muy importante en mi vida porque tenemos un vínculo hipnótico desde que la conocí en una temporada en What Pass Carlos Paz y como jurado de Bailando por un sueño. Es un vínculo desde la admiración total artística, y como persona. Charlamos mucho, compartimos momentos y tuvimos muy buena química siempre. Moria fue como una gurú, además de tener una generosidad increíble que escasea un poco en este medio. La amistad fue creciendo y hoy es mi comadre. Una gran amiga, una persona muy sabia, buena, generosa, de valores, leal. Soy de su tribu y ella es de mi tribu. La serie me encantó. Tiene un arte visual increíble, es poética, transgresora y conmovedora también cuando habla del vínculo entre madre e hija. Me lloré todo en el final. Me emocionó muchísimo.
-¿Te viste reflejada en algo de su vida?
-Nos parecemos en algunas cosas y en otras no, pero si algo tenemos en común es que somos resilientes, y vamos para adelante y queremos progresar. En eso me siento bastante identificada.
-¿Tenés proyectos?
-Seguir con ArgenMatch, que posiblemente hagamos temporada en verano. Y seguir también con El divague es total, que hacemos con Alejandro Paker todos los miércoles de 14 a 16, en 2Reyes streaming. ¡Y estoy fascinada con lo que está pasando! No dejo de asombrarme.
-¿Qué está pasando?
-Hubo una revolución con mis rimas y con los poemas. Desde hace un tiempo los jóvenes se reúnen en las plazas de los barrios para hacer encuentros belunísticos, y hacen una riña de rimas y poesías mías. Es mi sello… La gente me espera a la salida del teatro para pedirme rimas (risas). Y las mamás del jardín de Vitto. Me parece alucinante que pase esto porque no deja de fomentar, en un punto, la literatura a través del juego. Para mí es un honor, me siento totalmente orgullosa. Ya me invitaron a un encuentro y voy a ir, obviamente. Además, me enteré que hacen un paquete con mis poesías y mis libros y los venden a cifras exorbitantes. ¡Piden hasta 500.000! Voy a reeditar mi primer libro Pequeña Belén no Ilustrada. El segundo se llama Reflexiones Belunísticas. Y estoy escribiendo otro sobre madres primerizas. Busqué muchos factores en común, ligados al humor obviamente, que son desopilantes, y nos suceden a las madres primerizas, muy temerosas, culpógenas. Y yo tengo todo eso. En una reunión de padres en el jardín contaron que iban a llevar a los chicos a una granja y los padres y madres dijeron: “¿Cómo vamos a hacer con Belén para que no colapse?” (risas). Soy la que se quedaba en los cumpleaños para cuidarlo y que no se golpeara hasta que entendí que un niño trepa, se cae. Ya tuvo chichones. Fue un proceso en el que sigo trabajando y estoy muchísimo mejor. ¡Era fatal! (risas).
-Contaste varias veces que uno de tus hermanos falleció en un accidente de auto hace casi treinta años y que todavía esperan que se haga justicia. ¿Hay alguna novedad?
-Ninguna. Mi hermano Matías falleció hace casi 30 años. Yo tenía 15. Falleció en un accidente automovilístico. Él iba en la parte de atrás del auto que manejaba su mejor amigo. Mi papá nunca lo superó y falleció de tristeza, al año siguiente. Fue una tragedia muy grande en mi familia. Todavía me conmociona. Mi hermano Agustín es abogado y está en la causa desde el primer día. Es una vergüenza total porque la han archivado, ha cambiado de jurisdicción. Nadie se hizo cargo, y así pasó el tiempo. Son heridas que quedan para toda la vida. Lo que más quiero es que se haga justicia, de una vez por todas.