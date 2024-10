Carlos Perciavalle asegura que pasa por una “difícil situación”: le cortaron la luz y el acceso a su casa está en mal estado

Escuchar

El conflicto de convivencia y judicial de Carlos Perciavalle con el vecino que adquirió la nuda propiedad de la chacra, en donde vive en Laguna del Sauce, atraviesa un nuevo y duro capítulo. Según reportó el sitio Portada, desde hace una semana el actor tiene interrumpido el servicio de energía eléctrica de la casa principal donde reside y aseguran que las malas condiciones del camino de acceso le trajo varias complicaciones.

Perciavalle, de 83 años, vendió hace unos años la chacra El paraíso, pero conservó el usufructo vitalicio de la casa principal, que queda al fondo, contra la laguna. Tras esa venta, el comprador tomó posesión del resto de la propiedad y, según trascendió, algunas de sus decisiones afectaron fuertemente las condiciones de vida del artista.

Carlos Perciavalle: “Estoy viviendo una situación difícil, pero hace mucho que aprendí que lo que no te mata te fortalece"

“Un corte de luz provocado”

El abogado de Perciavalle, Guillermo Alhers, señaló que el vecino en cuestión cambió la titularidad del servicio de electricidad y denunció a Perciavalle de “estar colgado” de su servicio, lo que provocó el corte. “ Estoy viviendo una situación medio difícil. Pero sabés que yo hace mucho que aprendí que lo que no te mata te fortalece” , comentó Perciavalle en diálogo con Portada. Además, el artista reveló que logra tener energía eléctrica durante la noche gracias a que un amigo le prestó un generador a combustible. “Esta casa está con un corte de luz provocada por un vecino, cuando yo fui el que traje la luz a esta zona en el año 73″, apuntó.

No es el primer enfrentamiento entre Perciavalle y su vecino. En abril pasado, luego de que el actor regresara de una gira en la Argentina junto a su entonces marido Jimmy Castilhos, se encontró con que el camino de acceso había sido alterado. Esta situación generó una descompensación del artista porque, según detalló, el nuevo acceso “es un barrial”.

“Hoy para entrar a esta casa hay que pasar por una oscuridad tremenda hasta que se llega fortuitamente al fondo donde me quedó la entrada. Es como un barrial y ya me pasó de todo, me caí, me hice un esguince, por eso estoy caminando tan mal. Tuve que ir al sanatorio porque la ambulancia no podía ingresar. Estaba todo tan embarrado y tan espantoso que no podía entrar. Es una lucha constante y además es una lucha que nunca fue de frente.”, dijo el artista.

Alhers dio detalles sobre el proceso judicial: “Esto tiene como antecedente una medida preparatoria de carácter judicial, una denuncia penal que el señor Perciavalle formuló hacia su vecino por cuestiones que exceden a la relación de vecindad, y que tienen vinculación, primero que nada, con el corte del uso de un camino que Perciavalle siempre usó para acceder a su casa”, aseguró el letrado.

“Lamentablemente, como respuesta de esto (la denuncia) obtuvimos una serie de acciones de su vecino, que en vez de colaborar en pos de lograr una convivencia pacífica, aumentaron la conflictividad y derivaron en un corte de la energía eléctrica”, sumó el abogado.

De “la boda del año” al divorcio

Jimmy Castilhos y Carlos Perciavalle se casaron en febrero y se separaron en junio

Cuando el calendario marcó el inicio de 2024, Perciavalle disfrutaba de estabilidad y de buenas noticias: se casó en febrero con Jimmy Castilhos e hizo una exitosa gira por Uruguay y la Argentina. La pareja había contraído matrimonio el pasado 19 de febrero en el Registro Civil de la ciudad de San Carlos, en Maldonado, Uruguay, ante un puñado de afectos y amigos que acompañaron la ocasión. Según expresaron semanas después, no solo estaban listos para emprender una gira teatral en conjunto, sino que también querían cumplir su sueño de convertirse en padres a través de una subrogación de vientre.

Meses después del enlace, la vida de Perciavalle dio un giro inesperado . Primero, durante el mes de abril, el artista se encontró con la alteración del camino dispuesta por el vecino al que vendió la chacra y en junio, se separó de Castilhos. El desencadenante de la ruptura fue la denuncia por abuso sexual realizada en Buenos Aires por un joven de nombre Tadeo, que habría trabajado con la pareja. En ese momento habrían surgido las diferencias entre Perciavalle y Castilhos , de 52 años, en lo referido a la manera de abordar el tema mediáticamente, y la discusión los condujo a tomar caminos separados.

Es un momento difícil para Perciavalle. Además del conflicto legal con su vecino y su reciente separación, el artista está atravesando el duelo por la muerte de Miguel Bermúdez, quien fue su pareja por más de 40 años, y que falleció a principios de septiembre.

