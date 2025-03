Carlos Perciavalle despidió a su amigo Antonio Gasalla: “Nunca te vamos a olvidar”

Los ecos de la muerte de Antonio Gasalla siguen latentes. Mientras el sábado el gran actor fue evocado en la mesa de Mirtha Legrand, ayer mismo, el que le dedicó unas emotivas palabras fue Carlos Perciavalle, figura clave en la trayectoria del gran humorista fallecido el martes pasado. En los últimos minutos de su programa Perciavalle para creer, que se emite por Canal 11, de Punta del Este, intentó recordar, con profunda emoción, lo vivido en los 65 años de amistad que los unieron desde aquellas primeras experiencias de café concert hasta los grandes escenarios de la avenida Corrientes como en diversos programas televisivos.

“Esta semana hemos tenido un hecho fundamental con la muerte de mi querido amigo Antonio Gasalla, que a mí me provocó emociones encontradas. Por un lado, la lógica tristeza de que un ser tan querido, tan talentoso y tan creativo no exista más Y, por otro lado, la suerte de haberlo conocido y de que parte enorme de su obra siga todavía en los canales, que la podamos seguir viendo, está absolutamente en todos lados, hay gente que ve canales que se dedican a pasar especialmente cosas increíbles de él. Yo veo programas de Antonio que no había visto y lloro de risa como si no lo hubiera visto nunca”, sostuvo mirando la cámara.

En 1997, en Punta del Este, Carlos Perciavalle y Antonio Gasalla volvieron a trabajar juntos luego de 25 años MARIANA ARAUJO

“He sido compañero de él desde jovencito en el Conservatorio, hicimos los cuatro años juntos. Después hicimos muchas temporadas. Servimos a la prensa, porque se inventaron peleas. Como ambos teníamos una vida privada, muy privada, se inventó un romance e infinidad de peleas que nunca existieron [pero] que están en la mentalidad colectiva. Lo único que les puedo decir es que nunca me he reído a lo largo de mi vida como con Antonio. Le pasaban las cosas más increíbles, más divertidas y más inesperadas. Tuvo un final no muy agradable, pero, en definitiva, cuando pasó lo que pasó yo tuve sentimientos encontrados porque dije qué pena y qué alegría. Qué alegría porque ese ser ya no sufre más. Qué alegría porque seguirá vivo en todos los corazones que nos hemos reído con él y, sobre todo, en el de ustedes, que aún lo buscan en Volver y que aún lo van a tener en la cantidad maravillosa de las películas que hizo y en los personajes increíbles que hizo y en la capacidad enorme de trabajo que, estoy seguro, aún hoy siguen vigentes con entusiasmo en nuestras vidas”, apuntó el actor y humorista que desde hace años está radicado en Punta del Este.

Al finalizar, siempre cuidando sus palabras, Carlos Perciavalle le habló directamente a su compañero de tantas batallas: “Antonio querido, este programa, a vos que te gustaba tanto el mundo del espectáculo, ha sido y es para vos. Para que donde estés, en la estrella más luminosa del cielo, nos sigas acompañando siempre. Nunca te vamos a olvidar”.

La dupla Gasalla y Perciavalle en el teatro Broadway, en la temporada de 2000 CESAR CICHERO - Archivo / LA NACIÓN

Como lo recordó el mismo Perciavalle, se habían conocido en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático. Con el tiempo, pasaron a habitar unos sótanos imposibles de Buenos Aires en donde se gestaron esas potentes experiencias de café concert que renovaron las búsquedas teatrales. Junto a Edda Díaz protagonizaron Help, Valentino, al que se conoce como el primer espectáculo de café concert. Se desarrollaba en un conventillo de Avenida del Libertador y Callao y fue considerado el gran sucedo de la temporada de 1966. A partir de ese punto de partida arrasador vino una sucesión de éxitos en escenarios de la avenida Corrientes o en la misma casa de Perciavalle en Punta del Este, en la que esas dos figuras que marcaron a una época volvieron a trabajar juntos. Y, claro, las reales o supuestas peleas entre ellos. Todos aquellos encuentros y desencuentros fueron parte del espectáculo Gasalla y Perciavalle en Broadway, que se estrenó en la temporada de 2000. Alejandro Romay los había convocado. En escena desempolvaron varios libretos ya transitados, escenas creadas para la ocasión en medio de un clima en que ironizaban sus encuentros y desencuentros.

Perciavalle y Gasalla se conocieron en el Conservatorio MARIANA ARAUJO

Hace un año, Perciavalle fue a ver a su amigo que se encontraba internado en un centro de salud porteño. Allí lo recibió Carlos Gasalla, el hermano mayor del humorista. Al encuentro se sumó Marcelo Polino, amigo de Gasalla. A la salida de esa visita, Perciavalle fue cauto al hablar con la presa y realista: “Lo vi muy bien, está muy bien cuidado”, se limitó a decir. El mismo tono de respeto y admiración de cuando ayer, mirando a la cámara, se despidió de su amigo.

