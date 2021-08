Chantal Abad, a corazón abierto: su relación con Soledad Fandiño, el bullying de sus maestros y su deseo de ser madre

Con su simpatía, sus tips sencillos y su talento para la cocina, Chantal Abad se fue ganando un lugar en la televisión. Primero, brilló en La Peña de Morfi, y hoy es parte del staff de Es por ahí, el programa comandado por América Guillermo Andino y Soledad Fandiño. Justamente, en las últimas semanas comenzaron a circular rumores que indican que su relación con la coconductora no es del todo buena. Y ella, fiel a su estilo frontal y directo, salió a dar su versión de los hechos.

En una entrevista realizada por Catalina Dlugi, en su ciclo radial Agarrate Catalina, Abad explicó: “No tengo mala relación con Soledad. Te juro que ya no sé en qué idioma decirlo. Y ya me río cada vez que me lo preguntan. No estoy acostumbrada a meterme en estos líos y no sé de dónde lo sacaron que nos llevamos mal. Sé que lo dijo Pilar Smith, a quien conozco de nombre, pero a quien nunca en la vida me crucé”.

“Por supuesto que con Sole hablamos del tema, pero para reírnos. ¡No lo podemos creer! Es como una bola de arena que se hace más grande, más grande... Pero con la confianza que tenemos, si hubiese existido un problema entre nosotras, lo hubiésemos hablado. Aparte, tenemos a Guillermo como comandante del barco, y es lo mejor que te pueda pasar. Tanto Sole, que es una superconductora, como Guido Záffora y yo tenemos mucho que aprender de él, que es el señor televisor”, agregó.

Además, contó que cuando sus actividades se lo permiten, se junta con el equipo a cenar. “Hace poco festejamos todos juntos el cumpleaños de una de las productoras”, reveló, para dejar en claro que no hay rispideces. “Con Sole hay confianza; nos hemos contado un montón de cosas. Con un programa en vivo, a veces venís cansada, te sentís mal, y lo hablás; te contás tu día a día. Eso pasa con todos. Por ahí por un tema generacional, con Sole y con Guido tenemos más confianza, pero Guillermo es tan bueno...”, reforzó.

A principios de julio, en una entrevista publicada por LA NACION, la cocinera ya se había referido al tema, y contó cómo se enteró del rumor de la mala convivencia con Fandiño. “Es verdad que se armó un revuelo que me desayuné por mi familia, que me lo contó preocupada. Yo voy hablar por mí: en lo personal estoy recontra feliz, aunque trabajo mucho más. Lo volvería a elegir porque tenemos un capitanazo que es Guille Andino y no se puede creer lo que es ese ser humano: buen compañero, generoso, profesional, serio, que te acompaña, te apuntala. Es un placer. Y después estamos nosotros tres: Sole, Guido Záffora y yo. Cuando escuché esos rumores dije: “¿qué pasó, por qué?”. Me dijeron que me habían puesto un apodo (araña), una cosa horrible. Cuando estas cosas pasan, prefiero enfrentarlas. Soy muy frontal, pero no me gustan los conflictos. Entonces le pregunté a Sole si había algún problema y me dijo que no, que nada que ver, que era todo un invento que no sabía de dónde había salido. Y para mí muere ahí porque no puedo darle entidad a algo que anda a saber de dónde salió. La palabra de ella me alcanza”.

Este sábado, en otro tramo de la charla con Dlugi, Abad se refirió al sobrepeso que tuvo durante su niñez y adolescencia, y explicó qué fue lo que la llevó a hacer pública esa situación, décadas después. “Llegué a pesar 84 kilos, y mido 1.60. Tenía 12 años y fue todo un trabajo para mí contarlo con esta libertad. Hay todo un proceso interno que por suerte pude hacer y amigarme con esa etapa de mi vida. Lo fui abordando desde distinto lugares y me pareció interesante salir a contarlo, porque en algún punto, todos tenemos una visión y podemos inspirar a alguien a tocar un camino diferente. Es increíble la cantidad de mensajes que me llegan cada vez que hablo sobre ese tema”, indicó.

Sobre cuáles fueron los maltratos que recibió en aquel momento, dentro del ámbito educativo, indicó: “Mis compañeros de colegio eran muy crueles. Y creo que lo peor es que me han llegado a hacer bullying padres e incluso maestros. Me decían ‘chancha’, ‘vaca’, ‘gorda de m’. Horrible. Se reían en mi cara y me sacaban fotos para reírse de mí”.

Si bien Abad es muy cautelosa a la hora de hablar de su vida privada, contó que no está en pareja ni tiene hijos. “Es algo que lo vengo pensando desde hace mucho tiempo, pero debería retirarme un poco para dedicarme a ser mamá. Y la verdad es que no me veo como mamá monoparental. Soy vintage. Me gusta la gente que lo hace y lo celebro, pero yo soy como Susanita”.

“El año pasado pensé en congelar óvulos y consulté en varios lugares, pero al final no lo hice. Soy una mujer de mucha fe y creo que cuando tenga que ser, todo se va a alinear para que suceda. Y si no tiene que suceder, voy a trabajar para transitarlo con mucho amor. Me encomiendo a la fuerza universal para que sea lo que tenga que ser”, agregó.

Hace algunas semanas, Abad contó en Es por ahí que fue víctima de una situación de acoso, cuando recién comenzaba a trabajar como cocinera. “El chef era un francés malo, malo... Me decía barbaridades y me pegaba en la cola con la servilleta, pidiéndome que me pusiera derecha, porque tal vez estaba echada hacia adelante, cocinando. Y yo lloraba. No paraba de llorar. Era bravo. Mis compañeros tenían más miedo que yo, pobrecitos. Eran otras épocas”, recordó.

Y agregó: “No lo volví a ver. Ahora está en Francia, tiene un restaurante espectacular, le está yendo bien, es un gran cocinero. Hace unos años me contactó por Instagram para contarme que me veía en televisión, que estaba orgulloso de lo que había logrado, que le gustaba lo que estaba haciendo. Fue hace 12 o 13 años”. Con respecto al machismo dentro del universo gastronómico, indicó: “Hace poco empezaron a cambiar las cosas y ya no es común ver maltrato ni abuso en las cocinas. Hoy no permitiría que me tratara así y creo que él mismo lo pensaría mucho más. Está bueno empezar a visibilizar un poco esas cosas. Trabajo desde hace casi 20 años. En ese momento estaba empezando, era chica y el mundo era diferente. Entonces lo tomabas como la típica frase de derecho de piso, como que te la tenés que bancar. Esa manera hoy es cuestionable. En ese momento yo no dimensionaba lo que pasaba. Por suerte hoy las cosas están cambiando. Siempre hay que escuchar a quien tiene algo para decir sobre este tema, y está bueno que empecemos a hacerlo porque cuando quienes denunciamos y visibilizamos seamos muchos, entonces el cambio va a ser interesante”.

Ahondando en el tema, este sábado indicó: “En la cocina se dan situaciones violentas de todo tipo: gritos, maltratos, revoleo de platos... A mí me pasó que terminé de emplatar, al chef no le gustó el emplatado y lo estroló contra la pared. Por haber atravesado todas esas cosas, mi terapeuta dice que soy una resiliente”.

LA NACION